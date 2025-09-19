Chàng trai biến dạng mũi 31 năm, chịu nhiều cuộc mổ vì hậu quả lúc sơ sinh

Ngày 17/9, ThS.BSCK2 Đinh Phương Đông, phụ trách khoa Bỏng và Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM), cho biết vừa qua, nơi này đã tiếp nhận điều trị một trường hợp đặc biệt.

Bệnh nhân là chàng trai 31 tuổi, từng có tiền sử sinh non, phải thở oxy qua ống cannula đặt ở mũi kéo dài. Dù bệnh nhân sau đó giữ được mạng sống nhưng hậu quả để lại không nhỏ, khi trụ mũi bị mất khiến anh biến dạng mũi.

Theo thời gian, tình trạng này khiến bệnh nhân chịu nhiều khó khăn trong sinh hoạt cũng như cuộc sống.

Chàng trai đã đi nhiều nơi để kiểm tra và tìm cách điều trị. Lần gần nhất cách đây một năm, anh được phẫu thuật chỉnh sửa mũi tại một cơ sở thẩm mỹ, nhưng tình trạng không cải thiện được gì.

Mũi bệnh nhân biến dạng nặng thời điểm mới vào Bệnh viện Trưng Vương (Ảnh: NT).

Thời điểm vào Bệnh viện Trưng Vương, mũi bệnh nhân biến dạng nhiều, đặc biệt tại vùng trụ và lỗ, trên nền đã can thiệp dao kéo nhiều lần.

Sau khi thăm khám và đánh giá chi tiết, ê-kíp điều trị đã tiến hành ca phẫu thuật với mục tiêu tái tạo lại trụ mũi và chỉnh sửa lỗ mũi, giúp khuôn mặt bệnh nhân cân đối và hài hòa hơn.

Hậu phẫu, hình dạng mũi chàng trai tiến triển rõ rệt so với trước, trụ mũi và lỗ mũi cân đối, giúp bệnh nhân tự tin hơn rất nhiều.

“Ban đầu, chúng tôi dự kiến tạo hình lại trụ mũi và vách ngăn trước, sau đó sẽ mổ thêm một lần nữa để cải thiện vấn đề thẩm mỹ. Tuy nhiên khi nhìn kết quả, bệnh nhân cho biết đã hài lòng nên quyết định không mổ nữa, chỉ tái khám để kiểm tra theo lịch”, bác sĩ Đông nói.

Sau phẫu thuật, tình trạng mũi bệnh nhân cải thiện rõ rệt (Ảnh: NT).

Theo bác sĩ, một số ít trẻ em sinh non gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và đường hô hấp, phải đặt nội khí quản qua mũi. Việc bị ống thở cọ xát thời gian dài có thể dẫn đến biến chứng hoại tử, mất trụ mũi và vách ngăn vùng mũi, từ đó dẫn đến biến dạng vị trí này.

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, can thiệp phẫu thuật còn giúp bệnh nhân cải thiện đường thở hơn, hạn chế các vấn đề hô hấp.

Dù vậy, bệnh nhân cần đến các cơ sở y tế có chuyên khoa tai mũi họng hoặc tạo hình thẩm mỹ uy tín, được cơ quan chức năng cấp phép, với đội ngũ y bác sĩ có chứng chỉ hành nghề và chuyên môn tốt, tránh phẫu thuật không đúng kỹ thuật gây biến chứng nguy hiểm.