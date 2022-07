Các loại rau củ quả ngừa ung thư hiệu quả

Xây dựng thói quen ăn nhiều trái cây và rau tươi giúp phòng ngừa ung thư. Cụ thể, tăng cường cung cấp vitamin C cho cơ thể bằng những trái cây giàu vitamin C như cam, bưởi, quýt... và uống nhiều nước trái cây tươi. Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý đến những rau quả có nhiều vitamin A vì vitamin này rất cần thiết cho cơ thể.

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cả hai loại vitamin C và A đều có tác dụng bảo vệ cơ thể chống ung thư. Nói chung các loại rau tươi như bắp cải, su hào, cà rốt... là những thức ăn tốt có nhiều vitamin, muối khoáng rất có lợi cho sức khỏe, đồng thời chống được nhiều loại ung thư.

Quả táo

Chất anthocyanins, triterpenoids trong táo có khả năng chống oxy hóa mạnh, từ đó giúp phòng ngừa ung thư. Mỗi ngày ăn một quả táo là thói quen ăn uống tốt cho cơ thể mà bạn nên duy trì.

Măng tây

Đây là một loại thực phẩm rất giàu dinh dưỡng, phòng ngừa ung thư vú, ung thư bàng quang.

Các loại rau họ cải

Ảnh: Health Jade.

Bổ sung các loại rau họ cải rất giàu vitamin C, mangan như bông cải xanh, cải brussels, súp lơ trắng vào chế độ ăn uống giúp cung cấp axit folic, vitamin B, chất xơ, magie phòng ngừa ung thư

Cà rốt

Cà rốt rất giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt là các chất sắc tố như β-caroten, α-carotene cải thiện chức năng miễn dịch, duy trì tế bào khỏe mạnh, kích hoạt các enzym chuyển hóa chất gây ung thư.

Nho

Cả nho và nước ép nho đều là những nguồn giàu chất resveratrol giàu dinh dưỡng, một chất phytochemical có tác dụng phòng ung thư. Dưỡng chất này có tác dụng giúp cơ thể ngăn chặn ung thư, nhất là ung thư gan, phổi, ung thư vú, tuyến tiền liệt.

Nho chứa lượng acid caffeic cao- chất chống ung thư rất hiệu quả. Ngoài ra nho còn có bioflavonoid là một dưỡng chất giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ vitamin C, giúp cho vitamin C duy trì mô liên kết chặt chẽ, ngăn không cho vitamin C bị ôxy hóa, chống hiện tượng đứt mao mạch.

Cam

Cam là một trong những loại trái cây có múi phổ biến cung cấp chất chống oxy hóa và các cơ chế phòng chống ung thư khác.

Cà chua

Nó luôn thu hút sự chú ý đặc biệt bởi chất lycopene là một chất chống oxy hóa mạnh đã cho thấy tiềm năng chống ung thư. Đặc biệt, xây dựng thói quen ăn uống tốt, bổ sung cà chua có thể ngăn chặn sự gia tăng của một số loại tế bào ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, ung thư phổi...

Một thói quen ăn uống giàu chất xơ, ít chất béo, bao gồm thực phẩm giàu dinh dưỡng, kết hợp với việc tập thể dục thường xuyên không chỉ giúp duy trì cân nặng ổn định mà còn tăng cường phòng chống ung thư. Nếu thấy cơ thể đó bắt đầu nặng nề, nên ăn ít hơn, hạn chế các thực phẩm có đường để cơ thể giảm bớt cân nặng.