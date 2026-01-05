Điều trị giảm đau thoát vị đĩa đệm, không phẫu thuật

Hiện tại, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Hồng Ngọc ứng dụng một số phương pháp can thiệp ít xâm lấn, giúp kiểm soát cơn đau nhanh chóng, phù hợp với người cao tuổi nhiều bệnh lý nền.

Can thiệp ít xâm lấn giúp giảm đau thoát vị đĩa đệm sau 30 phút

Thoát vị đĩa đệm là một trong những bệnh lý cột sống phổ biến, không chỉ gặp ở người cao tuổi mà đang có xu hướng trẻ hóa, ảnh hưởng đến khả năng vận động, sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Bên cạnh điều trị nội khoa và phẫu thuật, hiện nay hai phương pháp can thiệp ít xâm lấn là tiêm thẩm phân và đốt sóng cao tần (RFA) được xem là giải pháp tối ưu trong điều trị thoát vị đĩa đệm.

Điểm chung của các kỹ thuật này là tác động chính xác vào vị trí gây đau dưới hướng dẫn của hệ thống chẩn đoán hình ảnh, giúp giảm đau nhanh, giảm chèn ép rễ thần kinh mà không cần phẫu thuật, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền.

Phim chụp thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng L4/L5 (Ảnh: BVCC).

Theo TS.BS Trịnh Tú Tâm - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, việc lựa chọn phương pháp can thiệp giảm đau phù hợp dựa vào mức độ thoát vị và triệu chứng đau của người bệnh.

Theo đó, với các trường hợp đau cấp, tiêm thẩm phân sẽ giúp giảm đau nhanh sau 30 phút, bệnh nhân có thể ra viện trong ngày. Với một đầu kim siêu nhỏ, thuốc giảm đau, chống viêm được đưa trực tiếp đến vị trí rễ thần kinh bị chèn ép, giúp làm giảm phản ứng viêm và độ nhạy cảm của rễ thần kinh với cơn đau.

Tiêm thẩm phân giảm đau thoát vị đĩa đệm tại BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh (Ảnh: BVCC).

Khác với tiêm thẩm phân, TS.BS Trịnh Tú Tâm cho hay, phương pháp đốt sóng cao tần (RFA) được chỉ định cho các trường hợp thoát vị đĩa đệm mạn tính, điều trị bảo tồn không đáp ứng, chưa rách bao xơ.

Dưới tác động của đầu kim sử dụng sóng năng lượng cao, nhiệt độ dao động 40-90°C sẽ làm phân hủy, bốc hơi một phần nhân nhầy đĩa đệm. Từ đó giải phóng chèn ép thần kinh, điều trị căn nguyên gây đau, tránh biến chứng tê bì, teo cơ, yếu chi.

Bên cạnh đó, để quá trình can thiệp diễn ra an toàn và hiệu quả, các kỹ thuật giảm đau thoát vị đĩa đệm ít xâm lấn cần được thực hiện tại các cơ sở y tế có hệ thống trang thiết bị hiện đại.

Ứng dụng kỹ thuật giảm đau thoát vị đĩa đệm ít xâm lấn tại BVĐK Hồng Ngọc

Tại BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, việc ứng dụng các kỹ thuật can thiệp điện quang ít xâm lấn trong giảm thoát vị đĩa đệm đã mang lại hiệu quả điều trị tích cực cho nhiều người bệnh, đặc biệt là những trường hợp đau cấp, hạn chế vận động, điều trị nội khoa không đáp ứng.

Một trong những trường hợp điển hình là bệnh nhân N.T.T (60 tuổi), được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm L5/S1. Trước khi nhập viện, cơn đau dữ dội vùng thắt lưng khiến bệnh nhân gần như nằm bất động. Trước đó, bệnh nhân đã sử dụng nhiều loại thuốc giảm đau và áp dụng các biện pháp hỗ trợ điều trị nhưng tình trạng đau không thuyên giảm.

Bệnh nhân giảm đau, đi lại nhẹ nhàng sau 30 phút tiêm rễ thẩm phân (Ảnh: BVCC).

Sau khi thăm khám và tiêm rễ thẩm phân tại BVĐK Hồng Ngọc, tình trạng đau của bệnh nhân giảm rõ rệt, khả năng vận động được cải thiện nhanh chóng. “Lúc bác sĩ tiêm tôi thấy nhẹ nhàng, không đau đớn, chừng 15 phút là xong. Sau đó tôi cảm thấy người nhẹ hẳn, cơn đau gần như biến mất và có thể vận động thoải mái hơn”, bệnh nhân T chia sẻ.

Hay trường hợp của bệnh nhân Q (63 tuổi) bị đau lưng mạn tính do thoát vị đĩa đệm chèn ép rễ thần kinh tại vị trí L4/L5 khiến bệnh nhân phải ngủ trong tư thế quỳ. Gần đây bệnh nhân gặp tình trạng tê bì, yếu chi, đi lại khó khăn. Khi các phương pháp điều trị nội khoa không đáp ứng, bệnh nhân được chỉ định thăm khám và can thiệp chuyên sâu.

Cơn đau thoát vị đĩa đệm thắt lưng khiến người bệnh phải ngủ trong tư thế quỳ (Ảnh: BVCC).

TS.BS Trịnh Tú Tâm trực tiếp thăm khám và thực hiện đốt sóng cao tần (RFA), kỹ thuật này giúp khối thoát vị co nhỏ, giải phóng chèn ép rễ thần kinh, sau can thiệp bệnh nhân giảm đau, đi lại, vận động thoải mái, trở lại sinh hoạt bình thường mà không cần phẫu thuật.

Từ hiệu quả điều trị thực tiễn, các kỹ thuật can thiệp giảm đau thoát vị đĩa đệm là minh chứng cho giải pháp điều trị tối ưu đối với các bệnh lý cột sống.