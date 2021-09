Một số tỉnh ĐBSCL số F0 có hướng giảm, Cần Thơ ứng trực 24/24 trong dịp 2/9

Dân trí Ngày 1/9 Cần Thơ ghi nhận 53 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 4.176 ca. Trong ngày, có 87 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện, nâng tổng số ca được điều trị thành công lên 3.184 người.

Trong 53 ca nhiễm mới, có 23 ca phát hiện trong khu cách ly, 4 ca phát hiện trong thời gian cách ly tại nhà, 26 ca phát hiện trong cộng đồng (4 người trong khu phong tỏa, 1 người qua xét nghiệm sàng lọc cơ sở y tế, 21 người qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng).

Cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Cần Thơ đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm để tách F0 ra khỏi cộng đồng

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm với mục tiêu tất cả vì sức khỏe, tính mạng người dân; tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người, không để tình trạng người dân di chuyển, ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch Cần Thơ cũng yêu cầu ngành chức năng xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời, tổ chức ứng trực 24/24 đối với các lực lượng tham gia phòng, chống dịch để kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, làm dịch bệnh lây lan, bùng phát.

Cùng ngày, tỉnh Tiền Giang ghi nhận 214 F0 mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh lên 10.200 ca. Trong số các ca mắc mới, TP Mỹ Tho có số ca ghi nhận nhiều nhất với 142 ca, trong đó 131 ca trong khu vực cách ly, phong tỏa; huyện Châu Thành xếp thứ 2 với 40 ca, trong đó 29 F0 phát hiện trong cộng đồng.

Về công tác điều trị, có 186 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 toàn tỉnh được điều trị khỏi bệnh lên 5.361 ca. Trong ngày cũng ghi nhận 6 bệnh nhân tử vong do Covid-19.

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, trong ngày 1/9 tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 75 ca dương tính (giảm 63 ca so ngày hôm qua).

Cụ thể, có 26 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung (giảm 23 ca so với hôm qua); 18 ca trong khu vực phong tỏa (giảm 21 so với hôm qua); 31 ca trong cộng đồng (giảm 19 ca so với hôm qua), phát hiện thông qua test sàng lọc.

Tổng số ca dương tính đến nay là 7.090 ca, trong đó số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị là 1.926 ca, 72 bệnh nhân xuất viện trong ngày (giảm 165 ca so với ngày hôm qua) cộng dồn 5.016 ca và 04 ca tử vong trong ngày, cộng dồn 142 ca.

Ngày 1/9, tỉnh Bến Tre có thêm 11 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc trong toàn tỉnh 1.768 ca. Trong đó có 1.245 ca xuất viện, 42 ca tử vong.

Trong ngày tỉnh Trà Vinh ghi nhận tổng cộng 19 ca dương tính, có 2 bệnh nhân tử vong. Toàn tỉnh đã có 1.352 ca mắc Covid-19, trong đó đã có 712 trường hợp được điều trị khỏi, 13 ca tử vong.

Hôm nay Vĩnh Long tiếp tục ghi nhận 7 ca dương tính mới, thêm 35 bệnh nhân xuất viện. Tính từ 9/7 đến nay tỉnh ghi nhận tổng cộng 2.070 ca mắc Covid-19, trong đó đã có 1.707 trường hợp khỏi bệnh.

