Đau bụng dưới âm ỉ: Đừng chỉ nghi ngờ bệnh phụ khoa

Dấu hiệu cảnh báo bệnh tiết niệu nhưng dễ bị nhầm lẫn với bệnh phụ khoa

Ở nữ giới, do niệu đạo có đặc điểm cấu tạo ngắn chỉ khoảng 2,5-3cm và vị trí gần hậu môn nên vi khuẩn có thể dễ dàng di chuyển từ bên ngoài vào bàng quang và các cơ quan khác trong hệ tiết niệu. Các thống kê đã chỉ ra, phụ nữ trưởng thành có nguy cơ mắc phải nhiễm trùng đường tiết niệu cao gấp 30 lần nam giới.

Tình trạng nhiễm trùng kéo dài có thể làm thay đổi thành phần hóa học của nước tiểu, tạo điều kiện cho sỏi tiết niệu hình thành. Đáng chú ý, khi sỏi tiết niệu rơi xuống niệu quản, đặc biệt là niệu quản đoạn một phần ba dưới gần bàng quang, sẽ gây cảm giác đau âm ỉ, mơ hồ ở vùng bụng dưới, tương tự như đau do viêm phần phụ ở nữ giới.

Không ít chị em phụ nữ thường gặp phải cơn đau bụng dưới (Ảnh: Istock).

Nói về nguyên nhân của cơn đau này, ThS.BS Đặng Văn Duy - chuyên gia Ngoại Tiết niệu BVĐK Hồng Ngọc cho biết: “Sỏi nằm ở vị trí thấp trong niệu quản có thể kích thích liên tục vùng thành bụng dưới, gây đau kéo dài nhưng không dữ dội, rất dễ bị nhầm với các nguyên nhân ngoài hệ tiết niệu. Cơn đau có thể kèm theo tiểu buốt, tiểu rắt hoặc tiểu đục là những dấu hiệu dễ bị bỏ qua nếu người bệnh không để ý kỹ”.

Kết hợp đa phương pháp để xử lý sỏi tiết niệu biến chứng gây đau bụng âm ỉ

Gần đây nhất, BVĐK Hồng Ngọc đã tiếp nhận trường hợp bệnh nhân N.T.H (32 tuổi, Hà Nội) đến thăm khám phụ khoa do đau tức vùng bụng dưới, tiểu buốt rát, đã tự mua thuốc điều trị suốt 2 tháng nhưng không thấy thuyên giảm. Tuy nhiên, chị H hoàn toàn bất ngờ vì phát hiện ra một viên sỏi niệu quản kẹt ở đoạn một phần ba dưới, sát vị trí đổ vào bàng quang.

Các kết quả xét nghiệm kết hợp với chẩn đoán hình ảnh đã khẳng định nguyên nhân gây ra cơn đau bụng âm ỉ của chị H chính là do viên sỏi kẹt kích thước 1,5cm đã gây giãn niệu quản, cùng với đó là tình trạng đường niệu bị viêm nhiễm bởi vi khuẩn E.coli.

“Nếu không được phát hiện kịp thời, viên sỏi tiếp tục gây ứ đọng nước tiểu và viêm nhiễm kéo dài, hoàn toàn có thể dẫn đến các biến chứng như giãn đài bể thận, suy giảm chức năng thận”, bác sĩ Đặng Văn Duy cho biết.

Bác sĩ Duy phân tích tình trạng của bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

May mắn, bệnh nhân H. đã được điều trị kịp thời tình trạng nhiễm trùng đường niệu với phác đồ nội khoa theo hướng dẫn từ Hiệp hội Tiết niệu châu Âu (EAU) - lựa chọn kháng sinh phù hợp với từng mức độ nhiễm khuẩn, cá thể hóa điều trị theo nhóm bệnh nhân cụ thể nên thời gian trị viêm được rút ngắn đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi để can thiệp xử lý viên sỏi.

Phương pháp được chỉ định cho chị H. là tán sỏi nội soi ngược dòng bằng laser. Ống nội soi và năng lượng laser sẽ tiếp cận đến vị trí sỏi, phá vỡ viên sỏi chỉ thông qua duy nhất đường niệu đạo nên sẽ không gây bất kỳ can thiệp dao kéo trên cơ thể. Nhờ vậy, bệnh nhân phục hồi nhanh, có thể xuất viện và quay trở lại sinh hoạt bình thường chỉ sau 2 ngày.

Ê-kíp phẫu thuật thực hiện tán sỏi nội soi ngược dòng bằng laser (Ảnh: BVCC).

Trường hợp nhầm lẫn nguyên nhân của cơn đau bụng dưới âm ỉ như chị H. không hiếm gặp. Với kinh nghiệm trên 15 năm điều trị bệnh lý tiết niệu, trong đó có nhiều ca bệnh phức tạp, ThS.BS Đặng Văn Duy nhấn mạnh yếu tố quan trọng hàng đầu để việc điều trị đạt hiệu quả cao là chị em không chủ quan khi gặp cơn đau đau bụng dưới tưởng chừng quen thuộc, mà cần đến khám các cơ sở y tế có thế mạnh về phụ khoa và tiết niệu để sớm phát hiện nguyên nhân gây bệnh.

Đặc biệt, cần lựa chọn các cơ sở y tế sở hữu đầy đủ trang thiết bị hiện đại để chẩn đoán cận lâm sàng chính xác như hệ thống máy chụp CT, máy siêu âm thế hệ mới..., cùng đội ngũ bác sĩ dày dặn kinh nghiệm để xây dựng phác đồ điều trị cá thể hoá và làm chủ các kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến để quá trình điều trị đạt hiệu quả tối ưu, phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm đến sức khoẻ của chị em.