Dân văn phòng khổ vì đau cổ vai gáy: Giải pháp không dùng thuốc

Chị N.T.H., 36 tuổi, nhân viên kế toán tại một công ty logistics ở Hà Nội, bắt đầu bị đau cổ vai gáy cách đây hơn một năm. Ban đầu chỉ là cảm giác mỏi nhẹ sau giờ làm, nhưng dần dần cơn đau xuất hiện ngay từ buổi sáng, lan xuống vai và cánh tay, kèm tê bì ngón tay.

“Có những hôm tôi phải dừng gõ máy tính giữa chừng vì cổ cứng, đầu quay sang trái hay phải đều đau”, chị H. kể. Nghĩ chỉ là mệt mỏi thông thường, chị cố chịu đựng cho đến khi cơn đau ảnh hưởng rõ rệt đến giấc ngủ và hiệu suất công việc.

Trên thực tế, tình trạng đau mỏi cổ vai gáy đang ngày càng phổ biến ở dân văn phòng do thói quen ngồi lâu, ít vận động.

Triệu chứng thường gặp là đau âm ỉ, căng cứng vùng cổ, vai, gáy sau một ngày làm việc, kèm theo khó xoay cổ, vai nặng trĩu, thậm chí tê lan xuống cánh tay.

Theo một phân tích gánh nặng đau cổ trên quy mô toàn cầu được đăng tải trên Archives of Medical Science, ở một số nhóm nghề nghiệp, tỷ lệ đau cổ hàng năm có thể lên tới 54 đến 76%, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung.

Dân văn phòng là nhóm điển hình, vì đặc thù làm việc kéo dài với máy tính, ít thay đổi tư thế, cộng thêm áp lực công việc.

Theo tổng quan tài liệu về đau cổ liên quan việc dùng máy tính, việc bố trí bàn làm việc để giảm động tác cúi gập cổ, dùng ghế phù hợp và nghỉ giải lao có thể giúp phòng ngừa đau cổ liên quan công việc.

Cùng quan điểm, một tài liệu trên hệ thống CDC (Mỹ) ghi nhận những nguyên nhân thường được người lao động văn phòng nhắc tới gồm sắp đặt bàn làm việc chưa hợp lý và làm việc liên tục không nghỉ.

Nói cách khác, đau cổ vai gáy ở dân văn phòng thường không đến từ “một lần sai” mà đến từ thói quen lặp lại mỗi ngày: màn hình thấp khiến cổ cúi, bàn phím đặt xa khiến vai gồng, ngồi lâu khiến cơ vùng cổ và vai rơi vào trạng thái co cứng kéo dài.

Khi nào đau cổ vai gáy là dấu hiệu cần đi khám sớm

Đa số cơn đau do căng cơ sẽ giảm dần nếu điều chỉnh tư thế và vận động phù hợp. Tuy nhiên, theo Mayo Clinic, cần đi khám khi đau cổ kèm tê bì hoặc giảm sức cơ ở tay, bàn tay, hoặc đau lan xuống vai, xuống cánh tay, vì đây có thể là dấu hiệu chèn ép thần kinh.

Theo NHS inform (Scotland), người bệnh nên liên hệ bác sĩ sớm nếu có cảm giác vụng về ở bàn tay, tê, kiến bò hoặc yếu tăng dần ở một hoặc hai tay.

Trong thực hành, bác sĩ thường đặc biệt lưu ý các tình huống: đau tăng nhanh, đau sau chấn thương; đau kèm sốt; tê yếu lan rộng; đi lại mất thăng bằng. Đây là những dấu hiệu không nên tự xử lý tại nhà.

Nếu không điều trị kịp thời, đau cổ vai gáy có thể đẩy nhanh quá trình thoái hóa đốt sống cổ, dẫn đến thoát vị đĩa đệm và nhiều hệ lụy nghiêm trọng về sau.

Giải pháp giảm đau cổ vai gáy, cải thiện vận động cột sống cổ

Để phòng ngừa đau cổ vai gáy, các bác sĩ khuyến cáo dân văn phòng nên điều chỉnh lối sống và tư thế làm việc khoa học. Cụ thể:

Điều chỉnh tư thế: Đặt màn hình máy tính ngang tầm mắt, ngồi thẳng lưng trên ghế có tựa lưng hỗ trợ đường cong sinh lý cột sống. Tránh các tư thế xấu như cúi gằm hoặc rụt cổ, gù lưng quá lâu.

Nghỉ ngơi hợp lý: Sau mỗi 30-60 phút ngồi làm việc, nên đứng dậy đi lại hoặc vận động nhẹ để giảm áp lực lên cột sống cổ.

Tập luyện đều đặn: Thường xuyên tập các bài tập kéo giãn cơ cổ, vai; rèn luyện thể dục (như xoay cổ, yoga, bơi lội) nhằm tăng cường sự dẻo dai cho hệ cơ xương khớp.

Dinh dưỡng đầy đủ: Bổ sung canxi, vitamin D và các dưỡng chất cần thiết để xương khớp chắc khỏe. Kiểm soát cân nặng hợp lý cũng giúp giảm tải trọng lên cột sống cổ.

Giải pháp trị liệu cá nhân hóa

Ngoài thay đổi lối sống, vật lý trị liệu được xem là giải pháp giảm đau không dùng thuốc hiệu quả cho người bị đau cổ vai gáy.

