Bình Dương: Thêm 7 người dương tính với SARS-CoV-2

Dân trí Tỉnh Bình Dương vừa ghi nhận 5 công nhân dương tính là F1 liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên. Hai trường hợp được phát hiện qua khai báo y tế.

Một khu vực tại thị xã Tân Uyên bị phong tỏa vì liên quan đến ca mắc Covid-19.

Sáng 17/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương thông báo thêm 7 ca dương tính với SARS-CoV-2 ghi nhận trên địa bàn.

Trong đó, 5 trường hợp là công nhân Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất đồ dùng Housewares Việt Nam (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An), một ca tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, trường hợp ở phường Bình Thắng, TP Dĩ An.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, 5 công nhân là F1 liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên. Hai trường hợp được phát hiện qua khai báo y tế.

Lực lượng chức năng đã cách ly các bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, đồng thời phong tỏa Công ty Housewares, hẻm 195/7/8 khu phố Quyết Thắng (phường Bình Thắng, TP Dĩ An).

Qua điều tra truy vết, ngành y tế xác định 98 trường hợp F1, đã lấy mẫu xét nghiệm đưa đi cách ly tập trung. Ngành y đang tiếp tục truy vết F2, lập danh sách F3.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại chung cư có ca dương tính với SARS-CoV-2.

Từ đợt dịch thứ 4, Bình Dương ghi nhận 25 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng đã được Bộ Y tế công bố và 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Tổng trường hợp hiện đang cách ly y tế tập trung là 1.720 ca, cách ly tại nhà gần 2.400 người.

Ngành Y tế tỉnh Bình Dương nhận định các ổ dịch ở TP Thuận An và Dĩ An cơ bản đã kiểm soát, khó có khả năng lây lan ra cộng đồng. Tuy nhiên tỉnh này đánh giá nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan dịch trong cộng đồng rất cao do lượng công nhân lao động, chuyên gia làm việc và đi lại giữa TPHCM - Bình Dương nhiều.

Trung Kiên