Diệt đám rối thần kinh thân tạng- giảm đau cho bệnh nhân ung thư

Bệnh nhân nữ 62 tuổi, được các bác sĩ tại khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện K Tân Triều thực hiện kỹ thuật diệt đám rối thần kinh thân tạng để giảm đau. Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư tụy, đã trải qua nhiều đợt điều trị hóa chất song tổn thương kém đáp ứng. Điều không thể tránh khỏi cho các bệnh nhân ung thư tụy giai đoạn tiến triển là những cơn đau dữ dội, tình trạng mất ngủ do đau và thể trạng suy kiệt.

Vì thế, các bác sĩ đã hội chẩn quyết định điều trị giảm đau cho bệnh nhân bằng phương pháp diệt đám rối thần kinh thân tạng. Bệnh nhân được gây tê vùng can thiệp, dưới hướng dẫn của máy cắt lớp vi tính bác sĩ can thiệp điện quang đưa kim đi từ sau lưng vào vị trí đám rối thần kinh thân tạng, bơm cồn tuyệt đối để diệt hạch thần kinh. Chỉ trong vòng khoảng một tiếng thực hiện kỹ thuật này, tình trạng đau của bệnh nhân đã được cải thiện đáng kể. Bệnh nhân gần như hết đau, ăn uống tốt và ngủ được.

Với kỹ thuật can thiệp giảm đau tối thiểu, ít xâm lấn này, bệnh nhân không cần gây mê, đảm bảo hiệu quả giảm đau cao mà chi phí thấp so với các can thiệp khác. Trong khi đó lại giúp cho bệnh nhân thoát khỏi những cơn đau trầm trọng, cải thiện chất lượng cuộc sống.