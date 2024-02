Có thai 30 tuần, nữ sinh "tưởng" bụng to do mùa đông ăn nhiều

Nữ sinh đang học ở Hà Nội đi khám vì xuất hiện triệu chứng đau bụng, ra máu vùng kín.

Tuy nhiên, kết quả thăm khám lại cho thấy, nữ sinh này đã mang thai 30 tuần.

Đây là bệnh nhân được TS.BS Phan Chí Thành, Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương tiếp nhận vừa qua.

Theo BS Thành, ở thời điểm kiểm tra, thai trong bụng nữ sinh này đã bị suy, rau bong non (bong nhau thai trước khi thai xổ ra ngoài). Vì vậy, các bác sĩ phải làm thủ tục mổ cấp cứu ngay lập tức.

Đáng chú ý, qua khai thác, cô gái trẻ nói rằng không hề biết mình có thai. Nữ sinh này cũng chia sẻ rằng, bản thân chưa lập gia đình, mà chỉ mới có bạn trai.

Hiện tại, bạn trai đang ở nước ngoài nhưng trước đó có về nước. Thời điểm đó, nữ sinh này và bạn trai có quan hệ tình dục với nhau, không sử dụng biện pháp an toàn.

"Trước khi vào phòng mổ cấp cứu, các bác sĩ có gọi điện cho mẹ nữ sinh (ở Hải Dương) để thông báo sự việc. Nhận được tin báo người mẹ vô cùng sốc và bất ngờ vì không hề biết con gái có bầu", BS Thành chia sẻ.

TS.BS Phan Chí Thành, Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Người mẹ cho biết, cách đó một tháng con gái có về nhà thấy bụng hơi to và có hỏi chuyện nhưng con gái khẳng định bản thân không có bầu. Bụng to là do mùa đông ăn nhiều nên béo lên.

Cũng theo BS Thành, may mắn do đến viện kịp thời nên qua ca mổ bắt con, em bé được cứu sống, nặng 1,3kg và được chăm sóc sơ sinh ngay sau đó.

"Với trường hợp này nếu không mổ cấp cứu ngay có thể thai nhi sẽ chết lưu trong bụng. Ngoài ra, người mẹ cũng đối mặt với nhiều nguy hiểm khác vì bị bong rau non sẽ gây chảy máu tử cung, thậm chí phải cắt bỏ tử cung.

Khi bị cắt tử cung sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai, nhất là với người trẻ chưa lập gia đình", BS Thành phân tích.

Theo BS Thành, trẻ vị thành niên, sinh viên quan hệ tình dục, mang thai ngoài ý muốn không phải là hiếm gặp. Tuy nhiên, do thiếu kiến thức nên nhiều người không biết bản thân có thai, hoặc biết có thai nhưng không có điều kiện khám khiến con bị suy dinh dưỡng, mẹ sinh non hoặc những hệ lụy nguy hiểm khác.

Trung bình mỗi năm, Việt Nam có gần 300.000 ca nạo hút thai, chủ yếu là độ tuổi 15-19, trong đó 60 - 70% là học sinh, sinh viên.

Số liệu của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam chắc hẳn sẽ khiến không ít người phải giật mình về thực trạng nạo phá thai ở giới trẻ.

Trường hợp nữ sinh trên còn may mắn vì giữ được tính mạng của cả mẹ và bé.

Nhiều trường hợp mang thai ngoài ý muốn, biết có bầu khi thai trong bụng đã lớn nhưng vẫn tự ý phá thai dẫn tới nguy hiểm cả mẹ và bé. Hay có nhiều trường hợp, cố để sinh non cháu bé ra, rồi sau đó bỏ rơi con.

Theo BS Thành, việc quan hệ tình dục sớm không phải là "thủ phạm" thực sự của tình trạng mang thai ngoài ý muốn ở độ tuổi học sinh, sinh viên.

"Cần nhìn nhận một thực tế là độ tuổi dậy thì của các con bây giờ sớm hơn chúng ta 1-2 năm.

Bản thân việc dậy thì khiến nội tiết tố tăng vọt trong người các con, thôi thúc các con tò mò đến chuyện ấy và tham gia tình dục sớm hơn thế hệ trước đây. Do đó, các vị phụ huynh không thể đánh đồng và cho rằng "Các con hư hỏng, bố mẹ trước đây không như thế", BS Thành phân tích.

Chuyên gia này dẫn chứng ở các nước châu Âu, độ tuổi quan hệ tình dục cũng rất sớm. Tuy nhiên, tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn và nạo phá thai ở tuổi vị thành niên thấp hơn Việt Nam rất nhiều.

"Thủ phạm thực sự chính là việc chúng ta không quan tâm đúng mực đến việc giáo dục giới tính cho trẻ từ sớm. Điều này khiến các con bước vào tình dục với một lỗ hổng kiến thức rất lớn, dẫn đến các hành vi quan hệ tình dục không an toàn", BS Thành khẳng định.