Biểu hiện sớm của ung thư phổi giai đoạn đầu bạn cần biết

Theo Webmd, ung thư phổi giai đoạn I là giai đoạn sớm thứ hai của bệnh. Nó có nghĩa là các tế bào bất thường trong đường thở của bạn đã biến thành ung thư. Nhưng khối u chỉ nằm trong phổi của bạn và không di căn đến các hạch bạch huyết của bạn.

Giai đoạn I còn được gọi là ung thư phổi giai đoạn đầu. Bệnh thường có thể được chữa khỏi và hầu hết mọi người có thể sống thêm 5 năm hoặc lâu hơn.

Dưới đây, là một số triệu chứng ban đầu của ung thư phổi theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ:

Giảm cân đột ngột

Giảm cân không có lý do là một triệu chứng ung thư phổi phổ biến.

Một nghiên cứu năm 2017 về người lớn mắc bệnh ung thư phổi hoặc đường tiêu hóa cho thấy 34,1% người tham gia đã giảm cân do ung thư khi họ nhận được chẩn đoán. Hơn nữa, giảm cân trước khi điều trị ung thư có liên quan đến tỷ lệ sống sót thấp hơn.

Ung thư có thể gây giảm cân vì nhiều lý do, bao gồm: chán ăn, thay đổi chức năng miễn dịch, thay đổi đối với sự trao đổi chất, thay đổi nội tiết tố, tác dụng phụ từ hóa trị liệu, chẳng hạn như buồn nôn và nôn mửa, tác dụng phụ từ xạ trị, chẳng hạn như khó nuốt, giảm khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng.

Khó thở

Khó thở và thở khò khè cũng có thể là những triệu chứng ban đầu của ung thư phổi.

Một số người có thể bị ho nhẹ kèm theo khó thở. Những người khác có thể khó thở nhưng không bị ho.

Ho

Ho nhẹ không hết sau 2 đến 3 tuần có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư phổi. Một số người có thể cho rằng cơn ho này chỉ là kết quả của việc hút thuốc. Mức độ ho có thể không phải lúc nào cũng liên quan đến sự tiến triển của ung thư.

Ho ra máu có thể do ung thư phổi hoặc một vấn đề khác về phổi. Bất cứ ai gặp phải triệu chứng này nên đi khám.

Mệt mỏi

Mệt mỏi là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của bệnh ung thư phổi.

Mệt mỏi do ung thư phổi có thể do: phát triển khối u, thiếu máu (thiếu tế bào hồng cầu để vận chuyển oxy), khó ngủ do bệnh, đau đớn, suy dinh dưỡng.

Mệt mỏi nghiêm trọng có thể gây khó khăn cho hoạt động hàng ngày.

Đau vai, ngực hoặc lưng

Hầu hết những người bị ung thư phổi không cảm thấy đau hoặc các triệu chứng khác trong giai đoạn đầu. Điều này là do có rất ít đầu dây thần kinh trong phổi.

Tuy nhiên, cơn đau có thể xảy ra khi ung thư phổi xâm lấn vào thành ngực, xương sườn, đốt sống hoặc một số dây thần kinh. Ví dụ, khối u Pancoast, hình thành ở đầu phổi, thường xâm lấn các mô lân cận, gây đau vai.

Khi một khối u phát triển, một người có thể bắt đầu cảm thấy đau ở: cánh tay, ngực, cổ.

Ho hoặc cười có thể làm cho cơn đau ngực trầm trọng hơn.

Giọng nói khàn

Một người bị ung thư phổi hoặc một bệnh đường hô hấp khác có thể bị giọng nói khàn. Điều này có thể xảy ra nếu một khối u đè lên dây thần kinh thanh quản, nằm trong ngực. Khi dây thần kinh bị nén, nó có thể làm tê liệt dây thanh âm, khiến giọng nói bị thay đổi.

Các phương pháp chẩn đoán

Đôi khi ung thư phổi giai đoạn I được phát hiện thông qua các xét nghiệm thông thường. Hoặc bác sĩ của bạn có thể có lý do để nghĩ rằng bạn mắc bệnh này. Nếu vậy, bạn có thể được chỉ định làm các xét nghiệm như:

- Chụp X-quang và chụp cắt lớp hình ảnh

Chụp X-quang có thể cho thấy một khối đáng ngờ trong phổi của bạn. Chụp cắt lớp vi tính (CT) có thể phát hiện các khối u nhỏ hơn.

- Bác sĩ có thể yêu cầu các xét nghiệm khác để kiểm tra mức độ ung thư của bạn.

Chúng có thể bao gồm: chụp PET, chụp cộng hưởng từ MRI, xạ hình xương...

- Sinh thiết: Bác sĩ sẽ kiểm tra một mẫu mô của bạn dưới kính hiển vi để xác định xem đó có phải là ung thư hay không.