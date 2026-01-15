Bí quyết của KOL 101 tuổi không ăn kiêng, không tập luyện khắt khe

Trong khi nhiều người miệt mài tìm kiếm “công thức trường thọ” từ thực đơn nghiêm ngặt, các bài tập cường độ cao hay những xu hướng chăm sóc sức khỏe mới, Mildred Kirschenbaum lại đưa ra một câu trả lời giản dị đến bất ngờ.

Sinh năm 1923 và hiện sống tại một khu dân cư dành cho người cao tuổi ở Mỹ, bà Mildred trở thành hiện tượng mạng xã hội nhờ những video ngắn dí dỏm, tinh thần minh mẫn và nguồn năng lượng tích cực hiếm thấy ở tuổi ngoài 100.

Điều khiến Mildred thu hút sự quan tâm không chỉ là con số 101, mà còn là cách bà nhìn nhận sức khỏe và tuổi thọ theo một hướng rất đời thường: sống kết nối, sống vui và không ngừng học hỏi.

Duy trì kết nối với cộng đồng

Một ngày của Mildred không bắt đầu bằng thực đơn “siêu thực phẩm” hay lịch tập thể dục dày đặc. Bà dành thời gian chơi bài với hàng xóm, trò chuyện, cười đùa và giữ liên lạc thường xuyên với những người xung quanh.

Theo bà, những tương tác tưởng chừng nhỏ bé ấy lại chính là nền tảng quan trọng giúp tinh thần luôn vui vẻ và cơ thể khỏe mạnh.

Thứ giúp bà duy trì sức khỏe thể chất lẫn tinh thần suốt hơn một thế kỷ, theo chính lời bà, là thái độ sống tích cực và sự gắn kết bền chặt với con người xung quanh (Ảnh: Today).

Mildred cho rằng giao tiếp xã hội thường bị xem nhẹ, đặc biệt khi con người về già. Nhưng theo bà, sống khỏe là không thể tách rời khỏi cộng đồng. “Chúng ta cần người khác. Chúng ta cần cảm giác được kết nối”, bà chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Quan điểm này cũng trùng khớp với nhiều nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu kéo dài hơn 80 năm của Đại học Harvard về sự phát triển của con người cho thấy những người duy trì các mối quan hệ tốt có xu hướng hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và sống lâu hơn, bất kể thu nhập hay địa vị xã hội.

Ngược lại, cô đơn và cô lập xã hội được chứng minh làm gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch, suy giảm nhận thức và tử vong sớm.

Thái độ sống tích cực

Với Mildred, thái độ sống quyết định cách con người đi qua từng giai đoạn cuộc đời. Trong nhiều video trên mạng xã hội, bà thường nhắc tới việc trân trọng những điều nhỏ bé và tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại.

Thay vì phàn nàn về những điều vụn vặt như bữa ăn không hợp khẩu vị hay người thân ít gọi điện, bà chọn cách nhìn mọi việc bằng sự biết ơn. Theo Mildred, cách suy nghĩ này giúp tinh thần nhẹ nhõm, giảm căng thẳng và khiến cuộc sống trở nên phong phú hơn.

Không ngại học hỏi, không sợ công nghệ

Ở tuổi 101, Mildred không quay lưng với công nghệ. Trái lại, bà coi điện thoại thông minh và mạng xã hội là công cụ để mở rộng kết nối.

Con gái bà, Gayle, là người hướng dẫn mẹ quay và đăng video lên các nền tảng trực tuyến. Khi gặp khó khăn với iPhone hay ứng dụng mới, Mildred không ngần ngại hỏi, thậm chí chủ động liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

Theo bà, điều đáng sợ không phải là không biết, mà là từ chối học hỏi. Chính sự cởi mở này giúp Mildred không cảm thấy mình bị “bỏ lại phía sau” trong xã hội hiện đại, đồng thời giữ cho trí óc luôn linh hoạt.

Khiêm tốn, học hỏi và trân trọng ký ức

Trong những chia sẻ của mình, Mildred thường nhắc tới người chồng quá cố đã đồng hành cùng bà suốt 64 năm. Hai vợ chồng từng tiết kiệm để đi du lịch, tạo nên những ký ức chung quý giá khi còn đủ sức khỏe.

Giờ đây, bà sống chậm hơn, không còn cảm giác phải chạy theo nhịp sống vội vã. Mildred tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng, trân trọng những kỷ niệm đã qua và hiểu rõ điều gì mang lại sự bình yên nội tâm.

Mildred không phủ nhận vai trò của ăn uống cân bằng hay vận động hợp lý. Tuy nhiên, theo bà, yếu tố then chốt để sống lâu và sống khỏe nằm ở các mối quan hệ, từ gia đình, bạn bè đến cộng đồng xung quanh.