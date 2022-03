Đại sứ Hoa Kỳ kinh ngạc trước kỳ tích tiêm vaccine "thần tốc" của Việt Nam

Ngày 4/3, tại Viện Pasteur TPHCM diễn ra buổi lễ bàn giao 34 tủ đông âm sâu để bảo quản an toàn vaccine phòng chống Covid-19 do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cung cấp cho Chính phủ Việt Nam. Đây là loại tủ có thể đạt độ lạnh từ âm 80 độ C đến âm 20 độ C, chứa được hơn 175.000 liều vaccine, giúp bảo quản và phân phối vaccine mRNA một cách an toàn.

Tham dự buổi lễ, ông Marc Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, làn sóng lây nhiễm hiện nay là một lời nhắc nhở rõ ràng về sự cần thiết phải duy trì và phát triển các cơ sở hạ tầng y tế. Thời điểm Hoa Kỳ trải qua giai đoạn dịch Covid-19 tồi tệ nhất, Việt Nam đã trao tặng hàng triệu phương tiện phòng hộ cá nhân cho người dân nước này. Đổi lại, phía Hoa Kỳ cũng viện trợ hơn 31 triệu USD cho Việt Nam chống dịch. Trong đó có 100 máy thở do Mỹ sản xuất, cùng các thiết bị và vật tư phòng thí nghiệm và lâm sàng...

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tặng 34 tủ âm sâu, trị giá khoảng 7.6 tỷ đồng cho Việt Nam (Ảnh: Hoàng Lê).

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nhận định, chỉ trong 6 tháng qua nhưng Việt Nam đã tiêm chủng vaccine Covid-19 cho hơn 90% dân số từ 12 tuổi trở lên. Đây là một kỳ tích đáng kinh ngạc, giúp tất cả những ai đang sống và làm việc ở Việt Nam được an toàn hơn.

PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM cho biết, từ giữa năm 2021, Bộ Y tế đã bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19. Trong đó, Viện Pasteur được phân công phối hợp tiếp nhận và phân bổ vaccine cho khu vực phía Nam, hỗ trợ tổ chức tiêm chủng cho người dân trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận.

Trải qua hai năm ứng phó với đại dịch, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong những nước thành công trong công tác phòng chống Covid-19. Để đạt được thành công này, không thể không kể đến sự giúp đỡ quý báu của cộng đồng quốc tế, trong đó có Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ.

34 tủ đông âm sâu sẽ được phân bổ cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam để phục vụ chiến dịch tiêm chủng phòng Covid-19 (Ảnh: Hoàng Lê).

34 tủ đông âm sâu lần này là lô hàng viện trợ thứ hai trong tổng số 111 tủ, do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cung cấp. Số tủ âm sâu trên sẽ được phân bổ cho Viện Pasteur TPHCM, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Chợ Rẫy và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, để phục vụ chiến dịch tiêm chủng phòng Covid-19.

Tính đến nay, Hoa Kỳ đã trở thành nhà tài trợ vaccine Covid-19 lớn nhất cho Việt Nam, với hơn 26 triệu liều.

Trả lời câu hỏi của PV Dân trí về việc trong năm 2022, Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ hợp tác chống dịch thế nào khi nước ta hiện đã trong giai đoạn "bình thường mới", Đại sứ Marc Knapper nhấn mạnh, hợp tác y tế là trụ cột của mối quan hệ song phương Hoa Kỳ - Việt Nam.

"Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm mọi việc có thể để hỗ trợ các nỗ lực phòng chống Covid-19 của Việt Nam. Dù vậy, chúng ta cũng đừng quên những phương diện khác trong hợp tác y tế mà 2 nước đã làm việc cùng nhau nhiều năm, như phòng chống HIV/AIDS, bệnh lao hay bệnh cúm" - Đại sứ Marc Knapper nói.