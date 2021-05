Chọn sữa non Colomi để trẻ được bổ sung kháng thể, tăng cường miễn dịch

Dân trí Hệ miễn dịch còn non yếu của trẻ (đặc biệt trong giai đoạn 1-3 tuổi) cần được hỗ trợ bằng cách bổ sung kháng thể. Sữa non Colomi với 51% sữa non nguyên chất là sản phẩm giúp trẻ bổ sung kháng thể tự nhiên.

Bổ sung kháng thể bằng sữa non là cách nhiều bà mẹ lựa chọn

Tại sao trẻ cần được bổ sung kháng thể?

Hệ miễn dịch đóng vai trò như tấm khiên lá chắn bảo vệ trẻ trước những tác nhân gây bệnh, vi khuẩn, virus. Tuy nhiên, trẻ trong giai đoạn 6 tháng đến 3 tuổi đang trong giai đoạn "khoảng trống miễn dịch". Lúc này, hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện, cơ thể chưa tự sản xuất đủ các kháng thể.

Sau khi sinh, trẻ được bú mẹ sẽ nhận được các kháng thể từ sữa mẹ. Nhưng lượng kháng thể này cũng như lượng sữa mẹ sẽ giảm dần và hết. Với trẻ không được bú mẹ thì khả năng miễn dịch còn thấp hơn do không nhận được kháng thể từ sữa mẹ. Do đó trẻ dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động từ bên ngoài như thời tiết, nhiệt độ, môi trường sống và dễ bị vi khuẩn, virus xâm nhập và gây bệnh.

Để trẻ khỏe mạnh thì việc bổ sung kháng thể là điều cần thiết. Các kháng thể này sẽ giúp hệ miễn dịch còn non yếu hoạt động tốt hơn, bảo vệ cơ thể hiệu quả.

Chọn sữa non Colomi giúp trẻ bổ sung kháng thể tự nhiên

Sữa non Colomi được nhiều bà mẹ yêu thích

Sữa non là nguồn bổ sung kháng thể phù hợp và dồi dào cho trẻ không thể bỏ qua. Kháng thể Ig từ sữa non là thành phần miễn dịch giúp tăng cường miễn dịch cho trẻ. Bảo vệ trẻ trước sự xâm nhập của các tác nhân gây bệnh, vi khuẩn, virus. Sữa non đặc biệt quan trọng đối với trẻ ít hoặc không được bú mẹ.

Nhiều bà mẹ đã lựa chọn sữa non Colomi bởi chất lượng và nguồn gốc của sản phẩm. Colomi được sản xuất bởi Tập đoàn DETECH với nguồn sữa non nhập khẩu từ Tập đoàn APS BIOGROUP HOA KỲ - Tập đoàn sữa non hàng đầu thế giới.

Colomi có hàm lượng 51% sữa non nguyên chất (cao gấp 3 đến 5 lần so với các sản phẩm cùng loại và được ghi rõ ràng trên nhãn), giúp cung cấp cho trẻ kháng thể tự nhiên dồi dào, tăng cường hệ miễn dịch. Đây cũng chính là lý do khiến nhiều mẹ lựa chọn sản phẩm Colomi.

Bên cạnh đó, Colomi còn có nhiều dưỡng chất giúp trẻ tiêu hóa tốt, tăng cường hấp thu, hạn chế táo bón… như: Chất xơ FOS và Inulin, Lysine, Carnosine, Choline.

Sữa non Colomi xứng đáng là món quà tuyệt vời cho hệ miễn dịch của trẻ và là người bạn đồng hành không thể thiếu trong hành trình chăm sóc của các bà mẹ .

Tìm hiểu sữa non Colomi tại: https://colomi.com.vn/

Trường Thịnh