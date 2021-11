Dân trí Tình trạng ho, đau họng trở nên tồi tệ hơn, thở gấp, khàn tiếng nhiều, mệt mỏi… có thể là dấu hiệu của ung thư thực quản giai đoạn cuối.

Với những biểu hiện bệnh khác nhau trong từng giai đoạn, ung thư thực quản rất khó phát hiện trong những giai đoạn đầu, thường đến khi bệnh đã tiến triển người bệnh mới có thể phát hiện và điều trị.

Các triệu chứng thực quản có xu hướng xấu đi khi bệnh tiến triển và ung thư di căn. Ví dụ, chứng khó nuốt có thể xảy ra khi chế độ ăn chỉ có chất lỏng là cần thiết.

Các dấu hiệu ung thư thực quản giai đoạn cuối (giai đoạn IV) bao gồm:

- Ho và đau họng tồi tệ hơn.

- Thở gấp.

- Khàn tiếng nhiều hơn và khó nói hơn tiếng thì thầm.

- Nấc cụt.

- Buồn nôn và ói mửa.

- Đau xương khớp.

- Chảy máu trong thực quản, có thể dẫn đến máu trong đường tiêu hóa và phân.

- Mệt mỏi, có thể do thiếu máu gây ra, do mất máu; một số loại thuốc và phương pháp điều trị ung thư; và ngủ kém do đau hoặc tác dụng phụ của thuốc.

Bệnh gây ra những biến chứng nguy hiểm như hẹp thực quản gây nuốt nghẹn, buồn nôn, sụt cân, loét khối u gây xuất huyết tiêu hóa. Bệnh có thể làm xói mòn thực quản và tạo ra lỗ rò vào khí quản, gây ra ho sặc khi nuốt, xâm lấn vào ống ngực, tĩnh mạch chủ gây phù nề ngực và đầu, mặt, cổ.

Phẫu thuật là biện pháp chủ yếu để điều trị ung thư thực quản. Thông qua phương pháp phẫu thuật, khối u sẽ được lấy cùng với một phần hoặc toàn bộ thực quản, tổ chức bạch huyết kệ cận và các tổ chức khác trong vùng.

Biện pháp xạ trị thông qua nguồn tia có năng lượng cao và biện pháp hóa xạ trị sử dụng các hóa chất kháng u để tiêu diệt tế bào ung thư.

Ngoài ra, thông qua một số thuốc được hấp thụ và hoạt hóa hồng ngoại chủ yếu bởi tế bào ung thư để điều trị bệnh bằng phương pháp điều trị quang độc học.

Liệu pháp miễn dịch tự thân là giải pháp đột phá trong điều trị ung thư, bao gồm ung thư thực quản.

Hà An

Theo Healthline