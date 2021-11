Ca mắc Covid-19 tăng vọt, Nghệ An chống dịch như thế nào?

Dân trí Sau một tháng thực hiện "thích ứng an toàn", số ca mắc Covid-19 tại Nghệ An tăng vọt với gần 1.500 trường hợp, trong đó ca cộng đồng chiếm 10% tổng số ca mắc mới.

Ngày 21/10, tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch triển khai "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", mục tiêu hạn chế mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển biến nặng, tử vong do Covid-19, từng bước khôi phục kinh tế - xã hội. Tại thời điểm này, toàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 2.167 bệnh nhân Covid-19, trong đó 1.905 bệnh nhân đã được điều trị khỏi; 19 bệnh nhân tử vong.

Ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An: Số ca mắc Covid-19 tăng nhanh nhưng tỷ lệ ca nặng giảm sâu (Ảnh: P.B).

Sau tròn một tháng thực hiện "thích ứng an toàn", tỉnh Nghệ An phát sinh nhiều ổ dịch mới, phức tạp với số ca mắc cao, liên quan đến trường học, cơ sở y tế với số ca Covid-19 tăng đột biến.

Chỉ tính từ ngày 21/10 đến hết ngày 21/11, địa phương này ghi nhận thêm 1.424 ca mắc mới, bằng gần 66% so với tổng số ca Covid-19 trước đó, trong đó có 148 ca mắc cộng đồng tại các địa phương. Thậm chí, có 2 ngày (12, 18/11), dịch Covid-19 lập "đỉnh" với 100 ca mắc mới trong ngày.

Suốt 30 ngày qua, chỉ duy nhất ngày 26/10 tỉnh Nghệ An không phát hiện ca mắc trong cộng đồng. Đặc biệt ngày 12/11, địa phương này có tới 17 ca cộng đồng.

Theo ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, với phương án chống dịch Covid-19 "thích ứng, an toàn" thì số ca nhiễm tăng cao trong thời gian qua là "không thể tránh khỏi".

TP Vinh thực hiện phong tỏa tại khu vực phát hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng vào cuối tháng 10/2021 (Ảnh: Hoàng Lam).

"Tuy số ca nhiễm tăng cao, số ca trong cộng đồng lớn nhưng tỉ lệ ca nặng giảm sâu so với trước. Nếu trước đây có ngày 50-60 ca thở máy thì như hôm nay (ngày 22/11) chỉ có 6 bệnh nhân nặng. Phần lớn ca nhiễm SARS-CoV-2 đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 ít nhất một mũi, tức có hiệu lực kháng thể chống lại Covid-19", ông Chỉnh thông tin.

Các ca mắc Covid-19 mới hầu như không có triệu chứng. Bởi vậy, theo ông Chỉnh, Sở Y tế Nghệ An đang xây dựng kế hoạch, tham mưu UBND tỉnh Nghệ An thực hiện cách ly F1 tại nhà và thành lập các trạm y tế xã lưu động để thực hiện việc điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng lâm sàng nhẹ. "Có khoảng 70% bệnh nhân Covid-19 sẽ được điều trị tại tuyến cơ sở", ông Chỉnh cho hay.

Đối với việc cách ly F1 và tiếp tục cách ly người trở về từ các vùng có dịch tại nhà, theo Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, trách nhiệm giám sát được giao cho chính quyền các địa phương và chỉ áp dụng đối với người đã tiêm vaccine, có đủ điều kiện về sơ sở thực hiện cách ly đảm bảo theo quy định.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Nghệ An đã tiêm được hơn 2,3 triệu liều vaccine phòng Covid-19 cho người dân theo số lượng vaccine được Bộ Y tế phân bổ (Ảnh: N.A).

"Người không tiêm vaccine và gia đình không đảm bảo điều kiện cách ly thì không được áp dụng biện pháp cách ly tại nhà", Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhấn mạnh.

Đến thời điểm này, tỉnh Nghệ An đã thực hiện gần 2,4 triệu liều vaccine phòng Covid-19 cho người dân, tỉ lệ người tiêm đủ 2 mũi vaccine đạt trên 30%. Trong đó thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò đã gần bao phủ vaccine phòng Covid-19 cho người dân.

Ngày 21/11, Bộ Y tế cũng đã có quyết định phân bổ cho Nghệ An 99.450 liều vaccine Pfizer-BioNtech để tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi. Dự kiến, trong tuần này, Sở Y tế phối hợp Sở GD&ĐT Nghệ An triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi một cho hơn 316.500 trẻ trong độ tuổi.

Hoàng Lam