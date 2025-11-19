Đau thắt lưng lan xuống đùi là dấu hiệu cảnh báo bệnh gì?

Anh N.V.Nhân (TPHCM) gửi câu hỏi đến chuyên trang Ngoại thần kinh - Cột sống nhờ bác sĩ tư vấn như sau: “Tôi là tài xế công nghệ, thường xuyên xuất hiện các cơn đau thắt lưng. Có phải bệnh này do ngồi nhiều gây ra không? Thời gian gần đây, tôi đau nhiều hơn, lan xuống đùi, đôi lúc khó gập người xuống. Tình trạng này có nguy hiểm không, thưa bác sĩ?”.

Dưới đây là phần giải đáp của BS.CKII Lê Trọng Nghĩa - Phó trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

Đau thắt lưng là vấn đề rất thường gặp ở tài xế công nghệ. Ngồi lâu trong tư thế gò bó, toàn thân rung lắc khi lái xe là một trong những yếu tố nguy cơ chính. Một nghiên cứu trên nhóm tài xế cho thấy tỷ lệ đau lưng cao, liên quan chặt chẽ đến ghế ngồi kém thoải mái, tư thế lái và thời gian làm việc kéo dài.

Điều đáng lo ngại là triệu chứng của anh Nhân đã nặng hơn. Cơn đau không còn khu trú ở lưng mà đã lan xuống đùi. Đây là dấu hiệu điển hình của hội chứng đau thần kinh tọa, rất có thể do thoát vị đĩa đệm gây ra. Áp lực kéo dài đã làm đĩa đệm bị rách và nhân nhầy thoát ra, chèn ép trực tiếp vào rễ thần kinh chi phối chân. Triệu chứng khó gập người cũng là phản ứng co thắt cơ tự vệ của cơ thể để tránh làm căng dây thần kinh đang bị tổn thương.

Nếu không điều trị kịp thời, tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến các biến chứng nặng nề như teo cơ, yếu liệt chi (yếu chân), mất cảm giác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng đi lại và lao động.

Với tình trạng này, người bệnh không nên chủ quan. Khi triệu chứng đã lan xuống chân nghĩa là mức độ chèn ép cao, cần được thăm khám bởi các bác sĩ chuyên khoa Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống càng sớm càng tốt.

Phương pháp chẩn đoán quan trọng nhất hiện nay là chụp cộng hưởng từ (MRI) để xác định chính xác vị trí, mức độ thoát vị và chèn ép thần kinh, từ đó có phác đồ điều trị kịp thời.

Việc thăm khám sớm và đúng chuyên khoa giúp người bệnh phát hiện kịp thời mức độ tổn thương, tránh để cơn đau tiến triển đến giai đoạn chèn ép thần kinh gây yếu liệt hoặc ảnh hưởng đến khả năng vận động.

Việc thăm khám sớm và đúng chuyên khoa giúp người bệnh phát hiện kịp thời mức độ tổn thương, tránh để cơn đau tiến triển đến giai đoạn chèn ép thần kinh gây yếu liệt hoặc ảnh hưởng đến khả năng vận động.