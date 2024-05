Đến Pharmacity để được hướng dẫn đo huyết áp đúng cách

Theo WHO 2023, ước tính có tới 20 triệu người bị tăng huyết áp tại Việt Nam và dự kiến sẽ tăng lên hàng ngày.

Từ 2017 đến nay, chương trình Because I Say So (BISS) nằm trong khuôn khổ dự án MMM (May Measurement Month) do tổ chức Tăng huyết áp thế giới (ISH) và Liên đoàn Tim mạch thế giới (WHL) chỉ đạo thực hiện đã lan tỏa đến hơn 95 quốc gia.

Chương trình hướng đến việc nâng cao nhận thức người dân, tầm soát sớm và tuân thủ điều trị để giảm gánh nặng bệnh tật do bệnh lý này. Việt Nam là thành viên tích cực của chương trình từ những năm đầu tiên và đã thu hút nhiều tổ chức, cơ sở khám chữa bệnh tham gia với hàng trăm nghìn lượt người dân được tầm soát.

Năm nay, với mong muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của kiểm soát huyết áp, phân hội Tăng huyết áp Việt Nam cùng với dự án "Ngày đầu tiên" phối hợp với Pharmacity phát động chương trình Because I Say So với thông điệp: "Huyết áp trên 140/90, đừng lười hỏi bác sĩ".

Từ 1/5, người dân có thể đến nhà thuốc Pharmacity trên toàn quốc để được hỗ trợ tư vấn chăm sóc sức khỏe và hướng dẫn đo huyết áp đúng cách miễn phí.

Pharmacity tư vấn chăm sóc sức khỏe bệnh nhân

Là chuỗi bán lẻ dược phẩm hàng đầu Việt Nam, Pharmacity hiểu được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng kiểm soát huyết áp cho bệnh nhân.

Đại diện Pharmacity cho biết, chuỗi rất vinh dự khi được đồng hành cùng Because I Say So tuyên truyền và cung cấp các nội dung hữu ích cho sức khỏe người tiêu dùng. Điều này cũng thể hiện rõ bên cạnh mục tiêu luôn đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc, sản phẩm hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao với mức giá cạnh tranh đến người tiêu dùng, chuỗi nhà thuốc còn rất chú trọng đến việc tận tâm tư vấn, hỗ trợ và đem đến các giải pháp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người dân thông qua đội ngũ dược sĩ chuyên môn cao.

Ông Deepanshu Madan - Tổng giám đốc Pharmacity- cho biết: "Pharmacity là chuỗi nhà thuốc duy nhất đồng hành cùng Servier trong chương trình này. Đây là minh chứng cho sự nỗ lực, tập trung của chúng tôi vào việc luôn đảm bảo cung cấp đủ thuốc chuẩn theo toa của bệnh viện với giá thành phải chăng, đảm bảo chất lượng, nguồn gốc sản phẩm và dịch vụ hướng đến khách hàng. Chúng tôi cũng đang đầu tư rất nhiều vào các chương trình đào tạo dược sĩ để đội ngũ của mình luôn là người tư vấn, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy, đưa ra các lời khuyên hữu ích cho người tiêu dùng".

Cũng theo tổng giám đốc Pharmacity, vừa qua, chuỗi này đã bổ sung thêm một số sản phẩm thuốc mới nằm trong danh mục thuốc kê đơn của bệnh viện để đáp ứng nhiều hơn nữa nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

"Servier là đối tác quan trọng của Pharmacity và chúng tôi có cùng chung quan điểm trong điều trị tăng huyết áp, chúng tôi khuyến nghị người tiêu dùng nên áp dụng đúng quy tắc chuẩn 3Đ khi dùng thuốc: đúng thuốc; đủ liều và đều mỗi ngày. Pharmacity và Servier sẽ luôn đồng hành cùng bệnh nhân vì một Việt Nam khỏe mạnh và hạnh phúc hơn", ông Deepanshu Madan nói.

Chủ động kiểm tra huyết áp thường xuyên là rất cần thiết để bảo vệ sức khỏe toàn diện.

Trong khuôn khổ của chương trình, từ 1/5, các bệnh nhân không có điều kiện tự đo huyết áp tại nhà có thể đến các nhà thuốc Pharmacity trên toàn quốc để được hỗ trợ tư vấn chăm sóc sức khỏe và hướng dẫn đo huyết áp đúng cách miễn phí. Nếu huyết áp trên 140/90mmHg, bệnh nhân sẽ được tư vấn cách theo dõi, xử trí phù hợp bởi 140/90mmHg là một cột mốc quan trọng trong điều trị tăng huyết áp. Nếu điều trị không kiểm soát thì sẽ có rất nhiều biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra như đột quỵ, nhồi máu cơ tim..., thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

Đồng hành cùng chương trình này, Pharmacity mong muốn nâng cao tỷ lệ bệnh nhân tại Việt Nam được kiểm soát huyết áp một cách hiệu quả, từ đó ngăn ngừa các biến chứng tim mạch nguy hiểm. Cũng qua chương trình, Pharmaciy sẽ trở thành điểm đến tin cậy cho tất cả người dân khi có nhu cầu về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Thông tin chi tiết tại đây.

Chương trình BISS 2024 - tháng 5 kiểm soát huyết áp diễn ra trên toàn quốc từ 3/5 - 16/6 với chuỗi hoạt động giúp tầm soát và tư vấn kiểm soát huyết áp toàn diện tại 6 bệnh viện: Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Đa khoa Mê Linh, Trung tâm Y tế Sóc Sơn, Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Chương trình còn được triển khai tại 100 bệnh viện và tất cả nhà thuốc thuộc chuỗi Pharmacity.