Công nghệ độc quyền Phylobioma từ La Roche-Posay: Chìa khoá giảm mụn cho da

Nghiên cứu được thực hiện trên 300 tình nguyện viên và đã được trình bày tại Hội nghị Da liễu Miền Nam 2025 với sự tham gia của hơn 1.000 chuyên gia da liễu. Nghiên cứu này là cơ sở khoa học giúp tối ưu hóa phác đồ điều trị mụn.

La Roche-Posay tại Hội nghị Da liễu Miền Nam 2025 (Ảnh: Laroche Posay).

Giải pháp chuyên biệt cho làn da mụn

Mụn trứng cá là vấn đề da liễu phổ biến, thường khó giải quyết dứt điểm do đặc điểm khí hậu và môi trường, đặc biệt là môi trường nóng ẩm của Việt Nam. Nghiên cứu quan sát lần này do Bệnh viện Da liễu TPHCM thực hiện đã theo dõi khách quan các chỉ số cải thiện lâm sàng về mụn, giảm viêm, điều hòa tiết bã nhờn, cải thiện tổng thể chất lượng da. Từ đó góp phần giảm gánh nặng tâm lý cho bệnh nhân sau khi sử dụng bộ 2 sản phẩm Effaclar của La Roche-Posay.

Nghiên cứu này cũng tập trung đánh giá hiệu quả của công nghệ độc quyền Phylobioma - hoạt chất sinh học tiên tiến được phát triển dựa trên khoa học hệ vi sinh vật da (microbiome). Phylobioma tác động chuyên biệt vào chủng vi khuẩn C.acnes phylotype IA1 - một trong những nguyên nhân chính gây mụn, giúp cân bằng hệ vi sinh vật trên da, từ đó giúp giảm tình trạng mụn viêm và hạn chế tái phát.

Bộ đôi giảm mụn được nghiên cứu, khảo sát trên 300 tình nguyện viên người Việt (Ảnh: Laroche Posay).

Kết quả tích cực của bộ đôi Effaclar

Nghiên cứu chỉ ra rằng hai sản phẩm chính Effaclar Purifying Foaming Gel và Effaclar Duo+M, chứa Phylobioma mang lại kết quả và mức độ hài lòng cao. 97% người dùng đánh giá sữa rửa mặt Effaclar Purifying Foaming Gel giúp cải thiện tình trạng mụn và giảm bóng nhờn.

Sản phẩm giúp làm sạch sâu mà không gây khô da, phù hợp cho da nhạy cảm. Với công thức đột phá chứa Phylobioma kết hợp cùng Zinc PCA và nước khoáng La Roche-Posay, sản phẩm giúp làm sạch sâu bụi bẩn, dầu thừa, và vi khuẩn mà không gây khô căng hay tổn hại hàng rào bảo vệ da. Độ pH cân bằng ở mức 5.0, không chứa xà phòng, lý tưởng cho làn da nhạy cảm.

Gel rửa mặt Effaclar (Ảnh: Laroche Posay).

Với kem giảm mụn Effaclar Duo+M, 98% người dùng đánh giá sản phẩm phù hợp cho da mụn và 93% người dùng ghi nhận giảm sưng đỏ trên da. Theo “Đồng thuận chuyên gia về quản lý và điều trị mụn trứng cá” của Hội Da liễu Việt Nam, sản phẩm Effaclar Duo+M là giải pháp tối ưu cho các tình trạng mụn từ nhẹ đến nặng với bảng thành phần toàn diện gồm Phylobioma giúp kiểm soát chọn lọc vi khuẩn C.acnes IA1 gây mụn, cân bằng hệ vi sinh vật da.

Niacinamide giúp giảm sưng viêm, làm dịu da; BHA (Salicylic Acid) và LHA (Capryloyl Salicylic Acid) giúp làm thông thoáng lỗ chân lông, loại bỏ tế bào chết. Zinc PCA kiểm soát dầu nhờn dư thừa; Glycerin và Nước khoáng La Roche-Posay giúp phục hồi và duy trì hàng rào bảo vệ da.

Các nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh sản phẩm Effaclar Duo+M giúp giảm mụn sau 8 giờ sử dụng, an toàn sử dụng cho người từ 10 tuổi.

Sản phẩm Effaclar Duo+M giúp giảm mụn sau 8 giờ sử dụng (Ảnh: Laroche Posay).

Bộ đôi Effaclar tối ưu hóa phác đồ khi điều trị cùng kháng sinh

Chia sẻ về lần hợp tác nghiên cứu giữa La Roche-Posay và Bệnh viện Da liễu TPHCM, ông Nguyễn Minh Trí, Quản lý Y Khoa nhãn hàng La Roche-Posay Việt Nam cho biết: "La Roche-Posay đặt khoa học, hiệu quả sản phẩm và sự an toàn của người tiêu dùng lên hàng đầu. Chúng tôi hợp tác với Bệnh viện Da liễu TPHCM để thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ Phylobioma trên làn da Việt Nam.

Việc thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ Phylobioma trong dòng sản phẩm Effaclar trên làn da Việt Nam không chỉ khẳng định mạnh mẽ cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp các giải pháp hiệu quả dựa trên bằng chứng khoa học tiên tiến, mà còn giúp chúng tôi có cái nhìn sâu sắc hơn về nhu cầu và đặc điểm riêng của làn da Việt. Từ đó phát triển những giải pháp chăm sóc da phù hợp và tối ưu hơn nữa trong tương lai”.

TS.BS. Phạm Thị Uyển Nhi - Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Da Liễu TPHCM tại sự kiện (Ảnh: Laroche Posay).

Phát hiện quan trọng của nghiên cứu cũng chỉ ra hiệu quả khi kết hợp bộ đôi Effaclar trong chu trình dùng cùng kháng sinh. Cụ thể, 77% bệnh nhân sử dụng kết hợp bộ đôi Effaclar đạt hiệu quả giảm mụn tốt hơn, cải thiện ít nhất một mức độ mụn (theo thang điểm GEA) so với khi bắt đầu sử dụng, theo đánh giá lâm sàng của bác sĩ. Đồng thời, bộ đôi sản phẩm này còn giúp cải thiện các tác dụng phụ thường gặp của thuốc kháng sinh như bong tróc, khô da và mẩn đỏ, từ đó nâng cao sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân.

Kết quả đầy đủ của nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị Da liễu Miền Nam 2025 hứa hẹn sẽ cung cấp những bằng chứng khoa học, góp phần nâng cao niềm tin của người tiêu dùng và cộng đồng chuyên gia y tế vào hiệu quả vượt trội của dòng sản phẩm La Roche-Posay Effaclar, nhất là với công nghệ Phylobioma trên làn da mụn.