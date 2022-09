"Đẹp thẩm mỹ" - vượt qua rào cản định kiến

"Cha sinh mẹ đẻ sao thì để vậy, xấu tự nhiên còn hơn đẹp thẩm mỹ" - giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên là trân quý những đường nét mà tạo hóa đã ban tặng, tinh cha huyết mẹ tạc thành. Đây quan niệm ẩn sâu trong tâm thức của người Việt trước đây, đó cũng là một cản trở lớn để người ta cởi mở hơn về phẫu thuật thẩm mỹ. Vậy quan điểm "Đẹp thẩm mỹ" của những người phụ nữ hiện đại như thế nào. Hãy cùng trò chuyện cùng Người mẫu Nguyễn Minh Phương, đang là doanh nhân - Đại diện thương hiệu Gốm sứ Minh Long tại miền Bắc để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé.

Q: Xin chào chị Minh Phương. Là một người phụ nữ của thế kỷ 21, chị quan niệm thế nào về vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại?

- Phụ nữ thời hiện đại thường tìm cho mình một quan niệm và phong cách sống khác nhau, bắt nguồn từ sự thay đổi nhận thức về cái đẹp mà họ hướng đến. Khi đã có gia đình và công việc, vẻ đẹp của người phụ nữ phụ thuộc rất nhiều vào trạng thái tinh thần của họ. Nếu họ có công việc ổn định, điều kiện kinh tế tốt, gia đình hạnh phúc, thì ở họ toát lên vẻ đẹp của sự tự tin, thư thái. Ngược lại, nếu công việc không ổn định, kinh tế khó khăn, thì người có đẹp đến mấy cũng chóng già nua.

Người phụ nữ hiện đại cần phải luôn làm mới bản thân mình, không những ở khía cạnh tâm hồn mà phải đến từ nét đẹp cơ thể nữa. Mình nghĩ nên cho qua cái thời phụ nữ "đầu tắt mặt tối" lo chuyện nội trợ bếp núc mà không màng tới nhan sắc của mình. Thời nay, khi xã hội ngày càng tiến bộ, phụ nữ ra ngoài tiếp xúc, học tập, làm việc và tự tin khẳng định mình nhiều nên việc làm đẹp ngày càng được ý thức và coi trọng.

Q: Nhiều người cho rằng thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên - chị quan điểm như nào về vấn đề này?

- Đẹp nhân tạo thì vẫn là đẹp. Quan trọng nhất là thấy bản thân đẹp lên, tự tin lên, đi ra ngoài ngẩng cao đầu - đó cũng là thành công rồi, còn nếu cứ chăm chăm với tự nhiên thì mình cho là hơi lạc hậu. Nhất là trong xã hội phát triển này, ai cũng có nhu cầu nâng cấp bản thân mình hơn, từ ngoài hình, tâm hồn đến năng lực. Nếu vừa hay bạn có cả ba thứ đó thì cuộc sống cũng sẽ dễ dàng, suôn sẻ hơn rất nhiều.

Để đẹp lên dù là bằng cách nào đi nữa cũng không quan trọng. Mình chưa từng kỳ thị hay chỉ trích những người đẹp qua dao kéo. Ngay cả bản thân mình, cũng từng phẫu thuật nâng ngực để hoàn thiện hơn. Có lẽ, đã đến lúc chúng ta nên bình thường hóa việc thẩm mỹ như một phương thức làm đẹp chính đáng mà ai cũng có quyền nhận được trong cuộc sống.

Tuy nhiên, không phải chỉ dựa vào nhan sắc hoàn hảo là chắc chắn rằng mình sẽ được hạnh phúc, sẽ tìm được một vị trí tốt hoặc có ai đó yêu thương thật lòng. Ngoại hình là thứ cần nhưng chưa đủ, mình luôn đánh giá cao những giá trị vô hình bền vững được như: Lòng tốt, sự thủy chung và một trái tim biết yêu thương. Bởi theo thời gian, nhan sắc có thể mất đi nhưng những giá trị cốt lõi ấy thì sẽ còn mãi.

Q: Là người từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực, xin chị chia sẻ một chút về kinh nghiệm đi làm đẹp.

- Đúng vậy, từ khi sinh con xong, toàn bộ vùng ngực của mình bị teo lép, ngực bên phải to hơn bên trái. Mình mong muốn khắc phục các khuyết điểm của vòng 1 nhưng không muốn lộ dấu vết thẩm mỹ nên đã tham khảo rất nhiều cơ sở thẩm mỹ. Cuối cùng quyết định tìm đến Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc để thực hiện. Ths.BS Bùi Tuấn Anh là người thăm khám trực tiếp cho mình. Bác sĩ kiểm tra sức khỏe tổng quát và làm các xét nghiệm loại trừ một số bệnh tim mạch, huyết áp, để chắc chắn rằng mình có đủ điều kiện sức khỏe thực hiện phẫu thuật nâng ngực.

Như đã thống nhất từ buổi tư vấn, mình sẽ tiến hành phương pháp nâng ngực Dual Plane, phẫu thuật đường chân ngực với túi độn Mentor. Với sự hỗ trợ từ thiết bị dựng hình 3D và sự tư vấn của bác sĩ, mình lựa chọn được size chất liệu phù hợp với khuôn ngực cũng như vóc dáng của bản thân. Bác sĩ Tuấn Anh cũng trao đổi rất kỹ với mình về phương pháp phẫu thuật. Bác sĩ tiến hành nâng ngực với vị trí phẫu thuật tại đường lằn nếp vú, túi ngực sẽ được đặt ở bình diện cả trước và sau cơ ngực lớn, đảm bảo sự an toàn cũng như hình dáng tự nhiên của ngực.

Sau khi đã thống nhất về loại và size chất liệu, phương pháp phẫu thuật, mình chính thức bước vào ca nâng ngực tại bệnh viện. Ban đầu mình cũng lo lắng nâng ngực có đau không nhưng bác sĩ tiến hành gây mê ngủ cho mình nên mặc dù ca phẫu thuật kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng mình không phải chịu cảm giác đau đớn, khó chịu.

1 tuần sau khi nâng ngực, ngực không còn sưng mà mềm mại, đã vào form được 40-50%. Đến hiện tại đã 3 tháng kể từ khi phẫu thuật nâng ngực, giờ đây mình đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì kết quả thẩm mỹ trọn vẹn như mong muốn và không xảy ra bất cứ biến chứng nào trong giai đoạn hậu phẫu. Vòng 1 giờ đây đã trở nên căng tròn tự nhiên nhưng không làm mất đi cảm giác tự nhiên của đầu ngực. Với khuôn ngực đầy đặn, mình không còn cảm thấy tự ti nữa. Mình có thể thỏa sức diện những bộ đồ trẻ trung, cuốn hút

Q: Chị xuất hiện trong rất nhiều Lookbook của các thương hiệu nổi tiếng. Mọi người đều nói chị là một người phụ nữ đẹp. Nhưng suy nghĩ của chị thì sao? Cái đẹp mà chị theo đuổi là gì?

- Có rất nhiều định nghĩa về cái đẹp. Ngoại hình là một phần tạo nên vẻ đẹp của người phụ nữ. Hãy nhớ rằng, nếu là phụ nữ, bạn cần tôn trọng chính mình và người đối diện để trao đến họ một hình ảnh đẹp đẽ nhất có thể của mình. Là phụ nữ, khiến mình đẹp hơn mỗi ngày và đừng chỉ đẹp khi hoàn cảnh bắt buộc. Xinh đẹp mà càng tự tin và bản lĩnh, đó mới là vẻ đẹp kiên cố và danh giá mà người phụ nữ nào cũng mong muốn sở hữu.

Ngoại hình như mình nói ở trên cũng là một phần tạo nên vẻ đẹp của người phụ nữ. Mình đồng ý ngoại hình là lợi thế nhưng ngoài ra còn nhiều yếu tố quan trọng khác giúp người phụ nữ trở nên cuốn hút hơn. Điều mà mình đang nhắc đến chính là "vẻ đẹp trí tuệ".

Có thể hình thức bạn chưa hoàn hảo, nhưng vẻ đẹp trí tuệ sẽ giúp bạn có phong thái tự tin ở mọi hoàn cảnh. Người phụ nữ tự tin sẽ chủ động trong việc giải quyết tình huống. Bên cạnh đó, vốn kiến thức sâu rộng sẽ giúp cuộc trò chuyện thú vị, hấp dẫn hơn. Người phụ nữ thông minh luôn tìm cách thay đổi suy nghĩ, cách sống để tạo nên giá trị riêng cho bản thân. Họ không chỉ chăm sóc vẻ đẹp bên ngoài mà còn biết nuôi dưỡng nét đẹp bên trong. Nhờ vậy mà người phụ nữ trở nên đặc biệt, nổi bật trong đám đông.

Vâng, chân thành cảm ơn những chia sẻ của chị!

Chuyên mục Hiểm họa thẩm mỹ trôi nổi do Báo Dân trí và Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc phối hợp mở từ ngày 13/9/2022. Với thông điệp "Thẩm mỹ an toàn - An tâm chất lượng" chuyên mục nhằm đưa ra những kiến thức, kinh nghiệm để giúp chị em có lựa chọn làm đẹp đúng đắn. Bên cạnh đó, chuyên mục cũng là nơi để chị em giải bày, chia sẻ quá trình làm đẹp của mình. Đồng hành cùng chuyên mục là đội ngũ bác sĩ, chuyên gia đầu ngành về thẩm mỹ.

Để được tư vấn các thông tin về làm đẹp hãy gọi Hotline đường dây nóng: 0915.810.138

- Tư vấn 24/7: https://www.facebook.com/thammyvienhongngoc