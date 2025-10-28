Dầu hít “thông mũi” của Thái Lan nhiễm khuẩn vượt mức

Ngày 28/10, website Cơ quan Quản lý thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA Thái Lan) đăng tải thông tin khuyến nghị người dùng liên quan đến sản phẩm dầu hít mũi Hong Thai.

Qua kiểm tra ngẫu nhiên, FDA Thái Lan lấy mẫu sản phẩm dầu hít mũi Hong Thai tại cơ sở sản xuất của Công ty Hong Thai Panich Herbal Products và gửi đi kiểm nghiệm tại Cục Khoa học Y tế.

Kết quả phân tích các sản phẩm thảo dược được FDA Thái Lan công bố (Ảnh: MGR Online).

Đài Thai PBS dẫn thông tin, lô sản phẩm được kiểm tra có ngày sản xuất 9/12/2024 và hết hạn ngày 8/12/2027. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, sản phẩm không đạt yêu cầu về các chỉ tiêu vi sinh, gồm tổng số vi khuẩn hiếu khí, nấm men, nấm mốc và phát hiện vi khuẩn Clostridium - vi khuẩn có thể gây ngộ độc ở nhiều cấp khác nhau.

Theo FDA Thái Lan, các chỉ số này không phù hợp với quy định về chất lượng và tiêu chuẩn của sản phẩm thảo dược được Bộ Y tế Thái Lan ban hành năm 2021.

Pháp luật nước sở tại đưa ra quy định, cá nhân sản xuất sản phẩm thảo dược không đạt chuẩn có thể bị phạt tù đến 2 năm hoặc phạt tiền tối đa 200.000 baht. Người bán sản phẩm vi phạm có thể bị phạt tù đến 6 tháng hoặc phạt tiền tối đa 50.000 baht, hoặc chịu cả hai hình phạt.

Dầu hít mũi Hong Thai là sản phẩm nổi tiếng ở Thái Lan, được nhiều người nổi tiếng như ca sĩ Lisa (Blackpink), ngôi sao Hollywood Chris Hemsworth… sử dụng nên càng được phổ biến rộng rãi và được nhiều du khách lựa chọn mua làm quà.

Dầu hít Hong Thai màu xanh lá cây là sản phẩm nổi tiếng ở Thái Lan (Ảnh: AFP).

Theo thông tin công bố, dầu hít mũi của Hong Thai chứa các thành phần từ các loại thảo mộc khô và các tinh dầu mang lại cảm giác mát lạnh khi hít vào: bạc hà, bạch chỉ, long não, borneol…

Sản phẩm này được sử dụng để giảm nghẹt mũi, đau đầu, giảm say tàu xe, giảm căng thẳng. Tuy nhiên, việc lạm dụng dầu hít mũi có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng.

Việc hít quá nhiều tinh dầu bạc hà có thể gây ra chóng mặt, ảo giác thậm chí hôn mê. Tương tự, hấp thụ quá nhiều long não có thể gây kích ứng cổ họng, buồn nôn, đau bụng.

Hiện FDA Thái Lan đang khuyến cáo người tiêu dùng cần thận trọng khi mua hoặc sử dụng sản phẩm có thành phần thảo dược, đặc biệt là các loại lọ hít hoặc thuốc thảo dược không rõ nguồn gốc để tránh các ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ.