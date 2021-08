ĐBSCL: Đưa vào hoạt động Trung tâm hồi sức tích cực Quốc gia

Dân trí Ngày 15/8, TP Cần Thơ ghi nhận 130 ca mắc Covid-19 mới và 129 ca được xuất viện. Như vậy đến thời điểm hiện tại Cần Thơ ghi nhận 3.231 người mắc Covid-19, đã điều trị thành công là 1.287 trường hợp.

Chiều cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng đã đưa Trung tâm Hồi sức tích cực quốc gia điều trị Covid-19 lớn nhất miền Tây vào hoạt động. Đây là một trong 12 Trung tâm hồi sức tích cực quốc gia được Bộ Y tế thành lập trên cả nước.

Theo BS.CK2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Trung tâm này có quy mô 200 giường được xây dựng khẩn cấp trên cơ sở của Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến nằm biệt lập với các khu vực điều trị khác cua bệnh viện.

Trung tâm có nhiệm vụ điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 nặng, nguy kịch tại TP Cần Thơ và từ các bệnh viện tuyến dưới trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chuyển về.

Cũng theo BS Phong, hiện tại, bệnh viện cũng đã lắp đặt 1 bồn ô xy 20 m3 để phục vụ riêng cho Trung tâm trên, toàn bộ máy móc trang thiết bị từ kỹ thuật chuyên sâu như ECMO, lọc máu liên tục, máy thở… đều đã sẵn sàng.

Tại TP Cần Thơ, tính đến chiều tối ngày 15/8, hoạt động điều trị cho bệnh nhân Covid-19 đã được triển khai ở 22 bệnh viện với số giường điều trị là 5.620 giường.

Chiều 15/8, tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ có thêm 50 bệnh nhân được xuất viện. Đây là những người đã được xét nghiệm 3 lần liên tục và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Cùng ngày, Tiền Giang ghi nhận 149 F0, điều trị khỏi bệnh 219 ca. Đến thời điểm hiện tại, Tiền Giang ghi nhận 5.781 ca F0, đã điều trị khỏi 2.052 ca bệnh, số ca tử vong 135; đã tiêm 243.020/268.770 liều vắc xin.

Ngày 15/8, tỉnh Bến Tre ghi nhận thêm 34 ca mắc mới, 64 người được xuất viện. Hiện Bến Tre đã có 1.336 và điều trị khỏi 704 người và 27 ca tử vong.

Trong ngày, Sở LĐ-TB&XH Bến Tre phối hợp các cơ quan chức năng tỉnh, Ban liên lạc đồng hương Bến Tre tại TPHCM tổ chức đón 196 người dân 3 của huyện Bình Đại, Chợ Lách và Giồng Trôm về đến quê và đang được cách ly tại huyện.

Trong ngày 15/8, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 273 ca dương tính với SARS-CoV-2 (tăng 153 ca so ngày hôm qua) nâng tổng lên 5.059 ca, 104 ca được xuất viện (giảm 109 ca so với ngày hôm qua), tổng số ca xuất viện 2.640 ca và 2 ca tử vong (tăng 2 ca so với ngày hôm qua) nâng tổng số ca tử vong lên 100 ca.

Đến ngày 15/8, An Giang đã ghi nhận tổng cộng 910 ca mắc Covid-19 (3 ca tái dương tính). Trong đó, 66 ca nhập cảnh, còn lại phát hiện trong tỉnh. Đã điều trị khỏi bệnh 253 trường hợp.

Trong ngày 15/8, tỉnh Trà Vinh ghi nhận 26 ca dương tính với SARS-CoV-2 toàn tỉnh có 862 ca, trong đó có 42 ca nhập cảnh, đã điều trị khỏi 226 ca, 8 ca tử vong.

Ngày 15/8 tỉnh Cà Mau cũng ghi nhận 4 ca mắc Covid-19 tại khu cách ly tập trung trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Đây là những trường hợp công dân công dân Cà Mau được tỉnh rước về từ TP HCM vào hôm qua 14/8.

Trong ngày 15/8, Sóc Trăng ghi nhận 44 trường hợp mắc Covid-19. Tổng số ca mắc cộng dồn đến nay là 609 ca, đã điều trị khỏi cho 132 ca bệnh và có 11 ca tử vong.

Phạm Tâm