Cuộc gọi khẩn lúc 23h giúp phát hiện bé gái bị mẹ ruột ép bán dâm

Tại Lễ ký kết giữa Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), Công an phường Bến Nghé (quận 1) và Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM về công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em yếu thế, diễn ra ngày 31/7, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, vai trò của đơn vị không chỉ chăm sóc về sức khỏe, tinh thần mà còn phối hợp với cơ quan chức năng bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ.

Các bên ký kết hợp tác về công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em bị bạo hành, xâm hại tình dục (Ảnh: Hoàng Lê).

Trong đó, bệnh viện đã tiếp nhận những trẻ bị bạo hành, bị xâm hại tình dục. "Tôi mong rằng sau lễ ký kết ngày, chúng ta ngày càng nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe và bảo vệ trẻ em - những mầm non tương lai", bác sĩ Thạch bày tỏ.

Đại diện Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ chia sẻ, suốt 10 năm qua, Hội đã cùng với Bệnh viện Nhi đồng 2 và công an địa phương phối hợp chặt chẽ trong hoạt động tiếp cận các vụ án, bảo vệ trẻ em.

Gần đây là vụ phá án ngoạn mục lúc đêm khuya, với người báo tin là cha ruột, nghi ngờ con bị bán bởi mẹ. Dù lúc luật sư Nữ gọi điện thoại vào bệnh viện đã 23h nhưng bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 (nơi bé gái điều trị thời điểm trên) vẫn kịp thời bắt máy để tiếp nhận thông tin khẩn.

Ngay sáng sớm hôm sau, bệnh viện đã hỗ trợ để tách bé ra một phòng riêng và làm việc với người mẹ. Chỉ trong vòng 30 phút, đối tượng bán con bị công an bắt giữ và vụ án được phá thành công.

"Chúng tôi khi được tham gia lễ ký kết này rất mừng, để mọi người, cơ quan chức năng biết được vai trò của các bên tham gia. Đặc biệt, tôi xin cảm ơn sự đóng góp, hỗ trợ của ban giám đốc bệnh viện, các bác sĩ, nhân viên y tế. Bệnh viện đã tạo mọi điều kiện để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ", luật sư Nữ xúc động nói.

Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), Công an phường Bến Nghé và Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM đã có 10 năm phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến trẻ em (Ảnh: Hoàng Lê).

Trung tá Nguyễn Trung Việt, Phó trưởng Công an phường Bến Nghé (quận 1) cho biết, những năm trước đây, tình hình an ninh trật tự ở Bệnh viện Nhi đồng 2 rất phức tạp. Hàng năm, Công an phường Bến Nghé và Bệnh viện đều có thỏa thuận hợp tác về quản lý an ninh trật tự.

Theo ông Việt, trẻ em là đối tượng đặc biệt cần được bảo vệ. Do đó, mỗi khi xảy ra những sự việc liên quan đến trẻ em, tất cả các ban ngành, tổ chức đều vào cuộc.

"Bệnh viện Nhi đồng 2 thường xuyên tiếp nhận các bé bị xâm hại, trong đó có xâm hại sức khỏe và xâm hại tình dục, đa số ở địa bàn khác chuyển đến. Khi có thông tin, Công an phường Bến Nghé luôn có mặt để nắm tình hình, từ đó hướng dẫn thân nhân bệnh nhi cách thức làm hồ sơ để tiếp tục điều tra, xử lý", Trung tá Việt phát biểu.

Liên quan đến sự việc của bé gái bị xâm hại nêu trên, đại diện Công an phường Bến Nghé chia sẻ, từ trình báo từ người cha, cơ quan chức năng đã lập tức vào cuộc xác minh. Qua đó, ghi nhận việc người mẹ dẫn bé ở quê lên, cho bé quan hệ tình dục với người lớn để lấy tiền.

Trung tá Nguyễn Trung Việt, Phó trưởng Công an phường Bến Nghé kể lại thời điểm triệt phá vụ việc bé gái bị mẹ ruột đưa đi bán dâm (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo Trung tá Việt, vì lời khai của bé có phần mơ hồ nên việc xác định địa điểm xảy ra hành vi xâm hại gặp khó khăn. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã tìm ra chính xác vị trí nằm ở một khách sạn thuộc quận Phú Nhuận. Cuối cùng qua đấu tranh, công an đã bắt được người đàn ông 50 tuổi có hành vi xâm hại bé gái nhiều lần (mỗi lần trả cho người mẹ 5-10 triệu đồng).

"Chúng tôi đã phối hợp để bắt nhanh đối tượng xâm hại tình dục bé gái dưới 14 tuổi, sau một ngày nhận trình báo. Đây là một sự việc rất đau lòng", Trung tá Việt nhận định.

Phó trưởng Công an phường Bến Nghé hy vọng qua buổi ký kết, sự phối hợp giữa các bên này càng chặt chẽ, để bảo vệ và hỗ trợ cho các bé hiệu quả hơn.