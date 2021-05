Các nguyên nhân hàng đầu gây mỡ máu ở người sau tuổi 50

Dân trí Lối sống thiếu khoa học, ăn uống không hợp lý, ít vận động là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng gia tăng mỡ máu, đặc biệt ở người ngoài 50 tuổi.

Vì sao mỡ máu tăng cao?

Thông thường, mỡ máu được phân thành 2 loại cholesterol là cholesterol tốt (HDL) và cholesterol xấu (LDL và triglycerides). Ở những người bị rối loạn mỡ máu, nồng độ cholesterol xấu cao vượt mức bình thường sẽ tạo thành các mảng bám trong động mạch, gây xơ cứng mạch, hẹp động mạch, dẫn tới nguy cơ cao bị nhồi máu cơ tim hay đột quỵ. Các nguyên nhân chủ yếu gây mỡ máu cao ở người sau tuổi 50 phải kể đến như:

Ít vận động

Tập thể dục thường xuyên không chỉ có tác dụng kéo dài tuổi thọ mà còn làm giảm lượng cholesterol trong máu. Trong khi đó, việc ít vận động ở người sau tuổi 50 lại làm tăng lipoprotein xấu trong máu và giảm cholesterol tốt.

Chế độ ăn uống không khoa học

Chế độ ăn uống không khoa học với quá nhiều chất béo bão hòa (thịt đỏ, mỡ động vật, nội tạng động vật, thực phẩm đóng hộp...) là nguyên nhân hàng đầu gây ra các vấn đề về sức khỏe tim mạch, tăng mỡ máu, thừa cân, béo phì và tiểu đường túyp 2.

Do nhiều nguyên nhân, người ngoài 50 tuổi dễ bị mỡ máu cao

Tuổi tác và giới tính

Tuổi tác và giới tính cũng là những nguyên nhân gây nên tình trạng tăng mỡ máu. Ở nam giới, lượng cholesterol giảm sau tuổi 50. Còn ở phụ nữ, mức này giữ ở mức bình thường cho đến thời kỳ mãn kinh.

Tăng cân mất kiểm soát

Sau tuổi 50, nhiều người có xu hướng khó kiểm soát cân nặng. Thêm vào đó, lối sống ít vận động cũng dẫn đến tình trạng thừa cân, béo phì ngày càng gia tăng. Đây là nguyên nhân khiến nồng độ cholesterol có lợi giảm còn nồng độ cholesterol xấu tăng cao dẫn đến nguy cơ bị máu nhiễm mỡ.

Giảm mỡ máu nhờ thay đổi chế độ sinh hoạt, ăn uống

Mỡ máu cao kéo dài sẽ gây xơ vữa động mạch, những mảng xơ vữa làm lòng mạch hẹp dần, ngăn cản dòng máu đi nuôi não, nuôi tim và các cơ quan khác trong cơ thể. Theo thời gian, một số thành phần hữu hình của máu bám vào mảng xơ vữa làm hẹp lòng mạch, các mảng xơ vữa rơi xuống lòng mạch, gây biến chứng tim mạch nguy hiểm như đột quỵ não, nhồi máu cơ tim.

Nếu không kịp thời cấp cứu có thể tử vong hoặc qua khỏi cơn nguy kịch nhưng cũng để lại di chứng nặng nề. Tuy nhiên, tỷ lệ mỡ trong máu sẽ trở về mức bình thường nếu bệnh mỡ máu được phát hiện sớm, chế độ ăn uống, sinh hoạt được điều chỉnh hợp lý.

Lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học góp phần đẩy lùi mỡ máu

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Trí Thanh - Phó trưởng cơ sở 2, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM, người mắc bệnh mỡ máu cao ngoài 50 tuổi tuyệt đối không hút thuốc lá, rượu bia. Hạn chế ăn mỡ, nội tạng động vật, thịt đỏ, bơ, sữa… Nên áp dụng chế độ ăn ít muối, tăng cường ăn trái cây tươi, rau củ giàu chất xơ. Đồng thời có chế độ luyện tập hợp lý để điều hòa khí huyết, giảm căng thẳng như: tập thở sâu, làm vườn, đi bộ, tập yoga, ngồi thiền, làm việc nhà, chơi với con cháu.

Trường Thịnh