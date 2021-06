Bình Dương giãn cách xã hội toàn thị xã Tân Uyên theo Chỉ thị 16

Dân trí Thị xã Tân Uyên với 12 phường, xã đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sau khi ghi nhận 12 người dương tính với SARS-CoV-2. Nhiều ca bệnh là công nhân làm việc tại các công ty khác nhau.

Thị xã Tân Uyên thực hiện giãn cách xã hội từ hôm nay.

Ngày 15/6, tỉnh Bình Dương đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội thị xã Tân Uyên theo Chỉ thị 16. Việc giãn cách thực hiện từ hôm nay cho đến khi có thông báo mới.

Thị xã Tân Uyên nằm ở phía đông tỉnh Bình Dương, rộng hơn 192 km2, dân số trên 370.000 người, gồm 10 phường, 2 xã.

Riêng phường Tân Phước Khánh, nơi 2 vợ chồng mắc Covid-19 có khoảng 5.000 hộ dân với hơn 50.000 nhân khẩu, phần lớn là công nhân, người lao động ngoài tỉnh đến sinh sống.

Sáng 15/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương ghi nhận số ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng nhiều nhất từ khi đợt dịch thứ 4 xuất hiện ở địa phương này.

12 người dương tính mới ghi nhận đều là F1 của ca mắc Covid-19 là chủ quầy trà sữa "Cô chủ nhỏ" trên đường Đồng Cây Viết (Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một), cư trú tại tổ 2, khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên.

Lực lượng chức năng khoanh vùng phong tỏa các địa điểm dịch tễ nơi ca bệnh tiếp xúc.

Trong đó, 11 trường hợp là người thân chủ quầy trà sữa, một ca khác trú tại ấp Vĩnh An, phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên.

Đáng chú ý, trong 12 trường hợp này có nhiều người là công nhân làm việc tại các công ty khác nhau.

Vợ của chủ quầy trà sữa là nhân viên điều dưỡng Phòng khám Đa khoa Châu Thành (TP Thủ Dầu Một), cũng dương tính với SARS-CoV-2. Cặp vợ chồng này được Bộ Y tế công bố sáng 14/6 với mã số bệnh nhân BN 10584, BN 10585. Đến nay, cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn lây nhiễm.

12 trường hợp F1 của chủ quầy trà sữa "Cô chủ nhỏ" mắc Covid-19 vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay khi ghi nhận kết quả xét nghiệm của vợ chồng bán trà sữa, lực lượng chức năng đã khoanh vùng cách ly, phong tỏa các địa điểm dịch tễ nơi ca bệnh tiếp xúc.

Đến tối 14/6, Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên xác định được 39 trường hợp F1 tiếp xúc gần với 2 ca bệnh, 221 là F2.

Hồi đầu tháng, sau khi ghi nhận 3 ca nhiễm ở cộng đồng tại TP Thuận An liên quan các ca bệnh ở TPHCM, thị xã Tân Uyên, thị xã Bến Cát, TP Thuận An, TP Dĩ An, TP Thủ Dầu Một, đồng loạt áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Trung Kiên