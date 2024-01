Công an TPHCM đột kích hội thảo trái phép có "Mr. Lee" dạy xóa nọng cằm

Ngày 28/1, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TPHCM (Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh), Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cùng các cơ quan chức năng địa phương kiểm tra đột xuất tầng 3, tòa nhà số 24 đường 3/2, phường 12, quận 10.

Việc kiểm tra này liên quan đến hoạt động trái phép của hội thảo "KBIT's Vietnam member meeting - Cập nhật công nghệ chống lão hóa xu hướng 2024" do Công ty TNHH Thẩm mỹ quốc tế Yonglee (địa chỉ trụ sở chính ở số 39A đường 3/2, phường 12, quận 10) tổ chức.

Hình ảnh hội thảo "Cập nhật công nghệ chống lão hóa xu hướng 2024" được Công ty Yonglee tổ chức trái phép chiều 25/1 (Ảnh: SYT).

Tại thời điểm kiểm tra ngày 25/1, hội thảo có sự hiện diện của 2 người nước ngoài quốc tịch Hàn Quốc (ông Noh Hyun Taek và ông Seo Jowa Yoon), bà Hoàng Huyền, ông Trương Thanh Tịnh (Mr. Lee) và hơn 50 khách mời và nhân viên tổ chức sự kiện.

Theo hình ảnh nội dung quảng cáo chương trình của Hội thảo, ông Noh Hyun Taek được mời chia sẻ công nghệ chỉ nâng cơ mặt MINT Lift, ông Trương Thanh Tịnh (Mr. Lee) được mời chia sẻ kỹ thuật căng chỉ xóa nọng cằm bằng chỉ MINT và bà Hoàng Huyền được mời chia sẻ kỹ thuật MD Codes.

Thời điểm bị kiểm tra đột xuất, đại diện Công ty TNHH Thẩm mỹ quốc tế Yonglee chỉ cung cấp cho Đoàn hình ảnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp, do bà Nguyễn Thị Thương là giám đốc và đại diện pháp luật.

Công ty trên không cung cấp được các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tổ chức sự kiện, hội thảo, cũng như các hồ sơ pháp lý liên quan đến các sản phẩm filler và trang thiết bị y tế đang được trưng bày, giới thiệu tại hội thảo. Đoàn kiểm tra phát hiện và ra Quyết định tạm giữ 11 loại sản phẩm, hơn 400 tờ rơi, catalogue giới thiệu sản phẩm, 6 standee quảng cáo hội thảo để tiếp tục xác minh làm rõ.

Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty TNHH Thẩm mỹ quốc tế Yonglee ngưng việc tổ chức hội nghị giới thiệu các nội dung liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (thẩm mỹ) và các sản phẩm filler, trang thiết bị y tế khi chưa có hồ sơ pháp lý theo quy định.

Thanh tra Sở Y tế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Công an TPHCM, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM xác minh và xử lý vi phạm theo quy định pháp luật đối với Công ty TNHH Thẩm mỹ quốc tế Yonglee.

Trước đó, liên quan đến ông Trương Thanh Tịnh (Mr. Lee), ngày 15/9/2023 Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã phối hợp với Công an TPHCM cùng các cơ quan chức năng địa phương kiểm tra đột xuất căn nhà có biển "Mr. Lee" (địa chỉ số 15 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú - An Khánh, TP Thủ Đức).

"Mr. Lee" trong một lần bị cơ quan chức năng phát hiện hành nghề thẩm mỹ trái phép năm 2023 (Ảnh: SYT).

Thanh tra Sở đã lập biên bản kiểm tra y tế, yêu cầu ngưng ngay việc hành nghề thẩm mỹ cũng như chấm dứt việc quảng cáo trái phép trên mạng xã hội.

Ngày 3/10/2023, Thanh tra Sở Y tế cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trương Thanh Tịnh (Mr. Lee) số tiền hơn 115 triệu đồng.

Đến ngày 15/11, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an TPHCM) cùng các cơ quan chức năng khác tiếp tục kiểm tra đột xuất căn nhà có gắn bảng hiệu "Mr. Lee" nêu trên. Thời điểm này, Đoàn kiểm tra phát hiện "Mr. Lee" và vợ là bà Nguyễn Thị Thương tổ chức khám chữa bệnh trái phép (phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi, tiêm filler…).

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu họ ngưng ngay các hành vi vi phạm pháp luật, sau đó ban hành quyết định xử phạt hành chính ông Trương Thanh Tịnh số tiền 30 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.