Đề xuất khám sức khỏe định kỳ miễn phí mỗi năm 1 lần theo lộ trình ưu tiên

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Dự thảo do Bộ Y tế chủ trì xây dựng.

Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết đưa ra 4 nhóm nội dung. Trong đó, thứ nhất là nhóm nội dung về các giải pháp từng bước giảm chi phí y tế cho người dân.

Cụ thể:

- Thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên.

Theo Bộ Y tế, hiện Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) không cho phép thanh toán đối với khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc nên cần phải có Nghị quyết của Quốc hội mới có thể thực hiện được. Trước mắt, thực hiện đối với một số nhóm đối tượng và thực hiện theo lộ trình đối với các nhóm đối tượng còn lại theo quy định của Chính phủ.

Trong đó, trước mắt sẽ thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu.

Con số này khoảng 20 triệu người, với chi phí ước khoảng 6.000 tỷ đồng/năm. Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí thông qua quỹ BHYT.

Đồng thời, dự thảo Nghị quyết không quy định về khám sàng lọc do nội dung đã được quy định trong Luật Phòng bệnh, nguồn kinh phí đã được bố trí trong Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2030.

Theo dự thảo trước mắt sẽ thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần với một số nhóm đối tượng (Ảnh: K.L).

- Miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi BHYT theo lộ trình, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Từ năm 2027, thực hiện tăng mức hưởng trong phạm vi quyền lợi BHYT từ 95% lên 100% cho đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo ban soạn thảo, hiện nay mức hưởng được quy định tại điều 22 Luật Bảo hiểm y tế nên cần phải có Nghị quyết của Quốc hội mới có thể thực hiện được. Trước mắt, thực hiện đối với một số nhóm đối tượng và thực hiện theo lộ trình đối với các nhóm đối tượng còn lại theo quy định của Chính phủ.

- Cho phép thực hiện thí điểm, đa dạng hóa các gói BHYT, BHYT bổ sung theo nhu cầu của người dân.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị quyết cũng đề xuất các nhóm nội dung về giải pháp về chế độ, chính sách về tiền lương và phụ cấp cho nhân viên y tế, đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe và nhóm chính sách giải pháp về đất đai, thuế, tài chính

Dự thảo Nghị quyết dự kiến được trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 10 tới.

Trước đó, ngày 9/9, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Trong đó, Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi BHYT. Và từ 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí 1 lần/năm.