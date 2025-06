Chàng trai 19 tuổi loét ruột nguy kịch sau thời gian dài nghiện điện thoại

Ngày 10/6, bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Tiến Dũng, khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) cho biết, vừa qua nơi này đã tiếp nhận một trường hợp khá đặc biệt.

Bệnh nhân A. (19 tuổi) nhập viện vì nôn ói nhiều và sụt cân. Khai thác bệnh sử, từ 6 tháng qua, triệu chứng buồn nôn và nôn nhiều sau ăn đã xuất hiện, khiến bệnh nhân sụt đến 12kg.

Theo lời kể từ gia đình, bệnh nhân có tiền sử nghiện điện thoại, hay chơi game, dẫn đến ăn uống thất thường và thường xuyên thức khuya. Từ đó gây viêm loét dạ dày tá tràng nặng.

Khi nhập viện, kết quả chụp chiếu cho thấy hình ảnh đặc trưng của tình trạng hẹp môn vị, dạ dày giãn khiến thức ăn không xuống được, ứ lại ở ruột non; mỡ của bệnh nhân cũng tiêu hết vì sụt nhiều cân.

Nam bệnh nhân bị thủng ruột sau thời gian dài nghiện điện thoại và chơi game, ăn uống thất thường (Ảnh: TA).

Bệnh nhân được chẩn đoán hẹp môn vị biến chứng loét tá tràng, do thói quen chơi game và sinh hoạt thất thường. Để xử trí tình trạng trên, nam thanh niên được các bác sĩ tạo một đường mới (phẫu thuật nối vị tràng) để thức ăn có thể xuống được dạ dày.

Hậu phẫu 2 tuần, bệnh nhân bắt đầu ăn uống lại được, không còn nôn ói và lên cân.

Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Hữu Đức, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa cho biết, đây là một ca mổ không quá phức tạp.

Nhưng bệnh nhân có tình trạng suy dinh dưỡng khá nặng nên cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng, có sự hỗ trợ nuôi ăn qua đường tĩnh mạch và can thiệp từ khoa Dinh dưỡng, để các chỉ số tăng lên ở mức độ cho phép phẫu thuật.

“Trong những trường hợp này, sợ nhất là miệng nối sau mổ không lành do tình trạng suy dinh dưỡng. Do đó, can thiệp dinh dưỡng trước mổ rất quan trọng. Sau mổ, bệnh nhân được nuôi ăn sớm để phục hồi cân nặng sớm nhất có thể.

Bệnh nhân cũng có thể bị “hội chứng nuôi ăn lại”, khi đã ăn uống kém một thời gian mà được ồ ạt truyền chất bổ vào sẽ dẫn đến tử vong, do sự thay đổi đột ngột các chỉ số vi lượng trong máu”, bác sĩ phân tích.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau mổ (Ảnh: TA).

Thống kê trong năm 2024, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) tiếp nhận điều trị 12 ca thủng dạ dày tuổi 18-25. Đây là điều rất đáng ngại, bởi với độ tuổi nêu trên, dạ dày thường hoạt động rất tốt.

Các bác sĩ khuyến cáo, hiện nay tình trạng viêm loét dạ dày ở người Việt Nam ngày càng nhiều, nhất là ở người trẻ, do các thói quen xấu như ăn uống và lối sống không lành mạnh như thức khuya, nghiện điện thoại và lạm dụng màn hình tivi, máy tính.

Nếu không thay đổi và can thiệp kịp thời, bệnh nhân có thể dẫn đến những biến chứng như thủng dạ dày, xuất huyết dạ dày, hẹp môn vị, thậm chí sẽ dẫn đến ung thư.