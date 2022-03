Cuộc chạy đua sinh tử, tiếp sức hơi thở cho bệnh nhân Covid-19

"Nguồn oxy lỏng từ các Nhà máy Thép /V/ đã cứu hàng ngàn bệnh nhân Covid-19"

Đó là chia sẻ của BS.CKII Nguyễn Ngọc Diễm Uyên - Phó trưởng khoa, Phó chủ tịch công đoàn Bệnh viện Đa khoa Thốt Nốt, TP Cần Thơ - bệnh viện chuyên chữa trị cho bệnh nhân Covid-19 chuyển nặng tại Cần Thơ.

"Theo dõi thiết bị đo SPO2 của người bệnh xuống chỉ còn 49, bệnh nhân bắt đầu thở dốc, tôi nhìn vào đồng hồ báo khối lượng oxy lỏng trong bồn chứa đang tiếp tục tụt xuống dần, phải chuyển sang dùng tạm chai oxy khí. Dự trù nếu một vài ngày nữa không có oxy lỏng thì chắc chắn con số tử vong sẽ tăng lên rất cao" - Bác sĩ Uyên nhớ lại.

Bệnh viện liên hệ các nơi cung cấp oxy thì chỉ nhận được cái lắc đầu, dù giá lúc đó đã tăng lên gấp đôi.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt từ Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh thành, bằng con đường "ngoại giao oxy", thông qua Thầy thuốc ưu tú - BS.CKII Trần Văn Khanh - Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh TPHCM, bác sĩ Uyên đã kết nối được với các nhà máy sản xuất thép của Thép Miền Nam. Tại đây, trong giai đoạn đỉnh dịch tại TPHCM, một số phân xưởng oxy tại nhà máy đã nhanh chóng chuyển đổi thành trạm bơm oxy y tế miễn phí.

Bệnh viện đã gửi tâm thư đến và nhận ngay phản hồi từ Nhà máy thép Thủ Đức: "Các bệnh viện cứ cho xe đến km số 9 xa lộ Hà Nội, tại trạm bơm oxy của Nhà máy Thép Thủ Đức, muốn lấy bao nhiêu cũng được, bất kể ngày đêm".

Đêm 21 rạng sáng ngày 22/12/2021, chuyến xe đầu tiên chở oxy về đến bệnh viện, bơm thẳng lên phòng ICU để bệnh nhân thở. Qua đêm hôm đó, hơn 70 tính mạng đã được hồi sinh.

Trong tình cảnh cả miền Tây như "hạn hán trông mưa", liên tục những ngày sau đó, bác sĩ Uyên cũng đã kết nối với nhiều bệnh viện khác có nhu cầu oxy tại miền Tây. Đại diện các bệnh viện này đã cùng với các Nhà máy Thép vượt qua những trở ngại về lưu thông liên tỉnh, tìm kiếm các phương tiện vận chuyển an toàn, đảm bảo tiêu chuẩn để hàng trăm tấn oxy lỏng đã được vận chuyển, san sẻ đều cho các bệnh viện tuyến đầu tại các tỉnh Long An, Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, An Giang,...

Cũng là một trong những đơn vị được san sẻ nguồn oxy quý giá trong thời khắc khó khăn, TS Tô Minh Nghị - Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Cà Mau nhớ lại chiều 31/12/2021, hàng trăm bệnh nhân Covid-19 của tỉnh Cà Mau đang trông chờ oxy. Khi đó, ông đã liên hệ ngay với Tổ điều phối chương trình Oxy của nhà máy Thép Miền Nam. Vượt qua tất cả mọi nguyên tắc, thủ tục hành chính, Thép Miền Nam đã duyệt 20 tấn oxy lỏng, gấp rút đưa từ khu công nghiệp Phú Mỹ I, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngay trong đêm giao thừa về Cà Mau, trên đường về còn chia sẻ cho 2 bệnh viện của Bến Tre. Cũng nhờ thế, rất nhiều người từ cửa tử đã quay trở về.

Kinh doanh thép và trái tim "thép"

Thời điểm gần đến tết Nguyên đán, tình hình sản xuất kinh doanh cũng nhanh chóng hồi phục và quay về trạng thái bình thường mới, được biết lúc này nhu cầu oxy dành cho sản xuất thép bắt đầu tăng cao, có những lúc các nhà máy cũng thiếu oxy. Dù vậy, nguồn oxy cho các bệnh viện vẫn được ưu tiên hàng đầu.

Lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã chỉ đạo các đơn vị thành viên phải đặt quyết tâm, ưu tiên tối đa cho nguồn oxy y tế để tiếp tục hỗ trợ, đồng hành với các bệnh viện ở miền Tây cho đến khi nào hết nhu cầu. Không ít lần, Thép Miền Nam đã phải tìm mua oxy y tế thay cho nguồn tự có, bất kể lễ Tết, ngày nghỉ... bơm đầy các bồn chứa, đảm bảo nguồn oxy không thiếu cho nhu cầu cứu người", ông Nguyễn Nguyên Ngọc, Tổng Giám đốc Thép Miền Nam-VNSteel chia sẻ.

Bản thân là bác sĩ, là người phụ trách chuyên môn công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bến Tre, BS Lê Văn Nghĩa - Phó giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Tỉnh Bến Tre xúc động nói: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình, tập trung toàn lực để thu dung điều trị. Tuy nhiên, một trong những cái khó ở thời điểm ấy chính là thiếu hụt nguồn oxy lỏng trên toàn khu vực miền Nam".

"Vì thế, chúng tôi cũng xin thay mặt cho các bệnh nhân và gia đình của họ gửi lời tri ân Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP cùng 3 đơn vị thành viên là Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL, Công ty CP Thép VICASA - VNSTEEL, Công ty CP Thép Thủ Đức đã có tấm lòng bác ái, hy sinh lợi ích, kịp thời hỗ trợ nguồn oxy cho chúng tôi an tâm chữa trị và giúp người bệnh sớm hồi phục", BS Nghĩa cho biết thêm.

Chính nguồn oxy lỏng ĐÚNG LÚC, ĐÚNG THỜI ĐIỂM đã giúp kéo giảm tỷ lệ tử vong, giảm áp lực cho lực lượng y tế, giúp lực lượng y tế hoàn thành sứ mệnh của mình. Và hơn hết, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc to lớn của người bệnh, thân nhân và những tác động tốt đẹp vô hình đã lan tỏa trong những lúc nguy nan.