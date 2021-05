Đà Nẵng: Nhân viên y tế trường học nhiễm SARS-CoV-2 tiếp xúc nhiều người

Dân trí Nhân viên y tế trường học vừa được xác định nhiễm SARS-CoV-2 ngoài đến trường mỗi ngày đã di chuyển nhiều nơi, đi chợ, đi siêu thị...

Chiều 19/5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng - cho biết, thành phố ghi nhận thêm 2 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có một trường hợp là nhân viên y tế trường học chưa rõ nguồn lây.

Cụ thể, bệnh nhân thứ nhất là nữ (sinh năm 1990, trú chung cư E83, ngã ba Lý Tử Tấn và Lê Đức Thọ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), nhân viên y tế Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm.

Từ ngày 5/5 - 9/5, hàng ngày, ngoài đi làm tại Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (đường Trần Cao Vân), bệnh nhân đều ghé mua mỳ Quảng tại quán Đại Lộc (đường Lê Đức Thọ đối diện quán vườn Mít).

Từ ngày 10/5-11/5, bệnh nhân có đi chợ Mai (đường Nguyễn Phan Vinh, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) mua rau; mua bánh cuốn tại quán cô Hòa trong kiệt Lê Tấn Trung; chở con đến nhà chị gái tại K139 Trần Quang Khải; mua xôi trên đường Kỳ Đồng. Khoảng 20h30 tối 11/5, bệnh nhân đi vứt rác và có tiếp xúc với một chị ở tầng 2 trong chung cư.

Đà Nẵng triển khai lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân.

Ngày 12/5-14/5, ngoài các địa điểm gần như trên, bệnh nhân có ghé mua xoài của một người bán bên ngoài chợ Mai; đến trường để phát dung dịch sát khuẩn cho 3 đồng nghiệp trong trường.

Ngày 15/5-16/5, bệnh nhân đến phòng một chị ở tầng 2 chung cư E83 xin cà chua về nấu canh. Ngày 17/5, bệnh nhân có tiếp xúc với cô N.; đến Vinmart đầu đường Lê Tấn Trung và có tiếp xúc với nhân viên cửa hàng.

Ngày 18/5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng tại trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 2 cũng là nữ (sinh 1984, trú đường Lưu Trọng Lư, Tân An, Hội An, Quảng Nam), nhân viên Công ty TNHH TM và DV Trường Minh (khu công nghiệp An Đồn, TP Đà Nẵng). Bệnh nhân là F1 của BN3545.

Từ ngày 11/5 - 18/5, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Trường Trung học cơ sở Hoàng Sa. Vào ngày 11/5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm lần 1. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng, bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 18/5, kết quả xét nghiệm lần 2 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Khánh Hồng