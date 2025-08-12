Đau bụng, tiểu buốt - triệu chứng không nên xem nhẹ

Nếu chủ quan, người bệnh có thể đối mặt với những biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Đau bụng, tiểu buốt không chỉ là viêm nhiễm thông thường

Đau bụng kèm tiểu buốt là triệu chứng khởi phát chung của nhiều bệnh lý liên quan đến hệ tiết niệu và sinh dục. Từ những tình trạng thường gặp như viêm đường tiết niệu đến các bệnh lý phức tạp hơn như sỏi tiết niệu, viêm thận, phì đại tuyến tiền liệt hay ung thư hệ tiết niệu. Tất cả đều có thể bắt đầu bằng những biểu hiện tương tự. Vậy làm sao để nhận biết và phân biệt sớm từng bệnh lý?

Dưới đây là những dấu hiệu đặc trưng giúp người bệnh định hướng tốt hơn trước khi thăm khám và kịp thời can thiệp khi cần thiết.

Một trong những bệnh lý phổ biến gây đau bụng và tiểu buốt có thể kể đến là viêm bàng quang và viêm niệu đạo, thường do vi khuẩn gây ra cảm giác buồn tiểu, đau rát khi đi tiểu và tiểu buốt kèm đau âm ỉ vùng bụng dưới. Nước tiểu có thể đục, mùi khai nặng hoặc lẫn máu vi thể mà mắt thường khó nhận biết.

Cơn đau âm ỉ vùng hạ vị (Ảnh: Freepik).

Sỏi tiết niệu cũng là một nguyên nhân. Khi sỏi cản trở dòng nước tiểu, người bệnh thường phải chịu các cơn đau dữ dội vùng hông lưng hoặc bụng dưới, kèm theo tiểu buốt, tiểu khó và đôi khi tiểu ra máu do niêm mạc đường tiết niệu bị tổn thương. Nếu không can thiệp, sỏi có thể gây ứ nước thận, giãn đài bể thận và tạo điều kiện cho viêm nhiễm kéo dài.

Phì đại tuyến tiền liệt cũng có thể là nguyên nhân gây đau bụng và tiểu buốt, do tuyến phì đại chèn ép niệu đạo, cản trở dòng tiểu. Người bệnh thường gặp tình trạng tiểu khó, tiểu ngắt quãng, buồn tiểu nhiều lần nhưng tiểu không hết. Ứ đọng nước tiểu kéo dài có thể dẫn đến đau âm ỉ vùng bụng dưới, tiểu buốt, thậm chí gây viêm bàng quang thứ phát. Nếu không được điều trị, bệnh có thể tiến triển ảnh hưởng đến chức năng bàng quang và tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Mặc dù ít gặp hơn, nhưng ung thư hệ tiết niệu vẫn có các triệu chứng khởi phát như tiểu buốt, đau bụng dưới kèm tiểu ra máu. Giai đoạn đầu bệnh thường tiến triển âm thầm, dễ nhầm lẫn với viêm tiết niệu thông thường. Việc thăm khám tầm soát thường xuyên là cần thiết để phát hiện sớm và phân biệt với các bệnh lý lành tính khác.

Chủ quan với cơn đau, nhiều bệnh nhân đối mặt biến chứng nghiêm trọng

Các dấu hiệu như đau bụng và tiểu buốt thường bị xem nhẹ hoặc dễ gây nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa. Nhưng trên thực tế cho thấy không ít bệnh nhân chủ quan khi phát hiện ra những tổn thương tại hệ tiết niệu, thông qua những biểu hiện ban đầu tưởng chừng đơn giản. Chính tâm lý chủ quan hoặc suy nghĩ "sống chung với bệnh" đã khiến nhiều người trì hoãn việc thăm khám.

Khi nhập viện, không ít trường hợp đã ở giai đoạn muộn, khiến tổn thương hệ tiết niệu khó có khả năng hồi phục hoàn toàn. Lúc này, điều trị chủ yếu mang tính chất bảo tồn hoặc kiểm soát biến chứng, thay vì phục hồi chức năng như ở giai đoạn sớm.

Một trường hợp từng được ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, bệnh nhân T.T.M (47 tuổi, Hưng Yên) đến khám sau gần hai tuần liên tục xuất hiện tình trạng tiểu buốt và đau âm ỉ vùng bụng dưới. Điều đáng nói là chị không bị sốt, không tiểu ra máu và cũng không xác định được nguyên nhân cụ thể gây đau. Nghĩ rằng chỉ là biểu hiện tạm thời do rối loạn tiêu hóa hoặc viêm nhiễm phụ khoa chị chủ quan chỉ mua thuốc và điều trị tại nhà.

Sau quá trình thăm khám và chỉ định cận lâm sàng như siêu âm hệ tiết niệu và nội soi bàng quang, các bác sĩ phát hiện có tổn thương bất thường ở thành bàng quang. Kết quả sinh thiết sau đó xác định bệnh nhân có khối u bàng quang giai đoạn sớm.

ThS.BS CKII Trịnh Minh Thanh - Trưởng đơn nguyên Ngoại Tiết Niệu BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết: “U bàng quang ở giai đoạn đầu thường không gây ra triệu chứng rõ ràng. Trong nhiều trường hợp, người bệnh chỉ có cảm giác tiểu buốt nhẹ, tức vùng hạ vị. Chính vì triệu chứng chưa rõ ràng, bệnh dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các vấn đề phụ khoa khác. Nếu không kịp thời điều trị, khối u có thể lan rộng vào lớp cơ bàng quang, làm tăng nguy cơ tái phát sau này”.

ThS.BS Trịnh Minh Thanh - Trưởng đơn nguyên Ngoại Tiết Niệu BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh.

Thực tế cho thấy, đau bụng và tiểu buốt không đơn thuần là dấu hiệu của viêm nhiễm thông thường mà có thể liên quan đến nhiều bệnh lý tiết niệu tiềm ẩn.

“Tiểu buốt và đau bụng có những triệu chứng có thể liên quan đến nhiều bệnh lý tiết niệu, không đơn thuần chỉ là viêm nhiễm phụ khoa, nam khoa hay rối loạn tiêu hóa. Vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như tiểu buốt, đau vùng hạ vị hoặc tiểu rắt kéo dài, người bệnh cần chủ động đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh để bệnh tiến triển âm thầm và gây biến chứng nguy hiểm”, ThS.BS CKII Trịnh Minh Thanh nói.

Đau bụng kèm tiểu buốt không phải là triệu chứng nên xem nhẹ, bởi đây có thể là dấu hiệu sớm của nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Chủ động lắng nghe cơ thể và đi khám kịp thời là cách đơn giản nhưng hiệu quả để phòng ngừa biến chứng không mong muốn.