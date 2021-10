Dịch Covid-19 phức tạp, Hà Nội có thị trấn chuyển thành "vùng đỏ"

Dân trí Đến nay, chỉ sau 6 ngày được phát hiện, chùm ca bệnh liên quan đến ổ dịch tại Quốc Oai đã ghi nhận 50 ca F0, lan rộng 5 quận, huyện, thị xã.

Theo thông tin từ UBND huyện Quốc Oai, qua rà soát, đối chiếu với các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch tại Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10 của Bộ Y tế, UBND huyện xác định huyện Quốc Oai ở cấp 2 (màu vàng), trong đó: thị trấn Quốc Oai được xác định ở cấp 4: Nguy cơ rất cao (màu đỏ) và có 5 xã (Tuyết Nghĩa, Cấn Hữu, Phượng Cách, Sài Sơn, Thạch Thán) xác định ở cấp 2, các xã còn lại được xác định ở cấp một (màu xanh).

Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai đã ghi nhận nhiều F0 (Ảnh minh họa: Ngô Nhung).

Để đảm bảo kiểm soát, khống chế dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân trên địa bàn, UBND huyện yêu cầu: UBND các xã, thị trấn căn cứ kết quả đánh giá cấp độ dịch để triển khai áp dụng các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương. Trong trường hợp nâng cấp độ dịch, phải thông tin tuyên truyền rộng rãi tới người dân trên địa bàn về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo cấp độ mới trước tối thiểu 48 giờ để người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, chủ động thực hiện.

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực phụ trách, chủ động triển khai, tuyên truyền và hướng dẫn các địa phương áp dụng các biện pháp theo từng cấp độ dịch đảm bảo phù hợp, linh hoạt, hiệu quả.

Ổ dịch tại Quốc Oai hiện được đánh giá "nóng" nhất Thủ đô . Ca bệnh chỉ điểm là một người phụ nữ 40 tuổi có địa chỉ tại xã Sài Sơn làm việc tại Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai đến Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai thăm khám vì có triệu chứng ho, sốt.

Qua xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh, bệnh nhân có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Sau đó, mẫu bệnh phẩm được gửi đi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính.

Đến nay, chỉ sau 6 ngày được phát hiện, chùm ca bệnh liên quan đến ổ dịch tại Quốc Oai đã ghi nhận 50 ca bệnh, lan rộng 5 quận, huyện, thị xã: Quốc Oai (37), Thanh Oai (6), Hà Đông (5), Sơn Tây (một) và Ba Đình (một).

Phần lớn các bệnh nhân là người làm việc tại các cơ quan của huyện Quốc Oai, Thanh Oai. Cụ thể, Các bệnh nhân phân bố theo cơ quan làm việc và địa điểm ghi nhận như sau: Công an huyện Quốc Oai (4), Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai (7), UBND thị trấn Quốc Oai (một), Công an thị trấn Quốc Oai (một), Công an xã Liệp Tuyết (một), Chi cục Thi hành án huyện Quốc Oai (một), Tòa án huyện Thanh Oai (một) và các khu vực khác (34).

Qua điều tra, truy vết, cơ quan chức năng cũng xác định được 923 F1 (Quốc Oai: 738 ca, Thanh Oai: 126 ca, Hà Đông: 5 ca, Sơn Tây: một ca, Ba Đình: một ca, các địa điểm khác: 52 ca); 5.129 người liên quan khác của các F0 hoặc sống trong khu phong tỏa đã được ghi nhận.

Minh Nhật