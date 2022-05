Trước đây, tam chứng cổ điển của ung thư thận gồm đau hạ sườn, tiểu ra máu và có khối ở hạ sườn là phổ biến nhất. Ngày nay, các triệu chứng phổ biến nhất của ung thư thận là thiếu máu, mệt mỏi, sụt cân, chán ăn và sốt.

Ngoài ra, sự lây lan của ung thư thận đến các bộ phận khác của cơ thể (di căn) gây ra các dấu hiệu cảnh báo đầu tiên của bệnh (chẳng hạn như ho hoặc đau xương) ở 30% bệnh nhân.

Trong giai đoạn sớm nhất của ung thư thận, bệnh thường có ít triệu chứng, và nhiều chẩn đoán hiện được thực hiện dựa trên các nghiên cứu hình ảnh và xét nghiệm trước khi các triệu chứng xảy ra. Dưới đây là các triệu chứng thường gặp của ung thư thận:

Thiếu máu

Thiếu máu hiện là triệu chứng phổ biến nhất của bệnh ung thư thận và hiện diện ở một phần ba số người được chẩn đoán. Với ung thư thận, thiếu máu xảy ra do mất máu mãn tính qua nước tiểu.

Một số người bị ung thư thận có thể có số lượng hồng cầu tăng cao rõ rệt (tăng hồng cầu) do các tế bào ung thư thận tăng sản xuất erythropoietin. Đây được gọi là hội chứng paraneoplastic - các triệu chứng xảy ra do các chất hoặc hormone do ung thư tạo ra.

Máu trong nước tiểu

Tiểu ra máu là một triệu chứng phổ biến của ung thư thận, xảy ra ở một số thời điểm ở 1/5 số người được chẩn đoán.

Điều đó nói rằng, hiện nay chỉ có khoảng 10% số người có các triệu chứng điển hình là tiểu ra máu, đau mạn sườn và khối u ở mạn sườn tại thời điểm chẩn đoán và khi có những biểu hiện này, khối u thường đã lan rộng (di căn).

Đau mạn sườn

Đau có thể xảy ra ở lưng, bên hông hoặc bụng, và có thể thay đổi từ đau nhẹ đến đau nhói. Đau ở hạ sườn xảy ra mà không có chấn thương rõ ràng nên luôn được kiểm tra.

Khoảng 40% những người bị ung thư thận bị đau vào một thời điểm nào đó trong suốt quá trình mắc bệnh.

Khối u bên sườn

Một số nghiên cứu đã ghi nhận một số khối u ở mạn sườn (một khối u ở cạnh, lưng hoặc bụng) ở nhiều người bị ung thư thận. Bất kỳ khối u nào ở vùng này, ngay cả khi bạn cho rằng đó là một trong những khối u mỡ phổ biến phát sinh theo tuổi tác, nên được bác sĩ khám.

Giảm cân không chủ ý

Giảm cân không chủ ý là một triệu chứng phổ biến của bệnh ung thư thận. Nó được định nghĩa là sự mất đi từ 5% trọng lượng cơ thể trở lên trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến 12 tháng.

Mệt mỏi

Mệt mỏi cũng thường xảy ra ở những người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thận. Mệt mỏi do ung thư, không giống như mệt mỏi thông thường, có thể trầm trọng và thường trầm trọng hơn theo thời gian. Đó không phải là loại mệt mỏi được cải thiện bằng một đêm ngon giấc hay một tách cà phê ngon.

Cachexia- hội chứng suy mòn sức khỏe

Cachexia là một hội chứng đặc trưng bởi giảm cân, chán ăn và mất khối lượng cơ. Người ta cho rằng suy mòn có ở khoảng 30% những người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thận. Ngoài việc là một triệu chứng biểu hiện, nó còn được cho là nguyên nhân trực tiếp gây tử vong ở khoảng 20% số người mắc bệnh ung thư.

Ăn mất ngon

Chán ăn, có hoặc không kèm theo suy mòn hoặc sụt cân, là một triệu chứng phổ biến của ung thư thận. Mọi người có thể lưu ý rằng họ không đói, hoặc thay vào đó, có thể cảm thấy no nhanh chóng trong khi ăn.

Sốt

Sốt là một triệu chứng phổ biến của bệnh ung thư thận. Sốt không rõ nguyên nhân luôn là dấu hiệu bạn cần lưu ý.

Huyết áp cao

Thận sản xuất ra các hormone đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp. Huyết áp cao liên tục có thể là một triệu chứng của ung thư thận. Đổi lại, huyết áp cao kéo dài có thể dẫn đến tổn thương thận thêm.

Sưng ở mắt cá chân và chân

Thận cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc điều chỉnh cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Ung thư thận có thể can thiệp vào quá trình này, dẫn đến giữ nước, thể hiện ở việc sưng phù ở bàn chân, mắt cá chân và cẳng chân.