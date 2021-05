Chuyển 15.000 liều vắc xin Covid-19 từ Hải Dương cho 8 tỉnh miền Tây

Dân trí Bộ Y tế vừa có quyết định điều chuyển 20.000 liều vắc xin trong tổng số vắc xin cấp cho Hải Dương đợt 2 cho Lào Cai và 8 tỉnh miền Tây.

Cụ thể, Bộ Y tế điều chuyển 20.000 liều vắc xin trong tổng số 43.700 liều vắc xin cấp cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đợt 2 cho Lào Cai và 8 tỉnh miền Tây. Trong đó, Lào Cai có 5.000 liều; Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng được phân bổ 2.000 liều mỗi tỉnh. Còn lại các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, mỗi địa phương có 1.800 liều.

Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực hiện điều chuyển vắc xin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đến Dự án Tiêm chủng mở rộng khu vực miền Bắc và miền Nam để cung ứng cho các địa phương, đơn vị theo danh sách trên. Các đơn vị tiếp nhận vắc xin và tổ chức triển khai tiêm chủng theo quy định.

Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế liên tục có những cảnh báo với việc có thể xuất hiện đợt dịch thứ 4 ở Việt Nam. Đây là nguy cơ hiện hữu và dịch lần sau thường tàn khốc hơn lần trước.

"Chúng tôi cho rằng, nguy cơ lây nhiễm từ ngoài vào Việt Nam ở khu vực Tây Nam bộ rất lớn cộng thêm dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4-1/5 sắp tới, nhưng hiện có một bộ phận người dân lơ là, mất cảnh giác với việc phòng chống lây nhiễm Covid-19, không tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đặc biệt không đeo khẩu trang, khử khuẩn. Nếu để xảy ra dịch tại khu vực này sẽ ảnh hưởng mọi mặt từ an sinh, xã hội đến phát triển kinh tế", Bộ trưởng Bộ Y tế bày tỏ lo lắng.

Thời gian gần đây, tại khu vực phía Nam, người nhập cảnh gia tăng nhanh chóng. Riêng trong tháng 4 đã tăng gấp đôi so với tháng 2. Đặc biệt, tỷ lệ ca bệnh dương tính từ người nhập cảnh rất cao, tăng 10-13 lần so với tháng 1/2021. Trong khi đó, kết quả giải trình tự gene mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân Covid-19 về từ nước láng giềng cho thấy có đến gần 86 % bệnh nhân mang biến thể phát hiện tại Anh và 14,3% mang biến thể Nam Phi. Do đó, tốc độ lây lan nhanh, nguy cơ xâm nhập rất lớn, tuy nhiên chúng ta thấy rằng năng lực kiểm soát và khả năng phòng chống của khu vực này đã được nâng lên.

TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM cho rằng nguy cơ dịch bệnh luôn hiện hữu trên khắp cả nước, do đó nơi nào có tập trung đông người, nơi nào lơ là, không tuân thủ các quy định phòng chống dịch và giám sát không đảm bảo thì nơi đó nguy cơ dịch bệnh sẽ tăng lên. Như vậy cần phải kiểm soát chặt chẽ vấn đề nhập cảnh, cùng đó nếu có ca bệnh thì phải khoanh vùng, cách ly nhanh chóng, không để ca bệnh lan ra cộng đồng.

Nam Phương