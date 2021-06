Bình Dương: Thêm 12 ca dương tính với SARS-CoV-2

Dân trí Tối 17/6, tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 12 ca dương tính với SARS-CoV-2, những trường hợp này đều là F1, được cách ly tập trung trước đó.

Trong đó, 6 trường hợp dương tính tại ổ dịch Tân Phước Khánh (4 người làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam House Wares); 4 trường hợp tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Puku Việt Nam (Khu Công nghiệp (KCN) Đồng An 1, phường Bình Hòa, TP Thuận An) đã được cách ly từ trước và 2 trường hợp tại phường Bình Thắng, TP Dĩ An.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại chung cư có ca dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương, dịch đang có diễn biến lây trong cộng đồng. Đáng quan tâm, ổ dịch tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, được phát hiện ngày 13/6, sau đó lây sang các ổ dịch tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam House Wares (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An) và phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên.

Trong ngày 17/6, ngành y tế ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại khu phố 7, phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một. Như vậy, liên quan đến ổ dịch này có 26 ca mắc Covid-19.

Như vậy, tại Bình Dương đã có 89 ca mắc COVID-19, trong đó, tính riêng đợt dịch thứ 4 ghi nhận 44 ca trong cộng đồng tại nhiều ổ dịch. Đáng lo ngại, nhiều ổ dịch lây lan từ người lao động tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

Đến 20h ngày 17/6, toàn tỉnh Bình Dương tích lũy có 89 ca mắc Covid-19, riêng đợt dịch thứ 4 có 44 ca cộng đồng tại nhiều ổ dịch.

Trung Kiên