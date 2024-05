Bùi Công Nam lan tỏa câu chuyện chăm sóc gia đình qua "Lá chắn phi thường"

Ở thời điểm hiện tại, Bùi Công Nam là một trong những ca sĩ - nhạc sĩ nổi bật của làng nhạc Việt với loạt ca khúc được giới trẻ yêu thích như Có không giữ mất đừng tìm, #CATENA, Năm qua đã làm gì, Tết này con sẽ về… Bằng khả năng sáng tác giai điệu đầy tính sáng tạo, linh hoạt, không thể loại hay đề tài nào có thể làm khó được anh chàng nhạc sĩ sinh năm 1994 này.

Colos IgGold kết hợp cùng nghệ sĩ Hương Lan và Bùi Công Nam cho ra mắt MV "Lá chắn phi thường".

Mới đây, Bùi Công Nam cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mang tên Lá chắn phi thường với chủ đề tình cảm gia đình, một chủ đề không mới khi được nhiều nhạc sĩ lấy cảm hứng sáng tác. Tuy nhiên, với ca khúc mới này, khán giả vẫn bất ngờ với góc độ tiếp cận đầy sáng tạo, hợp xu hướng của Bùi Công Nam.

Anh không chỉ khai thác sức mạnh, tầm quan trọng và những giá trị thiêng liêng gia đình mang lại, mà còn kết hợp với xu hướng chăm sóc sức khỏe ngày càng được đề cao trong cuộc sống hiện đại. Tình yêu thương gia đình giờ đây không đơn thuần là "cả nhà thương nhau", mà còn cùng nhau tìm ra cách bảo bọc, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho cả gia đình, cùng nhau khỏe mạnh, hạnh phúc và yên bình.

Khúc mở đầu, Bùi Công Nam để lại ấn tượng sâu sắc với cách gieo vần ca từ độc đáo, cân bằng như câu đối để khắc họa về sức mạnh gia đình: "Gia đình bao bọc cho ta đó, là nơi tự do làm chính mình. Gia đình luôn là nơi che chắn, hạnh phúc yên bình không ở đâu bằng".

Và để duy trì được nguồn sức mạnh thiêng liêng ấy, mỗi thành viên trong gia đình đều cần được đảm bảo sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch và an toàn trước những rủi ro bệnh tật từ bên ngoài. "Có gia đình thì mình ngại gì nắng, ngại gì mưa. Có gia đình bảo bọc mọi nơi dù sáng tối hay trưa. Mãi an toàn, miễn dịch khỏe, mình mạnh mẽ. Một lá chắn phi thường để va chạm đâu thì ta cũng kiên cường".

"Lá chắn phi thường" không chỉ là tên MV mà còn là hình ảnh thể hiện sự bảo bọc cho cả gia đình.

"Lá chắn phi thường" - tên của bài hát - được nhạc sĩ đề cập trong điệp khúc khiến nhiều người nghe thắc mắc, đặt câu hỏi. Nhưng ngay sau đó, khán giả như "vỡ òa" khi Bùi Công Nam lập tức trả lời câu hỏi này, nhưng với cách tiếp cận mới lạ hơn. Từ giai điệu nhạc trẻ sôi động, anh bất ngờ đưa khán giả đến một đoạn hò đậm chất miền Nam pha chút cải lương, rồi bất thình lình "cài cắm" một đoạn rap bắt tai thời thượng: "Biolactol - Bí quyết công nghệ bảo vệ, bảo vệ. Bọc chặt kháng thể. Như một vòng tay sâu đậm chăm sóc gia đình ta mê. Như bức tường can ngăn có nhiệm vụ ngăn đón đường hiểm nguy. Chăm sóc cả nhà ta miễn dịch mạnh mẽ chẳng lo ngại gì".

Hóa ra, "lá chắn phi thường" là ly sữa Colos IgGold được cả nhà truyền tay nhau. Tấm lá chắn ấy xuất phát từ công nghệ BioLactol đặc biệt được ứng dụng trong sản phẩm thực phẩm bổ sung có thành phần sữa non - Colos IgGold, do Carefore Global New Zealand sản xuất, phân phối độc quyền bởi Care For Việt Nam.

Colos IgGold với công nghệ Biolactol độc quyền - giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cả gia đình.

Nhờ có công nghệ BioLactol, cơ thể con người được nâng cao hiệu quả hấp thu thành phần dinh dưỡng từ sữa non. BioLactol giúp bảo vệ các hoạt chất sinh học, tăng hiệu quả hoạt động và cải thiện khả năng hấp thu dinh dưỡng. Công nghệ Biolactol có khả năng bao bọc trọn vẹn dưỡng chất, như cách sức khỏe của những thành viên trong gia đình được bảo vệ để cùng nhau tận hưởng cuộc sống, sum vầy trong tổ ấm thân yêu.

Với Colos IgGold, cả nhà có thể yên tâm khi sản phẩm đã trải qua loạt nghiên cứu tại Viện Dinh dưỡng và Sức khỏe con người tại New Zealand. Trong mỗi khẩu phần của Colos IgGold có khoảng 1,047 mg canxi kết hợp vitamin K và D3 hỗ trợ bổ sung dưỡng chất cho xương chắc khỏe. Do đó, các thành viên trong gia đình từ trẻ trên 3 tuổi đều có thể sử dụng sản phẩm để tăng cường đề kháng và canxi cho cơ thể.

"Lá chắn phi thường" góp phần bảo bọc các thành viên trong gia đình, tự do tận hưởng cuộc sống.

Với mỗi người, một gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc rạng ngời bên nhau là điểm tựa vững vàng và quan trọng hàng đầu để làm hành trang vươn tới những mục tiêu, chinh phục những hoài bão lớn trong đời. Để sức khỏe gia đình được bảo vệ toàn diện, một "Lá chắn phi thường" là Colos IgGold sẽ góp phần giúp các thành viên nâng cao miễn dịch, thêm mạnh mẽ kiên cường và an toàn bên nhau.