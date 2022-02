Dấn thân chống dịch, hơn 3.000 "chiến sĩ áo trắng" mắc Covid-19

Ngày 25/2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm, chúc mừng các thầy thuốc tại Bệnh viện Việt Đức nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà lưu niệm tới Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội trân trọng gửi đến các thầy thuốc, nhà khoa học, nhân viên Bệnh viện Việt Đức nói riêng và toàn thể đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế cả nước những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong những năm qua, ngành y tế đã đóng góp những thành tựu to lớn trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển đất nước, như tuổi thọ người dân tăng lên, chỉ số bao phủ dịch vụ y tế của Việt Nam đạt 70/100 điểm, cao hơn so với mức trung bình của khu vực Đông Nam Á (61 điểm)... Đặc biệt chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 lớn nhất trong lịch sử Việt Nam đã được triển khai thành công, về đích trước 6 tháng so với mục tiêu trên 70% dân số được tiêm đủ liều cơ bản do WHO khuyến cáo.

Chủ tịch Quốc hội gửi tặng lẵng hoa tới các y bác sĩ BV Việt Đức, tri ân các "chiến sĩ áo trắng" trên cả nước.

Đội ngũ cán bộ y tế đã ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Đặc biệt, có rất nhiều tổ chức, cá nhân nhà khoa học lĩnh vực y -dược luôn có vị trí dẫn đầu được trao các giải thưởng về khoa học và công nghệ. Qua 5 đợt xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, các Thầy thuốc - nhà khoa học y tế đã vinh dự được nhận 22 giải thưởng Hồ Chí Minh và 26 giải thưởng Nhà nước, chiếm tỷ lệ cao nhất trong các ngành, lĩnh vực được vinh danh trong cả nước; ngoài ra các nhà khoa học y tế luôn được vinh danh tại các giải thưởng Nhân tài Đất Việt, Kovaleskai, Tạ Quang Bửu và các giải thưởng uy tín trên thế giới.

"Đặc biệt trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, sự đóng góp của đội ngũ cán bộ y tế nói chung, đội ngũ cán bộ khoa học y tế nói riêng là không thể đong đếm được", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong cuộc chiến không tiếng súng này, hàng trăm nghìn cán bộ y tế đã và đang phải gác lại mọi riêng tư, chấp nhận hy sinh cá nhân, tận tình, chu đáo chăm sóc người bệnh.

"Hình ảnh những "chiến sĩ áo trắng" trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa hè oi bức, dù đã kiệt sức nhưng vẫn quyết bám trụ, chiến đấu với dịch bệnh, tất cả vì sức khỏe của người dân, của cộng đồng, trong đó có cả sự hy sinh tính mạng và sức khỏe của hàng nghìn cán bộ y tế là hình ảnh tiêu biểu và phẩm chất tốt đẹp nhất "thầy thuốc như mẹ hiền" của đội ngũ cán bộ y tế như lời Bác Hồ kính yêu đã dạy", ông Vương Đình Huệ nói.

Theo đó, trong đợt dịch thứ 4 (tháng 4/2021 đến nay), ngành y tế đã huy động hơn 25 nghìn giáo sư, y bác sĩ, các cán bộ, nhân viên y tế và sinh viên các trường y dược hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch.

"Hàng trăm nghìn cán bộ y tế thường xuyên, ngày đêm quả cảm nơi tuyến đầu, đối diện hiểm nguy tính mạng, sức khỏe, đã có khoảng 3.000 cán bộ y tế bị nhiễm Covid-19 và hơn 10 trường hợp đã hy sinh, thực sự là những "chiến sĩ áo trắng" dấn thân thực hiện sứ mệnh cao cả của mình", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ lòng biết ơn tới những "chiến sĩ áo trắng".

Việt Nam cũng là một trong bốn quốc gia đầu tiên trên thế giới nuôi cấy và phân lập thành công virus SARS-CoV-2, là tiền đề xây dựng và triển khai công tác phòng, chống dịch. Bộ Y tế đã tích cực triển khai hỗ trợ các đơn vị đàm phán nhận chuyển giao công nghệ của các nước như Nhật Bản, Pháp, Đức, Cuba, Ấn Độ... về sản xuất vaccine Covid - 19 và các kỹ thuật điều trị, sản xuất thuốc sinh học - sinh phẩm phục vụ điều trị Covid -19.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội biểu dương những cống hiến, sự tận tâm hết mình, không quản ngày đêm, vất vả gian nan của đội ngũ cán bộ ngành y tế, trong đó có các thầy thuốc, các nhà khoa học, nhân viên y tế của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn tin yêu và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho ngành y tế trong sự nghiệp xây dựng nền y tế Việt Nam khoa học, dân tộc và đại chúng, nền y tế của nhân dân, tất cả vì sức khỏe con người, hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Trong dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm và tặng quà một số bệnh nhân tại Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Cũng trong ngày 25/2, Tại Bệnh viện Bạch Mai đã diễn ra Lễ kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Theo PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, ngành y tế cách mạng Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, dạy bảo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và thật đáng tự hào khi Bệnh viện Bạch Mai đã rất vinh dự được 2 lần đón Bác Hồ về thăm vào năm 1954 và năm 1960. Trong suốt 67 năm qua, lời dạy của Bác trở thành phương châm, kim chỉ nam cho đội ngũ Thầy thuốc Bệnh viện. Các cán bộ, viên chức Bệnh viện Bạch Mai đã không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, vươn lên trong mọi lĩnh vực công tác, tiếp bước cha anh viết nên những trang sử đầy tự hào của Bệnh viện, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đại dịch Covid-19 tiếp tục đặt ra thách thức vô cùng to lớn với Đất nước, đặc biệt lĩnh vực y tế, với hàng chục ngàn ca mắc mới mỗi ngày, hàng vạn người đã tử vong do dịch bệnh. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, các thầy thuốc Bệnh viện Bạch Mai luôn sẵn sàng xung kích vào mặt trận không tiếng súng chống lại kẻ thù vô hình "Covid-19".

Bệnh viện đã cử hàng ngàn cán bộ, viên chức, học viên tham gia hỗ trợ phòng chống dịch trên khắp các mặt trận trên toàn quốc từ Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Quảng Ngãi, Bắc Ninh, Bắc Giang, Điện Biên, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Bạc Liêu, Cần Thơ, Đắk Lắk và An Giang, đỉnh cao là chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh: vận hành Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 với quy mô 500 giường Hồi sức, thực hiện nhiệm vụ Quốc tế tại nước bạn Lào.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân của Bệnh viện Bạch Mai đã vinh dự nhận được khen thưởng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Theo đó, 1 tập thể và 15 cá nhân nhận được Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; 125 cá nhân nhận được Bằng khen của Công đoàn y tế Việt Nam và 2 tập thể, 8 cá nhân nhận được Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bệnh viện cũng công bố quyết định và trao tặng Giấy khen cho 28 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 20221; 20 chi bộ và 73 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; 2 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.