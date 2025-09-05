Covid-19 tăng tại một số nước, diễn biến dịch tại Việt Nam thế nào?

Covid-19 gia tăng tại Mỹ, Nhật

Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ, tỷ lệ nhập viện do Covid-19 là 1,7 trên 100.000, gấp đôi so với 2 tháng trước. Ngoài ra, trong tuần kết thúc vào ngày 23/8, khoảng 11% xét nghiệm có kết quả dương tính với Covid-19, tăng so với mức 3,3% của 2 tháng trước đó.

Theo ABC News, số ca mắc Covid-19 và số ca nhập viện đã có sự gia tăng. Điều này là do trẻ em bắt đầu quay trở lại trường học và quốc gia này chuẩn bị bước vào những tháng thời tiết lạnh hơn.

Tuy nhiên, các số liệu vẫn thấp hơn nhiều so với những năm trước. Cụ thể, tỷ lệ nhập viện thấp hơn khoảng 3 lần và tỷ lệ xét nghiệm hàng tuần có kết quả dương tính thấp hơn khoảng 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự gia tăng ca mắc Covid-19 tại Mỹ là do trẻ quay trở lại trường học và quốc gia này chuẩn bị bước vào mùa đông (Ảnh: Gettyimages).

Ngoài ra, trong 2 tháng qua, theo dữ liệu của CDC, mỗi tuần vẫn có khoảng 200 người Mỹ tử vong vì Covid-19.

Hiện nay, XFG, một nhánh của chủng Omicron, là biến thể chiếm ưu thế ở Hoa Kỳ, chiếm khoảng 78% các ca Covid-19 mới. Các biến thế khác của Omicron là NB.1.8.1 và LP.8.1 cũng chiếm lần lượt 14% và 3% các ca Covid-19 mới.

Tiến sĩ William Schaffner, giáo sư y học dự phòng và y khoa tại Trường Y Đại học Vanderbilt, chia sẻ với ABC News rằng các biến thể đang lưu hành đều là thành viên của họ Omicron, vì thế không có đột biến lớn nào khiến virus dễ lây hơn.

"Hiện tại, các biến thể này có chung một vài đặc điểm như dễ lây lan và có khả năng gây ra nhiều bệnh nhẹ. Nhẹ ở đây có nghĩa là không đủ nghiêm trọng để phải nhập viện", chuyên gia này nhấn mạnh.

Tại Nhật Bản, theo trang Asahi, số ca mắc Covid-19 cũng tăng tuần thứ 9 liên tiếp với hơn 22.000 ca mức. Các ca mắc Covid-19 có xu hướng gia tăng vào mùa hè và mùa đông.

Theo giám sát bộ gen của Viện An ninh Y tế Nhật Bản, 28% số ca mắc mới trong tháng 7 là chủng Nimbus đã lây lan ở nhiều nơi trên thế giới vào đầu năm nay.

Tổ chức Y tế Thế giới xếp Nimbus là biến thể đang được theo dõi nhưng không có báo cáo nào cho thấy nó gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn các biến thể khác.

Diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam

Theo báo cáo về công tác y tế của Bộ Y tế, trong một tháng qua (từ ngày 18/7 đến ngày 17/8), nước ta ghi nhận 415 trường hợp mắc Covid-19, không có ca tử vong. Trước đó, trong hơn 4 tháng đầu năm, nước ta chỉ báo cáo gần 150 ca mắc.

Tích lũy từ ngày 14/12/2024 đến nay, cả nước ghi nhận gần 15.000 trường hợp mắc, trong đó tại TPHCM có 3 trường hợp là người lớn có nhiều bệnh nền tử vong sau mắc Covid-19.

Tại Hà Nội, trong tuần vừa qua TP ghi nhận 7 trường hợp mắc Covid-19, tăng 1 trường hợp so với tuần trước (6 ca mắc). Từ đầu năm đến nay, TP ghi nhận gần 2.200 trường hợp mắc, 0 ca tử vong. Số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024 với 1.190 ca mắc, 0 ca tử vong.

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), tại Việt Nam, diễn biến dịch Covid-19 chưa có gì đột biến, bất thường, ghi nhận rải rác các ca mắc. Bệnh vẫn được định danh là bệnh truyền nhiễm nhóm B như cúm thường, chưa xuất hiện biến thể mới làm tăng nặng các ca mắc.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh Covid-19 cùng với các bệnh truyền nhiễm khác như sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng, Chikungunya và báo cáo thường xuyên về công tác phòng, chống dịch bệnh…

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (nay là Cục Phòng bệnh), Bộ Y tế, cho biết, người dân không nên quá lo lắng về các ca Covid-19 hiện nay. Bệnh không mất đi vì thế sẽ có lúc tăng, lúc giảm số ca mắc, thậm chí có tính chất chu kỳ như cúm.

"Biến thể đang lưu hành vẫn là chủng nhẹ của Omicron. Dù vậy, người dân không quá lo lắng nhưng cũng không được chủ quan. Nhóm nguy cơ cao như người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai… khi mắc bệnh vẫn có thể chuyển nặng, phải nhập viện", PGS Phu nhấn mạnh.