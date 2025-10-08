Cấp cứu vì xuất huyết tiêu hóa sau 7 ngày đau bụng âm ỉ

Đau bụng âm ỉ tưởng viêm dạ dày, hóa ra xuất huyết tiêu hóa nặng

Bệnh nhân N.T.A (30 tuổi) xuất hiện triệu chứng đau âm ỉ vùng thượng vị, kèm đại tiện phân đen, buồn nôn và ăn uống kém trong suốt một tuần. Tưởng chỉ mắc viêm dạ dày thông thường, anh tự mua thuốc về điều trị tại nhà. Tuy nhiên, sau 7 ngày uống thuốc, các triệu chứng không thuyên giảm, bệnh nhân nôn ra máu tươi và phải cấp cứu tại BVĐK Hồng Ngọc.

Tại thời điểm cấp cứu, tình trạng của bệnh nhân nguy kịch: huyết áp tụt 80/50 mmHg, mạch nhanh 100 lần/phút, da xanh, niêm mạc nhợt nhạt… Các chỉ số xét nghiệm máu giảm nghiêm trọng: số lượng hồng cầu, lượng huyết sắc tố và khối hồng cầu giảm chỉ còn 1/2 so với bình thường.

Ngay lập tức, bệnh nhân được bác sĩ hồi sức, bù dịch tích cực, chỉ định thở oxy, truyền khẩn cấp 700ml máu để ổn định thể trạng.

“Bệnh nhân mất máu nhiều, các chỉ số sinh tồn giảm, nguy cơ sốc mất máu đe dọa đến tính mạng người bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó, chúng tôi cần phải ổn định sức khỏe bệnh nhân trước, sau đó mới tiến hành nội soi tiêu hóa tìm nguyên nhân xuất huyết”, BS Nguyễn Kim Cường - Khoa Tiêu hóa, BVĐK Hồng Ngọc cho biết.

Qua nội soi tiêu hóa, ê-kíp bác sĩ phát hiện có một ổ loét ở vùng mặt trước hành tá tràng với kích thước khoảng 2cm đang rỉ máu. Ngay lập tức, ê-kíp bác sĩ tiến hành tiêm cầm máu ổ loét và kẹp 4 clip cầm máu tại ổ loét ngay trong nội soi. Sau can thiệp, tổn thương đã ngưng chảy máu, bệnh nhân được theo dõi chặt chẽ trong 24h đầu và tiếp tục điều trị nội khoa tích cực.

Bác sĩ Nguyễn Kim Cường (phải) thực hiện nội soi can thiệp cầm máu ổ loét cho bệnh nhân A (Ảnh: BVCC).

Sau 4 ngày can thiệp, các chỉ số huyết sắc tố trở về bình thường, bệnh nhân phục hồi tốt, sắc da hồng hào, tinh thần thoải mái, có thể ăn uống và đi lại bình thường.

“Sức khỏe của tôi bây giờ đã tốt rồi, không còn đau bụng hay mệt mỏi nữa”, bệnh nhân A chia sẻ.

Đau bụng âm ỉ: Trường hợp nào nên đi khám?

Theo BS Nguyễn Kim Cường - Khoa Tiêu hóa - BVĐK Hồng Ngọc, đau bụng là triệu chứng thường gặp nhưng không nên coi nhẹ. Đặc biệt là các cơn đau bụng âm ỉ kéo dài, kèm theo bất thường như buồn nôn, nôn ra máu, đại tiện phân đen, sụt cân nhanh… có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nghiêm trọng như loét dạ dày - tá tràng, xuất huyết tiêu hóa, thậm chí ung thư đường tiêu hóa.

“Nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng nặng, thậm chí là nguy kịch như trường hợp của bệnh nhân A. Khi đau bụng, người dân thường nhầm lẫn với các rối loạn tiêu hóa thông thường và tự uống thuốc tại nhà. Chỉ đến khi các cơn đau kéo dài, trở nên dữ dội, quặn thắt kèm triệu chứng nghiêm trọng như nôn ra máu... thì người bệnh mới đi khám. Lúc này, bệnh đã tiến triển nặng, việc điều trị sẽ trở nên phức tạp, khó khăn và tốn kém hơn”, BS Nguyễn Kim Cường chia sẻ.

Bệnh nhân bị đau bụng âm ỉ vùng thượng vị (Ảnh: BVCC).

Theo đó, bác sĩ Cường khuyến cáo, khi xuất hiện cơn đau bụng, người bệnh cần chú ý đến mức độ đau, tần suất cơn đau và các dấu hiệu đi kèm khác như chán ăn, mệt mỏi, buồn nôn, nôn ra máu, đại tiện phân đen hoặc phân máu, sụt cân nhanh, da xanh xao, nhợt nhạt, tức ngực, chóng mặt, ngất xỉu... Nếu xuất hiện đồng thời trên 2 triệu chứng, người dân cần thăm khám ngay để được xử trí kịp thời.

Ngoài ra, để phòng ngừa các bệnh lý tiêu hóa, mọi người cần xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, giàu chất xơ, uống đủ nước, ăn chậm nhai kỹ và tránh các thực phẩm cay nóng, nhiều dầu mỡ, các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá...

Đồng thời, cần duy trì hoạt động vận động thể chất đều đặn, ngủ đủ giấc, tránh thức khuya, căng thẳng, mệt mỏi... và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề sức khỏe.