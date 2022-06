Quả nho và lợi ích ngừa ung thư

Theo Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện K Trung ương, quả nho chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin, khoáng chất, carbohydrate, chất xơ và chất phytochemical. Polyphenol là chất phytochemical quan trọng nhất trong nho vì chúng có nhiều hoạt động sinh học và lợi ích tăng cường sức khỏe.

Nho chứa lượng acid caffeic cao, là chất chống ung thư rất hiệu quả. Ngoài ra nho còn có bioflavonoid là một dưỡng chất giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ vitamin C và giúp cho vitamin C duy trì mô liên kết chặt chẽ, ngăn không cho vitamin C bị ôxy hóa và chống hiện tượng đứt mao mạch.

Bioflavonoid còn giúp các tế bào khỏe mạnh đủ sức chống lại các tế bào ung thư, đồng thời có thể tiêu diệt tế bào ung thư.

Dưỡng chất resveratrol có trong nho cũng có tác dụng giúp cơ thể ngăn chặn ung thư, nhất là ung thư gan, phổi, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.

Các hợp chất phenolic có hoạt tính sinh học đáng chú ý nhất của nho, bởi đặc tính chống oxy hóa đã được nghiên cứu rộng rãi, bao gồm loại bỏ các gốc tự do, ức chế quá trình oxy hóa lipid, giảm sự hình thành hydroperoxide.

Trong các bộ phận khác nhau của nho, khả năng chống oxy hóa cao nhất được tìm thấy trong hạt nho, tiếp theo là vỏ và phần giữa vỏ và hạt có khả năng chống oxy hóa thấp nhất.

Nho rất giàu chất dinh dưỡng, cung cấp nhiều vitamin C và vitamin K cho cơ thể. Ngoài việc hỗ trợ miễn dịch, nho còn cung cấp vitamin C cần thiết để sản xuất cả collagen và serotonin. Vitamin K từ nho cần thiết cho sự hình thành xương. Chính sự thiếu hụt vitamin K có thể làm tăng nguy cơ gãy xương.

Melatonin tự nhiên trong nho có liên quan đến giấc ngủ dài và chất lượng hơn. Đó là điều quan trọng, vì chứng mất ngủ ảnh hưởng đến 1/3 dân số và thiếu ngủ có liên quan đến một số nguy cơ sức khỏe- bao gồm trầm cảm, tiểu đường túyp 2, bệnh tim và béo phì.