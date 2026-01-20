Đau vùng chậu: Triệu chứng dễ bị bỏ qua của bệnh phụ khoa

Nhận diện đau vùng chậu do bệnh phụ khoa và các dấu hiệu đi kèm

Theo BSCKI Chu Thị Nga, khoa Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, bệnh phụ khoa là các bệnh lý liên quan đến cơ quan sinh dục nữ, đi từ âm hộ đến cổ tử cung, tử cung, buồng trứng.

Những bệnh phụ khoa gồm viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, viêm phần phụ, u xơ tử cung, u nang buồng trứng, lạc nội mạc tử cung, polyp tử cung, thậm chí ung thư phụ khoa.

Trong đó, đau vùng chậu là một trong những vị trí đau phổ biến cảnh báo nguy cơ mắc bệnh phụ khoa.

Đau vùng chậu là một trong những triệu chứng phổ biến nhưng dễ bị bỏ qua ở phụ nữ (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc).

Thực tế, không ít chị em chủ quan với cơn đau vùng bụng dưới hoặc vùng chậu, cho rằng đó là hiện tượng sinh lý bình thường hoặc do rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, đây có thể là dấu hiệu sớm của nhiều bệnh lý phụ khoa nguy hiểm.

Tại vùng chậu, chị em lại thường thấy những cơn đau tức hoặc đau quặn lan ra hai bên hông hoặc mông, tăng lên khi vận động mạnh hoặc sau quan hệ tình dục. Trong nhiều trường hợp, chị em có thể kèm cảm giác rét run hoặc đổ mồ hôi do đau đớn kéo dài.

Tương tự, theo Cleveland Clinic, ở nữ giới, đau vùng chậu thường liên quan đến cơn đau tại các cơ quan sinh sản như tử cung, buồng trứng, ống dẫn trứng, cổ tử cung và âm đạo.

Các nguyên nhân có thể gây đau vùng chậu ở phụ nữ bao gồm mang thai, thai ngoài tử cung, sảy thai, viêm vùng chậu, rụng trứng, đau bụng kinh, u nang buồng trứng hoặc các rối loạn buồng trứng khác, u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, ung thư cổ tử cung, ung thư tử cung và ung thư buồng trứng.

Ngoài ra, đau vùng chậu có thể đi kèm với các triệu chứng hoặc dấu hiệu cảnh báo khác như chảy máu âm đạo, ra máu hoặc tiết dịch bất thường; đau bụng kinh; tiểu khó hoặc tiểu đau; táo bón hoặc tiêu chảy; đầy hơi hoặc chướng bụng; chảy máu trực tràng khi đi đại tiện; đau khi quan hệ tình dục; sốt hoặc ớn lạnh; đau hông và đau vùng háng.

Khi chẩn đoán nguyên nhân gây đau vùng chậu, bác sĩ sẽ xem xét các triệu chứng và tiền sử bệnh của người bệnh. Việc điều trị đau vùng chậu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm nguyên nhân, cường độ và tần suất đau.

Làm sao để biết đau vùng chậu có nghiêm trọng hay không?

Mặc dù không phải tất cả các cơn đau vùng chậu đều nghiêm trọng, nhưng việc tìm kiếm sự chăm sóc y tế khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng là rất quan trọng. Bạn nên đến phòng cấp cứu gần nhất nếu:

- Đau vùng chậu dữ dội, nghiêm trọng hoặc đột ngột.

- Bạn không thể đứng thẳng.

- Có máu trong nước tiểu hoặc phân.

- Bạn bị sốt.

- Bạn đang mang thai hoặc từng mang thai trong vòng 6 tháng qua.

Đau vùng chậu có thể nghiêm trọng nếu các triệu chứng xuất hiện đột ngột hoặc nếu cảm giác khó chịu nghiêm trọng. Nếu bạn bị đau vùng chậu kéo dài hơn 2 tuần, hãy đặt lịch hẹn với bác sĩ.

Trong trường hợp cần phải phẫu thuật, chị em cũng không nên quá lo lắng về cơn đau.

Quy trình quản lý đau hiện đại, an toàn, cá thể hóa theo từng bệnh nhân (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc).

Tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc có 3 kỹ thuật giảm đau sau phẫu thuật phụ khoa phổ biến là gây tê ngoài màng cứng (kiểm soát đau kéo dài chủ động), gây tê thành bụng (giảm đau vùng mổ hiệu quả, hạn chế tác dụng toàn thân) và truyền thuốc giảm đau qua đường tĩnh mạch bằng máy PCA (tự kiểm soát cơn đau trong giới hạn an toàn).

Với các phẫu thuật phụ khoa lớn, vết mổ dài, bác sĩ sẽ lựa chọn kỹ thuật gây tê ngoài màng cứng để kiểm soát đau sau mổ. Thuốc tê được đưa vào khoang ngoài màng cứng ở cột sống, làm tê vùng bụng dưới, là nơi chịu nhiều tác động của cuộc phẫu thuật.

Với các phẫu thuật nội soi phụ khoa như bóc u nang buồng trứng, cắt tử cung bán phần hoặc phẫu thuật vùng sàn chậu, bác sĩ có thể lựa chọn các kỹ thuật gây tê tại vùng thành bụng để giảm đau tại chỗ, dựa trên vị trí mổ và thể trạng người bệnh.

Đặc biệt, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc sử dụng hệ thống truyền thuốc giảm đau tự động. Khi thấy đau, bệnh nhân chỉ cần bấm nút, máy sẽ đưa thêm một liều thuốc giảm đau nằm trong ngưỡng an toàn đã được bác sĩ thiết lập sẵn. Phương pháp này không gây quá liều, mà lại giúp bệnh nhân chủ động kiểm soát cơn đau bất cứ lúc nào.