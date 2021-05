Điện Biên có thêm 7 ca dương tính với SARS-CoV-2

Dân trí Ngày 16/5, tỉnh Điện Biên ghi nhận thêm 7 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại TP Điện Biên Phủ và tại ổ dịch huyện Nậm Pồ.

Ngày 16/5, Điện Biên ghi nhận thêm 7 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều 16/5, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo tỉnh Điện Biên cho biết, cùng ngày, tỉnh này tiếp tục ghi nhận 7 ca dương tính với SARS-CoV-2 , trong đó có 2 ca ghi nhận trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và 5 ca liên quan tới chùm ca bệnh ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

Cụ thể, 2 ca dương tính ở TP Điện Biên phủ đều có địa chỉ thường trú tại tổ 5, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ (chưa xác định được nguồn lây). Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phường Him Lam đã phối hợp với các lực lượng y tế, công an, truy vết 5 trường hợp F1 và đưa đi cách ly y tế tập trung.

5 ca dương tính ghi nhận tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ đều là F1 của BN3758, đã được đưa đi cách ly.

Hiện tại, cả 7 ca bệnh đã được chuyển về điều trị tại Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ.

Sau khi tiếp nhận thông tin của 7 ca bệnh, ngay trong sáng 16/5, ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh đã đi kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống dịch, đảm bảo cơ sở vật chất tại Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ, nhằm sẵn sàng đáp ứng các điều kiện để đón các ca dương tính mới vào điều trị.

Trần Thanh