Đặt thể hang nhân tạo: Ứng dụng trong điều trị rối loạn cương dương

Khi các phương pháp điều trị nội khoa không còn hiệu quả, phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo được xem là giải pháp hiện đại giúp bệnh nhân lấy lại khả năng sinh lý và sự tự tin.

Khi các biện pháp thông thường không còn tác dụng

Theo các chuyên gia nam học, rối loạn cương dương là tình trạng dương vật không thể đạt hoặc duy trì độ cương cứng đủ để quan hệ tình dục. Nguyên nhân có thể do bệnh lý mãn tính (tiểu đường, tim mạch), rối loạn nội tiết, tổn thương thần kinh, hoặc yếu tố tâm lý kéo dài..

Ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể được chỉ định điều trị bằng thuốc hoặc liệu pháp tâm lý. Tuy nhiên, nếu các phương pháp này không còn đáp ứng được thì phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo là hướng điều trị hiệu quả và bền vững hơn.

Cấu tạo và cơ chế hoạt động của thể hang nhân tạo

Thể hang nhân tạo là một thiết bị y học được cấy hoàn toàn bên trong dương vật, giúp phục hồi khả năng cương cứng tự nhiên. Thiết bị gồm ba bộ phận chính:

Hai ống trụ đặt vào thể hang của dương vật. Một bơm nhỏ nằm ở bìu. Một túi chứa dung dịch đặt ở vùng hạ vị.

Khi người bệnh muốn cương, chỉ cần bóp nhẹ bơm trong bìu, dung dịch từ túi chứa sẽ chuyển vào hai ống trụ, giúp dương vật cương cứng tương tự cơ chế tự nhiên. Sau khi quan hệ, thao tác xả ngược lại giúp dương vật mềm trở lại.

Đặt thể hang nhân tạo trong điều trị rối loạn cương dương (Ảnh: Freepik).

Thiết bị này không ảnh hưởng đến khoái cảm hay khả năng xuất tinh. Bề ngoài dương vật vẫn giữ được hình dáng tự nhiên, không lộ thiết bị nên đảm bảo tính thẩm mỹ cao.

ThS.BS Trần Hồng Quân, Phó khoa Phẫu thuật tạo hình và Thẩm mỹ Bệnh viện Bưu điện, cho biết: “Phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo là lựa chọn cuối cùng nhưng mang lại hiệu quả cao, đặc biệt với những trường hợp rối loạn cương dương không đáp ứng thuốc. Các thế hệ thiết bị mới có độ bền cao, vận hành đơn giản, an toàn và mang lại sự hài lòng cho người bệnh".

Bác sĩ Quân cũng nhấn mạnh, mỗi ca phẫu thuật được đánh giá và lên phương án can thiệp phù hợp dựa trên thể trạng, cấu trúc dương vật, tiền sử bệnh lý và mong muốn của từng bệnh nhân, nhằm đảm bảo hiệu quả tối ưu và hạn chế rủi ro.

Quy trình thực hiện và thời gian hồi phục

Phẫu thuật thường kéo dài 60-90 phút, thực hiện gây mê toàn thân. Sau mổ, người bệnh nằm viện theo dõi 3-4 ngày, có thể sinh hoạt nhẹ sau một tuần và quan hệ trở lại sau 6-8 tuần.

Việc chăm sóc hậu phẫu đóng vai trò quan trọng. Bệnh nhân cần tuân thủ hướng dẫn vệ sinh, tránh vận động mạnh và tái khám định kỳ để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định. Đa số trường hợp hồi phục nhanh, không để lại sẹo vì đường mổ nhỏ và được giấu kín ở vùng bìu hoặc hạ vị.

Giải pháp mang lại hy vọng cho người bệnh

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh tỷ lệ nam giới gặp rối loạn cương ngày càng tăng do áp lực công việc, lối sống và bệnh nền, phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo là bước tiến quan trọng của y học hiện đại.

“Quan trọng là bệnh nhân cần được khám, tư vấn kỹ trước khi quyết định phẫu thuật. Nếu chỉ định đúng, phương pháp này không chỉ giúp cải thiện chức năng sinh lý mà còn nâng cao chất lượng đời sống và hạnh phúc gia đình”, bác sĩ Trần Hồng Quân chia sẻ thêm.