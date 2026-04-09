Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tạo ra ngành kinh tế tỷ đô

Tại hội thảo chuyên đề về Chính sách bảo trợ xã hội và thích ứng với già hoá dân số, diễn ra ngày 9/4 ở Quảng Ninh, các đại biểu trong nước và quốc tế đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến trong việc bảo trợ các nhóm đối tượng yếu thế, trong đó có chăm sóc và đảm bảo chất lượng cuộc sống cho nhóm người cao tuổi đang gia tăng.

Theo các báo cáo, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hoá dân số với tốc độ nhanh chóng. Các số liệu gần đây cho thấy số người từ 60 tuổi trở lên đang chiếm hơn 16% dân số.

Dự báo đến năm 2036, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn dân số già, đáng chú ý là thời gian từ già hoá dân số sang dân số già kéo dài khoảng 20-25 năm. Điều này đặt ra thách thức về việc thích ứng từ già hoá dân số sang giai đoạn dân số già trong thời gian tới.

Hội thảo lắng nghe nhiều ý kiến nhằm nâng cao các chính sách bảo trợ xã hội và thích ứng với già hoá dân số (Ảnh: Thương Huyền).

“Trong bối cảnh già hoá dân số, Bộ Y tế đã thực hiện nhiều chính sách, chương trình về công tác bảo trợ xã hội cho người yếu thế, trong đó có người cao tuổi; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, phối hợp quốc tế, triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện, phát triển các cơ sở chăm sóc, thúc đẩy công tác xã hội chuyên nghiệp, tăng cường các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi”, ông Tô Đức, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội cho biết.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giúp tăng trưởng kinh tế

Theo các báo cáo, lần đầu tiên trong lịch sử, thế giới có khoảng 1,5 tỷ người trong độ tuổi 50-60 vẫn đủ sức khoẻ để duy trì các hoạt động kinh tế - xã hội. Già hoá dân số cũng có thể là cơ hội khi khai thác hiệu quả “lợi tức tuổi thọ”.

Người cao tuổi tiếp tục tham gia lao động, khởi nghiệp và đóng góp vào nền kinh tế chăm sóc, góp phần bù đắp thiếu hụt lao động và tăng cường liên kết giữa các thế hệ.

Đầu tư chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giúp chuyển từ mô hình chăm sóc bị động sang chăm sóc dự phòng - trì hoãn bệnh tật, giảm gánh nặng khuyết tật và cải thiện chất lượng sống ở mọi độ tuổi.

Theo Ngân hàng Thế giới, “nền kinh tế bạc” dự kiến đạt quy mô 15 nghìn tỷ USD vào năm 2030, với người cao tuổi chiếm hơn 50% tiêu dùng tại nhiều quốc gia thu nhập cao - thúc đẩy đổi mới phù hợp với già hóa dân số trong các lĩnh vực như y tế, nhà ở, di chuyển và công nghệ.

Theo ông Matthew Dornan, Chuyên gia kinh tế cấp cao của Ngân hàng Thế giới, sự thay đổi nhanh chóng về nhân khẩu học đang làm tăng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, gây áp lực lên các mô hình chăm sóc truyền thống dựa vào gia đình của người cao tuổi.

Theo ông Matthew Dornan, nền kinh tế chăm sóc vững mạnh có ý nghĩa đối với tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế (Ảnh: Hà Quân).

Quy mô gia đình nhỏ vô tình tạo ra gánh nặng cho những người trưởng thành khi vừa phải chăm sóc cho người già lẫn con nhỏ. Điều này có thể ảnh hưởng đến năng suất lao động, thu nhập và tăng trưởng kinh tế nói chung.

“Việc phát triển các hệ thống chăm sóc chính quy, chất lượng, giá cả phải chăng và dễ tiếp cận sẽ giải quyết những thách thức của dân số già”, ông Matthew trình bày tham luận. Theo đó, nền kinh tế chăm sóc có thể mang lại lợi ích kinh tế và tạo ra nguồn việc làm quan trọng.

“Việc chăm sóc người cao tuổi chất lượng giúp nâng cao sức khỏe cho nhóm đối tượng này, hỗ trợ người cao tuổi có khả năng nhận thức, cảm xúc xã hội và tham gia lao động lâu hơn; đồng thời giảm thiểu tình trạng suy giảm sức khỏe, tránh được chi phí khám chữa bệnh tốn kém trong tương lai”, ông Matthew cho biết thêm.

Ngoài ra, khi nhu cầu về các công việc chăm sóc cao lên, việc mở rộng dịch vụ chăm sóc trả phí chất lượng cao có thể tạo ra nhiều việc làm hơn, phân bổ nguồn nhân lực hiệu quả hơn, đồng thời đóng góp cho phát triển kinh tế.