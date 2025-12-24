Chính thức triển khai kháng thể đơn dòng RSV tại Hệ thống tiêm chủng VNVC

Chỉ sau 2 tháng kháng thể đơn dòng được chính thức được cấp phép sử dụng tại Việt Nam, VNVC đã trở thành hệ thống trung tâm tiêm chủng tiên phong triển khai tiêm kháng thể đơn dòng RSV. Việc triển khai tuân theo hướng dẫn chuyên môn ban hành ngày 22/12 của Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế.

Sự kiện đánh dấu bước tiến trong chiến lược phòng ngừa RSV từ sớm, mở rộng từ cơ sở điều trị sang hệ thống tiêm chủng chuyên nghiệp, quy mô toàn quốc, đáp ứng kịp thời nhu cầu phòng bệnh chủ động, giúp giảm chi phí điều trị và nhập viện do RSV.

Ngay trong ngày đầu tiên VNVC triển khai kháng thể đơn dòng phòng RSV, chị Nguyễn Thúy Quỳnh (31 tuổi, phường Tương Mai, Hà Nội) đưa con gái hơn 6 tháng tuổi đến VNVC Trường Chinh để phòng bệnh. Chị cho biết, khi mới 2 tháng tuổi, bé từng bị viêm tiểu phế quản phải nhập viện điều trị, khiến hai vợ chồng thay nhau nghỉ làm để chăm con.

Chị Nguyễn Thúy Quỳnh (Hà Nội) là một trong những phụ huynh đầu tiên đưa con đến VNVC tiêm kháng thể đơn dòng phòng virus hợp bào hô hấp RSV, trong giai đoạn cao điểm nhất năm (Ảnh: Lê Anh Tuấn).

“Khi biết VNVC triển khai kháng thể đơn dòng phòng RSV, tôi đưa con đi tiêm ngay từ ngày đầu. Có biện pháp phòng sớm thì mình yên tâm hơn, nếu chẳng may con mắc bệnh thì cũng nhẹ hơn, đỡ vất vả cho con và gia đình”, chị Quỳnh chia sẻ.

TS.BS Cam Ngọc Phượng, Giám đốc Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, cho biết RSV là nguyên nhân nhập viện hàng đầu ở trẻ nhỏ trên toàn thế giới. Virus dễ lây lan qua đường hô hấp giống như bệnh cảm lạnh thông thường.

Tuy nhiên, trẻ mắc RSV có thể diễn tiến suy hô hấp cấp, xẹp phổi, bội nhiễm vi khuẩn, tràn khí màng phổi, mất nước, rối loạn nhịp tim, ngừng thở và tử vong. Chưa kể, bệnh có thể để lại di chứng lâu dài như xơ phổi, suy giảm chức năng hô hấp, tái nhập viện hoặc hen phế quản mạn tính.

Bác sĩ Phượng cho biết RSV là nguyên nhân của 50-90% ca viêm tiểu phế quản và 5-40% ca viêm phổi ở trẻ. Có đến 75-90% trẻ nhiễm RSV trong năm đầu đời, trong đó 0,5-2% phải nhập viện, tức cứ 100 trẻ nhiễm RSV có khoảng 0,5-2 trẻ nhập viện.

“Việc mở rộng triển khai kháng thể đơn dòng tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC giúp phụ huynh thuận tiện tiếp cận, chủ động phòng bệnh từ sớm cho con, đặc biệt ở giai đoạn nguy cơ cao nhiễm và biến chứng nặng do RSV. Điều này không chỉ giảm tỷ lệ nhập viện và áp lực cho cơ sở điều trị vào mùa cao điểm mà còn giúp gia đình tiết kiệm chi phí, thời gian chăm sóc và hạn chế nguy cơ di chứng lâu dài ở trẻ”, BS Phượng nhận định.

Chị Vạn Chí Linh cho con trai Gia Hưng hơn 2 tháng tuổi đến VNVC Lê Đại Hành (TPHCM) tiêm kháng thể đơn dòng phòng RSV sáng ngày 23/12 (Ảnh: Diễm Chinh).

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết, kháng thể đơn dòng RSV được sản xuất bằng công nghệ sinh học tái tổ hợp, cung cấp trực tiếp kháng thể đặc hiệu, giúp trẻ được bảo vệ ngay sau tiêm mà không cần thời gian chờ cơ thể tự tạo miễn dịch như vaccine.

Trẻ từ 12 tháng tuổi trở xuống chỉ cần 1 mũi, trẻ trên 12-24 tháng tuổi nguy cơ cao mắc RSV cũng có thể sử dụng. Kháng thể có thể tiêm ngay sau sinh, phù hợp cho mọi trẻ sơ sinh, bao gồm cả trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc có bệnh nền, với hồ sơ an toàn thuận lợi, ít ghi nhận phản ứng sau tiêm.

Kháng thể đơn dòng đang được VNVC nỗ lực vận chuyển sớm về các trung tâm trên toàn quốc bằng hệ thống xe lạnh chuyên dụng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế (Ảnh: Mộc Thảo).

“Nghiên cứu cho thấy sinh phẩm giúp giảm hơn 82% nguy cơ nhập viện và điều trị tích cực do RSV, hiệu quả bảo vệ kéo dài ít nhất 5-6 tháng. Tính đến tháng 10, kháng thể đơn dòng phòng RSV này đã được phê duyệt tại gần 60 quốc gia, trong đó có Mỹ, Pháp, Anh, Canada, Nhật Bản và Úc, đồng thời được đưa vào chương trình tiêm chủng quốc gia tại hơn 25 nước phát triển”, BS Chính thông tin.

VNVC ra mắt kháng thể đơn dòng và phối hợp triển khai cùng Phòng khám Nutrihome từ tháng 11 (Ảnh: An Nhiên).

Trước đó, từ tháng 10, VNVC đã ra mắt và cùng triển khai tiêm kháng thể đơn dòng RSV tại Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Phòng khám Nutrihome - các đơn vị trong cùng hệ sinh thái y tế và ghi nhận sự đón nhận tích cực của các bác sĩ và đông đảo phụ huynh có con nhỏ.

Bên cạnh kháng thể đơn dòng RSV, VNVC cũng đã lần lượt ra mắt triển khai vaccine RSV của Pfizer từ cuối tháng 9 và vaccine RSV công nghệ mới của GSK từ ngày 14/12, kịp thời bảo vệ các nhóm nguy cơ cao trong bối cảnh bệnh hô hấp gia tăng.

Việc tiếp tục triển khai kháng thể đơn dòng phòng RSV cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đã giúp VNVC hoàn thiện “bộ ba” giải pháp dự phòng RSV, góp phần hình thành chiến lược phòng viêm phổi biến chứng nặng, viêm tiểu phế quản và suy hô hấp theo vòng đời, bảo vệ mọi nhóm tuổi từ trẻ em, phụ nữ mang thai đến người cao tuổi và người có bệnh nền.