Đi ngủ khi đang say, người đàn ông chết ngạt vì sai lầm phổ biến này

Chết ngạt khi đang ngủ sau bữa nhậu

Theo Aboluowang, vừa qua, một người đàn ông Trung Quốc 23 tuổi đã được phát hiện tử vong khi đang nằm ngủ trên giường. Đáng chú ý, bên cạnh gối và sàn nhà nơi nạn nhân tử vong có thể thấy một ít chất nôn, hiện trường nồng nặc mùi rượu.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định, tối hôm trước nam thanh niên này đã uống rất nhiều rượu trong buổi liên hoan của công ty. Sau khi say và ngủ ngay tại bàn nhậu, nam thanh niên được bạn bè dìu về phòng trọ và đặt lên giường ngủ.

Sau khi khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng nhận thấy nồng độ cồn trong máu của người đàn ông này lên tới 4,68mg/ml, kết mạc có chấm xuất huyết, môi và móng tay tím tái.

Người đàn ông này được kết luận tử vong do ngạt thở sau khi uống rượu

Chúng ta đều biết sau khi say rượu rất dễ bị nôn mửa, lúc này cơ họng được thả lỏng và phản xạ nuốt cũng dần yếu đi. Nếu nằm ngửa trên giường như nạn nhân sẽ khiến chất nôn rất dễ trào ngược vào khí quản, từ đó làm tắc khí quản và ngạt thở dẫn đến tử vong.

Ngoài ra, việc nằm ngửa sau khi say rượu còn có thể khiến chất nôn bị hút vào đường thở qua mũi, đồng thời sẽ làm tắc đường thở và gây ngạt thở. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo nằm ngửa là điều tối kỵ đối với người say rượu. Tốt nhất nên để người say nằm nghiêng và cần có người liên tục theo dõi để kịp thời phát hiện các vấn đề.

Ưu/nhược điểm của từng tư thế ngủ

1/3 cuộc đời của chúng ta dành cho việc ngủ, vậy chúng ta nên áp dụng tư thế ngủ nào để đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh?

Tư thế ngủ nằm ngửa có thể làm cho đầu, cổ và cột sống ở trạng thái thoải mái, giúp giảm đau thắt lưng, có lợi cho việc làm sạch và thư giãn của da. Tuy nhiên, khi nằm ngửa, phần gốc của lưỡi có thể tụt xuống dẫn đến tình trạng thở kém và ngáy.

Tư thế nằm ngửa khi ngủ đặc biệt phù hợp với bệnh nhân nhồi máu não vì sẽ không ảnh hưởng đến lưu lượng máu vùng cổ, giảm nguy cơ nhồi máu não tái phát.

Ngủ nghiêng về bên trái có thể tạo áp lực cho tim, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy ngủ nghiêng về bên trái làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nằm nghiêng về bên trái trong thời gian dài có thể chèn ép tim và khiến người bệnh thay đổi tư thế không theo ý muốn, từ đó làm giảm chất lượng giấc ngủ. Ngoài ra, khi ngủ nghiêng về bên trái cũng sẽ đè nén khuôn mặt, gây ra các nếp nhăn ở khóe miệng và đuôi mắt.

Có người nói nằm nghiêng bên phải sẽ hại gan. Thực tế không phải như vậy và cũng không có bằng chứng nào chứng minh việc ngủ nghiêng về bên phải sẽ gây hại cho gan.

Ngủ nghiêng về bên phải sẽ không chèn ép tim, cũng không cản trở quá trình trao đổi chất và lưu thông máu, nhưng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của phổi bên phải ở một mức độ nào đó.

Nằm ngủ nghiêng về bên phải có lợi cho việc bài tiết mật nên phù hợp với bệnh nhân viêm túi mật hoặc sỏi mật, bệnh nhân trào ngược dạ dày cũng có thể chọn tư thế ngủ nghiêng bên phải để giúp giảm thiểu tình trạng trào ngược axit dạ dày. Các bệnh nhân mắc bệnh tim cũng được khuyến cáo nên lựa chọn tư thế ngủ nghiêng bên phải để tránh căng thẳng cho tim.

Nằm sấp khiến đầu và cổ hơi nghiêng sang trái hoặc phải, điều này dễ gây căng cơ, thậm chí gây thoái hóa đốt sống cổ mãn tính, cũng có thể gián tiếp gây ra các triệu chứng đau thắt lưng mãn tính.

Tuy nhiên, đối với những bệnh nhân mắc các bệnh về chỉnh hình hoặc cột sống, tư thế nằm ngủ nằm sấp là rất phù hợp, có thể giúp thư giãn cơ lưng và giảm lực kéo, chèn ép của cột sống, giảm đau.