Captogastril - Giải pháp mới hỗ trợ đẩy lùi rối loạn tiêu hóa do dư axit dạ dày

Hàng triệu người đang sống chung với những triệu chứng khó chịu

Trong nhịp sống hiện đại với áp lực công việc, thói quen ăn uống thiếu điều độ, thức khuya thường xuyên và căng thẳng kéo dài, rối loạn tiêu hóa do dư axit dạ dày ngày càng trở nên phổ biến ở nhiều đối tượng từ người trẻ tuổi đến trung niên và cao tuổi.

Nhiều người sống chung với những triệu chứng khó chịu do dư axit dạ dày (Ảnh: Trí Khang).

Đây là tình trạng mà lượng acid hydrochloric (HCl) tiết ra trong dạ dày vượt quá mức cần thiết cho quá trình tiêu hóa, từ đó gây ra hàng loạt biểu hiện khó chịu như:

Ợ chua, ợ nóng: cảm giác nóng rát vùng ngực hoặc cổ họng, đặc biệt sau khi ăn hoặc khi nằm.

Đau âm ỉ vùng thượng vị: thường xuất hiện khi đói, hoặc sau bữa ăn nhiều chất kích thích dạ dày như đồ ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ hoặc bữa ăn có rượu bia.

Đầy bụng, chướng hơi, khó tiêu: bụng căng tức, ăn không ngon, dễ buồn nôn.

Hôi miệng nhẹ: do trào ngược axit lên vùng hầu họng.

Ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và hiệu suất công việc

Dù không phải là tình trạng cấp tính nguy hiểm, nhưng rối loạn tiêu hóa do dư axit dạ dày lại có tác động rõ rệt đến chất lượng sống nếu kéo dài và không được xử lý đúng cách. Nhiều người mất ngủ vì ợ nóng ban đêm, thường xuyên phải kê cao gối hoặc thức giấc giữa đêm vì cảm giác nóng rát thượng vị.

Việc ăn uống cũng trở thành nỗi ám ảnh khi cảm giác đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn xuất hiện sau mỗi bữa ăn, khiến người bệnh sợ ăn, ăn ít, thậm chí sụt cân. Mất tập trung công việc, mệt mỏi kéo dài do cơ thể không hấp thu đủ dưỡng chất, cộng thêm tâm lý lo lắng.

Không ít người trẻ trong môi trường làm việc áp lực cao đã phải dừng công việc giữa chừng để tìm cách xử lý các triệu chứng khó chịu trên dù chỉ là giải pháp tạm thời.

Những triệu chứng âm thầm nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống (Ảnh: Trí Khang).

Tình trạng này nếu không được kiểm soát sớm sẽ dễ trở thành mạn tính, làm tăng nguy cơ viêm dạ dày, trào ngược thực quản hoặc tổn thương niêm mạc lâu dài.

Captogastril: Giải pháp đột phá từ châu Âu

Captogastril là sản phẩm được nghiên cứu và phát triển tại châu Âu, hiện nay đã được nhập khẩu về thị trường Việt Nam. Sản phẩm dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ bào chế hiện đại. Sản phẩm ứng dụng cơ chế tác động kép - đa tầng nhằm đẩy lùi các triệu chứng khó chịu do dư axit dạ dày:

Công thức kết hợp tối ưu 4 hoạt chất:

3 Antacid: (Natri bicarbonate, Magnesi hydroxyd & Magnesi carbonat): giúp trung hòa nhanh axit dạ dày dư thừa, duy trì pH ổn định trong vùng sinh lý, đồng thời hạn chế phản ứng bù trừ gây tiết axit quá mức.

Simethicone: hoạt chất chuyên biệt có khả năng làm giảm nhanh các triệu chứng chướng bụng, đầy hơi, căng tức vùng bụng trên (thường bị bỏ qua trong nhiều công thức truyền thống).

Captogastril được sản xuất dưới dạng vi hạt tan ngay trong miệng, không cần dùng nước. Nhờ đó, sản phẩm dễ sử dụng ngay cả khi đang di chuyển hoặc bận rộn, đồng thời thẩm thấu nhanh và phát huy hiệu quả trong vài phút, mang đến trải nghiệm tiện lợi.

Captogastril - giải pháp đột phá từ châu Âu giúp giảm nhanh nóng rát, đầy hơi, khó tiêu (Ảnh: Trí Khang).

Tại thị trường Việt Nam, Captogastril được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty TNHH Dược phẩm Trí Khang, và đã có mặt tại các quầy thuốc truyền thống và toàn bộ hệ thống chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu trên toàn quốc.

Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập: www.captogastril.vn