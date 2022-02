Các triệu chứng thường gặp của ung thư phổi ở nữ giới

Các dấu hiệu và triệu chứng ung thư phổi ở phụ nữ có thể khác với những dấu hiệu thường thấy ở nam giới. Các loại ung thư phổi khác nhau ảnh hưởng đến các bộ phận khác nhau của phổi, và tỷ lệ mắc các loại ung thư phổi khác nhau giữa nam và nữ.

Ngoài các triệu chứng truyền thống, chẳng hạn như ho dai dẳng hoặc ho ra máu, đầu tiên phụ nữ có nhiều khả năng cảm thấy mệt mỏi và dần dần bắt đầu khó thở. Vì những thay đổi này là tinh tế, một người có thể coi chúng là do không hoạt động hoặc do lão hóa bình thường.

Ung thư phổi có xu hướng tiến triển hơn khi được chẩn đoán ở phụ nữ. Các triệu chứng đầu tiên có thể liên quan đến sự lây lan đến xương, não và các vùng khác của cơ thể.

Theo Verywell, các triệu chứng phổ biến nhất của ung thư phổi ở phụ nữ thường mơ hồ và bắt đầu dần dần. Vì ung thư biểu mô tuyến ở phổi có xu hướng phát triển ở ngoại vi phổi, chúng có thể phát triển khá lớn trước khi được chẩn đoán. Vì lý do này, các tác động toàn thân chẳng hạn như mệt mỏi, phổ biến hơn.

Ngược lại, ung thư phổi tế bào nhỏ và ung thư biểu mô tế bào vảy là không phổ biến. Các khối u này có xu hướng phát triển trong hoặc gần đường thở và dẫn đến có thể gây ho, ho ra máu, thở khò khè và các đợt viêm phổi tái phát.

Gần 50% những người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi đã di căn đến các vùng xa của cơ thể. Ung thư phổi di căn còn được gọi là ung thư phổi giai đoạn 4. Với ung thư phổi giai đoạn 4, các triệu chứng đầu tiên thực sự có thể liên quan đến ảnh hưởng của sự lây lan đến xương, não, gan hoặc tuyến thượng thận.

Nhìn chung ở cả nam và nữ, các triệu chứng phổ biến nhất của ung thư phổi là ho, khó thở, ho ra máu, sụt cân và chán ăn. Nhưng ở phụ nữ, mệt mỏi và khó thở thường xảy ra đầu tiên.

Mệt mỏi

Mệt mỏi là triệu chứng phổ biến nhất của bệnh ung thư phổi ở phụ nữ. Vì có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng mệt mỏi (và nhiều phụ nữ cảm thấy mệt mỏi vì nhiều lý do hàng ngày), triệu chứng này có thể không chỉ ra ngay bệnh ung thư phổi.

Điều đó nói rằng, mệt mỏi do ung thư, hoặc mệt mỏi liên quan đến ung thư, thường khác với mệt mỏi thông thường. Đó không phải là kiểu mệt mỏi mà mọi người có thể vượt qua hoặc cải thiện bằng một đêm nghỉ ngơi ngon giấc hoặc một tách cà phê. Một số người mô tả cảm giác này là "toàn bộ cơ thể mệt mỏi."

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi là khác thường, hãy ghi nhật ký về giấc ngủ và hoạt động trong vài ngày hoặc vài tuần đôi khi có thể giúp bạn hiểu rõ về việc tại sao cơ thể lại mệt mỏi.

Khó thở

Triệu chứng phổ biến thứ hai của bệnh ung thư phổi ở phụ nữ là khó thở. Trong giai đoạn đầu của bệnh, tình trạng khó thở không phải lúc nào cũng rõ ràng và có thể dễ dàng bị bỏ qua do nguyên nhân khác hoặc bị bỏ qua hoàn toàn.

Ban đầu, các triệu chứng xảy ra chủ yếu khi hoạt động và có thể chỉ được ghi nhận khi hoạt động gắng sức hơn, chẳng hạn như đi bộ lên xuống cầu thang hoặc chạy nước rút. Một số người có thể nhìn lại thời điểm chẩn đoán và nhận ra rằng họ đã điều chỉnh mức độ hoạt động của mình để thích ứng với tình trạng khó thở trong một thời gian.

Đau lưng hoặc vai

Đau lưng hoặc vai là triệu chứng ung thư phổi đầu tiên tương đối phổ biến ở phụ nữ và có thể do nhiều yếu tố gây ra.

Vì nhiều bệnh ung thư phổi ở phụ nữ đã di căn đến xương tại thời điểm chẩn đoán (và ung thư biểu mô tuyến phổi có xu hướng di căn vào xương sớm), đau ở cột sống hoặc tứ chi có thể là triệu chứng đầu tiên của bệnh. Di căn xương có thể rất đau đớn, nhưng ban đầu chúng không chính xác có thể là do viêm khớp hoặc bệnh đĩa đệm.

Đôi khi di căn làm yếu xương để xảy ra gãy xương. Ung thư phổi di căn đến tuyến thượng thận cũng có thể gây đau lưng.

Đau vai có thể do di căn nhưng cũng có thể xảy ra do kích thích dây thần kinh bởi một khối u trong ngực hoặc do khối u phát triển gần đỉnh phổi (u pancoast).

Các triệu chứng gợi ý ung thư hơn là một vấn đề về xương hoặc khớp bao gồm:

- Cơn đau xuất hiện vào ban đêm.

- Đau dai dẳng hoặc trầm trọng hơn khi nghỉ ngơi.

- Đau xuất hiện mà không có bất kỳ cử động nào hoặc càng tồi tệ hơn nếu bạn nghỉ ngơi lâu hơn.

- Đau nặng hơn khi hít thở sâu.

- Đau ngực.

Đau ngực thường xảy ra nhất khi ung thư phổi xâm lấn màng phổi bao quanh phổi. Vì ung thư biểu mô tuyến phổi có xu hướng phát triển gần bên ngoài phổi, chúng có thể xâm lấn màng phổi tương đối sớm trong quá trình bệnh.

Mọi người có thể bị đau khi thở sâu, thường tương đối buốt hơn là âm ỉ. Nếu chất lỏng tích tụ giữa các màng (tràn dịch màng phổi), khó thở có thể xảy ra hoặc trầm trọng hơn.

Nhiễm trùng đường hô hấp tái phát

Nhiễm trùng đường hô hấp tái phát là một triệu chứng phổ biến của ung thư phổi ở phụ nữ.

Ho dai dẳng

Ho dai dẳng là triệu chứng phổ biến nhất của ung thư phổi, nhưng nó ít phổ biến hơn ở phụ nữ do vị trí của những khối u này. Điều đó nói rằng, nhiều người lưu ý rằng họ đã bị ho mãn tính, dai dẳng tại thời điểm chẩn đoán.

Ho do ung thư phổi có thể giống với ho vì các lý do khác, chẳng hạn như nhiễm virus, dị ứng hoặc ho của người hút thuốc (ho dai dẳng thường thấy ở những người hút thuốc). Nó có thể khô hoặc tạo ra đờm.

Khi một khối u gần đường thở, cũng có thể xuất hiện thở khò khè. Không giống như thở khò khè liên quan đến các bệnh như hen suyễn, đôi khi thở khò khè có thể chỉ được nhận thấy ở một vùng của ngực.

Ho ra máu

Ho ra máu là triệu chứng rất có thể gợi ý ung thư phổi tiềm ẩn. Đối với 7% số người, đó là triệu chứng duy nhất tại thời điểm chẩn đoán. Điều đó nói rằng, nó xảy ra ở khoảng 21% số người bị ung thư phổi nói chung.