Bí quyết làm đẹp từ bên trong của phụ nữ Địa Trung Hải

Chìa khóa khai mở vẻ đẹp khỏe khoắn của phụ nữ Địa Trung Hải

Phụ nữ Địa Trung Hải từ lâu nổi tiếng với vẻ đẹp khỏe khoắn, làn da căng mịn, mái tóc bồng bềnh óng ả. Điều thú vị là, nét đẹp ấy không chỉ do di truyền mà còn nhờ lối sống lành mạnh và thói quen gắn bó với dầu olive nguyên chất - món quà thiên nhiên của vùng đất này.

Trong ẩm thực, người Địa Trung Hải thường dùng dầu olive để trộn salad, nướng rau củ, ướp thịt cá hay thay thế bơ, xốt. Ngoài bàn ăn, dầu olive lại trở thành người bạn đồng hành trong chăm sóc sắc đẹp: massage, dưỡng ẩm da, ủ tóc mềm mượt hay kết hợp muối biển để tẩy tế bào chết.

Dầu olive là bạn đồng hành cùng phái đẹp trong hành trình chăm sóc nét đẹp khỏe khoắn (Ảnh: Olivoilà).

Khoa học hiện đại đã chứng minh, dầu olive giàu vitamin E và polyphenol giúp hỗ trợ ngăn ngừa quá trình lão hóa, không chỉ là nguyên liệu tạo nên những món ăn tốt cho sức khỏe mà còn phù hợp trở thành người bạn đồng hành trong việc làm đẹp, giúp phụ nữ nuôi dưỡng vẻ đẹp tự nhiên, khỏe khoắn từ bên trong.

Vì vậy, những ngôi sao Hollywood cũng xem dầu olive là bí quyết riêng trong hành trình chăm sóc bản thân. Selena Gomez cho biết dầu olive là một phần trong chế độ ăn lành mạnh, Jennifer Lopez, Emma Stone hay Kylie Jenner thường sử dụng dầu olive cho da và tóc; Miranda Kerr coi đây là “bí mật nhỏ” để duy trì sự trẻ trung, rạng rỡ.

Dầu olive giàu vitamin E và polyphenol giúp hỗ trợ ngăn ngừa quá trình lão hóa, bí quyết duy trì sự trẻ trung của phái đẹp (Ảnh: Olivoilà).

Trước kia, việc sản xuất dầu olive nguyên chất rất công phu nên được xem là đặc quyền xa xỉ của giới quý tộc. Người nông dân phải canh đúng mùa, hái quả ở độ chín hoàn hảo, trải qua nhiều bước ép, lọc… Ngày nay, công nghệ phát triển giúp dầu olive được đến tay người tiêu dùng dễ dàng hơn.

Trong đó, dầu olive Olivoilà được xem là một trong những dòng sản phẩm phát huy tinh hoa ấy nhờ vào công nghệ ép lạnh hiện đại từ những trái olive được tuyển chọn kỹ lưỡng, được thực hiện trong 24 giờ sau khi thu hoạch nên lưu giữ gần như toàn vẹn hương vị nguyên bản và dưỡng chất.

Olivoilà đưa tinh túy Địa Trung Hải này đến gần hơn với phụ nữ Việt trân trọng lối sống khỏe đẹp và yêu sự tinh tế trong từng lựa chọn hằng ngày. “Dưỡng chất của dầu olive Olivoilà không chỉ mang đến lợi ích dinh dưỡng, mà còn truyền cảm hứng cho thói quen chăm sóc sắc đẹp bền vững, nơi phụ nữ có thể nuôi dưỡng vẻ đẹp tự nhiên và tỏa sáng theo cách riêng của mình”, Á hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh tâm đắc.

Vẻ đẹp bền vững bắt đầu từ những thói quen nhỏ

Không có một chuẩn mực nào cho vẻ đẹp nhưng mỗi phụ nữ đều có thể chạm đến phiên bản đẹp hơn của chính mình mỗi ngày. Bởi vẻ đẹp thực sự không bừng nở sau một đêm, mà được nuôi dưỡng từ bên trong, thông qua những thói quen lành mạnh được duy trì đều đặn mỗi ngày.

Khi bạn trân trọng cơ thể bằng việc lựa chọn từng nguyên liệu, sản phẩm tốt, từng ngày trôi qua sẽ trở thành một bước tiến nhỏ trên hành trình hướng đến vẻ đẹp bền vững.

Đó cũng là lý do Olivoilà gợi ý cho các nàng bộ công thức “Cùng Olivoilà Đẹp hơn mỗi ngày”. Bao gồm những công thức nấu ăn và bộ ba công thức làm đẹp cho da, móng tay và gót chân, Olivoilà tin rằng chỉ cần vài phút mỗi ngày để lắng nghe và yêu chiều bản thân, phụ nữ đã có thể nuôi dưỡng vẻ đẹp bền vững từ bên trong.

Trót mê vẻ đẹp tự tin, rạng rỡ của phụ nữ Địa Trung Hải và dầu olive, Á hậu Việt Nam 2020 Phương Anh cho biết người đẹp đã thêm nguyên liệu này vào cả thực đơn ăn uống cũng như phương pháp làm đẹp của mình để duy trì vóc dáng.

Cô tâm đắc: “Đẹp hơn mỗi ngày là cách phụ nữ trân trọng bản thân mình. Với nguyên liệu giúp phụ nữ khỏe đẹp như dầu olive Olivoilà thì hành trình không còn quá khó khăn. Ngoài cung cấp thêm dưỡng chất cho từng bữa ăn, sử dụng dầu olive cũng là phương pháp làm đẹp an toàn, lành tính”.

Trên TikTok cá nhân, cô còn tích cực lan tỏa công thức làm đẹp cùng dầu olive từ bộ công thức “Cùng Olivoilà Đẹp hơn mỗi ngày”, truyền cảm hứng để phụ nữ tự tin tỏa sáng.

Còn nhà sáng tạo nội dung trẻ Vy Healthy cho rằng, phụ nữ xinh đẹp không phải để làm hài lòng ai khác, mà để nuôi dưỡng sự tự tin và năng lượng tích cực cho chính mình. Trong đó vẻ khỏe đẹp bắt nguồn từ cách phụ nữ lắng nghe, nuôi dưỡng cơ thể. Theo đó, sau quá trình tìm hiểu rất khắt khe, cô tin chọn Olivoilà Extra Virgin - dầu olive được nhập khẩu nguyên chai từ Tây Ban Nha.

“Có dịp đi các nước Địa Trung Hải, Vy để ý trên bàn họ luôn có dầu olive để ăn kèm và họ cũng sử dụng mỗi ngày trong nấu nướng. Có lẽ vì vậy mà trông họ trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Đây cũng được xem là nơi có chế độ ăn lành mạnh nhất thế giới”, cô nói. Bản thân cô cũng cảm nhận cơ thể khỏe đẹp, tràn đầy sức sống hơn khi sử dụng dầu olive Olivoilà trong một thời gian dài.

Vẻ đẹp rạng rỡ không đến từ những thay đổi lớn, mà từ những thói quen nhỏ được duy trì đều đặn, chăm chút từng ngày. Vì thế, từ bây giờ, mỗi người hãy luôn nhắc nhở bản thân yêu thương và nuôi dưỡng sự khỏe mạnh từ bên trong.

