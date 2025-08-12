Đau bụng dưới, đi ngoài ra máu: Làm sao biết là trĩ hay ung thư?

Đau bụng âm ỉ, đi ngoài ra máu tưởng bị trĩ, bất ngờ phát hiện ung thư

Chị N.T.H (47 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau bụng dưới âm ỉ kèm đi ngoài nhiều lần, phân lẫn nhầy máu kéo dài khoảng 2 tuần. Nghĩ rằng bản thân chỉ mắc bệnh trĩ thông thường, chị H chủ động đặt lịch khám chuyên khoa Ngoại Tiêu hóa với PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng - Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh.

Tuy nhiên, thông qua thăm khám ban đầu, bác sĩ phát hiện khối u trực tràng có kích thước khoảng 4cm, nằm cách rìa hậu môn chỉ 6cm, bề mặt dạng sùi, dễ chảy máu.

Ngay lập tức, bệnh nhân H được chỉ định nội soi trực tràng kiểm tra, kèm lấy mẫu khối u làm sinh thiết. Kết quả nội soi xác định khối u chiếm tới hai phần ba lòng trực tràng, kích thước lớn, kéo dài khoảng 8cm, đồng thời đã xuất hiện dấu hiệu thâm nhiễm cạnh thành trước trực tràng và có một số hạch nhỏ vùng lân cận. Kết quả sinh thiết sau đó cũng xác định bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tuyến biệt hóa mức độ vừa.

Các cơn đau bụng dưới chỉ âm ỉ, không đau quặn, không gây quá khó chịu, kèm theo tình trạng đi ngoài nhầy máu không rõ ràng, khiến người bệnh dễ nhầm lẫn. “Tôi chỉ nghĩ mình bị trĩ nên đi khám trĩ thôi, không ngờ đi khám lại thành ra mắc ung thư đại tràng, mà kết quả lại nghiêm trọng đến vậy”, chị H chia sẻ.

Đánh giá tình trạng bệnh nhân H nghiêm trọng, không thể trì hoãn điều trị, PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng đã chỉ định phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại trực tràng, mục tiêu loại bỏ tổn thương ung thư, đồng thời giúp bệnh nhân H tránh phải mở ổ bụng, từ đó ít đau và hồi phục nhanh chóng hơn sau phẫu thuật.

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng và ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân H (Ảnh: Bệnh viện).

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng, đây là giải pháp tối ưu cho người bệnh. Phẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng là phương pháp xâm lấn tối thiểu, hạn chế chảy máu, nhưng vẫn đảm bảo được tính triệt căn, thời gian nằm viện ngắn, phục hồi nhanh.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ gần 30cm đoạn trực tràng bị tổn thương, đồng thời nạo vét khoảng 30 hạch, gửi đi làm giải phẫu bệnh nhằm đánh giá mức độ di căn. Để đảm bảo an toàn tối đa cho vùng miệng nối sau phẫu thuật, các bác sĩ đã quyết định tạo hậu môn nhân tạo tạm thời tại hồi tràng.

Sau mổ 2 ngày, chị H đã có thể ăn uống nhẹ nhàng và tự đi lại trong phòng bệnh. Đến ngày thứ 7 sau mổ, sức khỏe bệnh nhân ổn định và đủ điều kiện xuất viện, sẵn sàng cho giai đoạn điều trị tiếp theo.

Đau bụng dưới, đi ngoài ra máu: Làm sao biết là trĩ hay ung thư?

Theo PGS.TS. BS Nguyễn Xuân Hùng, người dân thường đến khám trĩ với các các triệu chứng như đau bụng dưới (đau âm ỉ hay đau quặn theo cơn), rối loạn đại tiện, đi ngoài ra máu, đau khi đi đại tiện.... Tuy nhiên, đây không chỉ là biểu hiện của bệnh trĩ mà còn có thể cảnh báo các bệnh lý nguy hiểm khác, trong đó có ung thư trực tràng.

"Các khối u nằm ở đoạn thấp của đại trực tràng thường gây ra những thay đổi rõ rệt trong thói quen đi ngoài, kèm theo biểu hiện đau bụng dưới, đi ngoài nhiều lần và chảy máu khi đại tiện. Những triệu chứng này dễ khiến người bệnh nhầm lẫn với bệnh trĩ hoặc các rối loạn tiêu hóa thông thường, từ đó chủ quan, chậm trễ trong việc thăm khám, bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để điều trị bệnh", PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng phân tích thêm.

Cụ thể, bác sĩ Hùng cho biết, việc phân biệt trĩ với ung thư trực tràng và các bệnh lý khác không thể dựa vào cảm quan tự đánh giá của người bệnh, mà cần được chẩn đoán bởi các bác sĩ chuyên khoa thông qua thăm khám lâm sàng kết hợp với các kiểm tra cận lâm sàng cần thiết.

Do đó, bác sĩ Hùng khuyến cáo, khi có các dấu hiệu như đau bụng kéo dài, rối loạn đại tiện, đi ngoài ra máu... người bệnh nên chủ động thăm khám tại các bệnh viện có chuyên khoa Tiêu hóa để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, tránh bệnh tiến triển nặng và gây ra những hậu quả nghiêm trọng.