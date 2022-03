Đầu tư hơn 5,6 tỷ đồng chăm sóc sức khỏe đồng bào ở vùng thiên tai

Vào năm 2020, tỉnh Quảng Nam chịu thiệt hại nặng nề do 7 tuần liên tiếp hứng chịu bão lũ, đặc biệt là huyện Nam Trà My.

Các cơn bão đã phá hủy phần lớn cơ sở hạ tầng của 11 cơ sở y tế của huyện, vốn phục vụ hơn 27.000 người, trong đó có khoảng 15.000 trẻ em dưới 20 tuổi. Mỗi trung tâm y tế phục vụ khoảng 2.500 người dân và trung bình chữa trị cho khoảng 400 bệnh nhân mỗi tháng.

Nhân viên y tế Trung tâm y tế Nam Trà My sử dụng các thiết bị được tài trợ để chăm sóc sức khỏe cho trẻ sơ sinh (Ảnh: C.B).

Chiến dịch "Hướng về miền Trung" được triển khai từ tháng 10/2020, được các nhà tài trợ kêu gọi chung tay giúp đỡ người dân ở các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai và đã quyên góp thành công hơn 5,6 tỷ đồng (tương đương 250.000 USD).

Ngay trong tháng 11/2020, chiến dịch đã thực hiện cứu trợ khẩn cấp 12.000 người dân với thực phẩm và nhu yếu phẩm cơ bản.

Kể từ tháng 1/2021, chiến dịch tập trung vào việc xây dựng lại cơ sở hạ tầng y tế và thực hiện các buổi khám sức khỏe lưu động tại huyện Nam Trà My, Quảng Nam.

Hệ thống lọc nước sạch cho bệnh nhân uống trực tiếp tại Trung tâm y tế Nam Trà My (Ảnh: C.B).

Chiến dịch đã thực hiện sửa chữa và nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Trung tâm y tế huyện Nam Trà My và 3 trạm y tế tại các xã Trà Cang, Trà Dơn và Trà Leng. Bốn buổi khám sức khỏe lưu động đã được triển khai tại các xã Trà Leng, Trà Vân, Trà Nam và Trà Tập; cung cấp dịch vụ khám sức khỏe miễn phí cho hơn 3.100 trẻ em và người lớn tại các vùng sâu vùng xa.

Ngoài ra, toàn bộ 11 cơ sở y tế đều được trang bị hệ thống lọc nước sạch và các thiết bị y tế thiết yếu đạt tiêu chuẩn.

Ông Trần Văn Thu - Giám đốc Trung tâm y tế Nam Trà My - cho hay, đối với huyện Nam Trà My, việc chăm sóc sức khỏe cho đồng bào từ trước đến nay có những khó khăn nhất định do điều kiện đường xá xa xôi, các trạm y tế xã rất xa Trung tâm y tế huyện; do đó việc tiếp cận các dịch vụ y tế gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là những trang thiết bị máy móc phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe người dân hàng ngày.

Trong thời gian qua, các tổ chức từ thiện, các đơn vị, doanh nghiệp cũng đã hỗ trợ trang thiết bị y tế, hệ thống lọc nước sạch… Những trang thiết bị này phục vụ rất thiết thực cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, để họ có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn.

Máy súc rửa dạ dày để cấp cứu bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm; đặc biệt bệnh nhân ăn lá ngón (Ảnh: C.B).

Những trang thiết bị này rất cần thiết trong đời sống, như máy súc rửa dạ dày để cấp cứu bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm, bệnh nhân ăn lá ngón có thể cứu sống kịp thời; hay như máy tạo oxy khí trời, máy tạo khí dung cho những bệnh nhân khó thở…

Đặc biệt, theo bác sĩ Trần Văn Thu, trong khoảng 3 - 4 năm trở lại đây, Trung tâm y tế huyện đã cấp cứu kịp thời, cứu sống khoảng 15 bệnh nhân ăn lá ngón. "Bắt đầu từ năm 2021, khi được tài trợ máy súc rửa dạ dày ở các trạm y tế xã, nếu có bệnh nhân ăn lá ngón thì sẽ được cấp cứu kịp thời, không phải mất thời gian đưa về Trung tâm y tế huyện", bác sĩ Thu cho hay.